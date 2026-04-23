El extraño asesinato a tiros de la miss Carolina Flores Gómez en su casa de México: su suegra, la principal sospechosa

La ex reina de belleza Carolina Flores Gómez ha sido asesinada a los 27 años en su casa de Polanco en Ciudad de México. La noticia saltaba este miércoles, 22 de abril, a los medios de comunicación que informaban del hallazgo del cuerpo sin vida de la joven en su domicilio.

Según medios locales, la mujer presentaba un impacto de bala en la cabeza y para cuando llegaron los servicios de emergencia ya no se pudo hacer nada por su vida.

Los sanitarios solo confirmaron la muerte de la modelo, madre de un bebé de ocho meses, que también se encontraba en el interior de la casa.

Carolina Flores Gómez. Redes sociales

Aunque de momento no hay ninguna persona detenida, acusan a su suegra como presunta autora del crimen. En el momento de los hechos, según las primeras investigaciones y un vídeo que se ha filtrado, estaban su marido y la madre de éste con la fallecida.

En la grabación, de 45 segundos, se ve a Carolina y su suegra hablando en el salón de la vivienda. De repente ambas mujeres se dirigen hacia el interior de otra de las estancias desapareciendo de la imagen y es ahí cuando se escuchan varios disparos.

El grito de una de las mujeres alerta al marido, que aparece en el vídeo con su recién nacido en brazos para comprobar qué está ocurriendo. "¿Qué hiciste, loca?", le pregunta el hijo a su progenitora. "Nada, es que me hizo enojar", contesta ella.

"¿Qué te pasa, loca? Es mi familia", recrimina el hombre. "Tu familia es mía. Tú eres mío y ella no", contesta la madre.

Lo extraño del caso, por si ya de por sí no fuera inusual, es que no se da aviso a las autoridades del trágico suceso hasta el día siguiente. El marido de la miss no acudió a la Fiscalía de México inmediatamente tras los hechos para avisar de lo ocurrido y denunciar a su madre como autora del asesinato.

La señora, de 63 años, se encuentra en paradero desconocido al cierre de este artículo.

La noticia del asesinato ha conmocionado al país. Sus familiares y amigos han convocado una marcha para este 25 de abril con el objetivo de pedir justicia.

“Carolina tiene historia, familia… y merece justicia. Hoy alzamos la voz por ella. Por su vida. Por todo lo que le fue arrebatado. Que su nombre no se borre. Que su historia no se calle”, se explica en la convocatoria de la manifestación.

¿Quién era Carolina?

Carolina Flores Gómez nació el 4 de abril de 1999 en Ensenada, Baja California, México. Destacó desde muy joven en el mundo de los certámenes de belleza y el modelaje.

Crolina era madre de una niña de ocho meses. Redes sociales

A los 17 años obtuvo el título de Miss Teen Universe Baja California, lo que le permitió representar a su estado a nivel nacional y consolidar su carrera en las pasarelas.

Además tenía una formación académica. Estudió en el Colegio El Tesoro del Saber y posteriormente en el centro Benito Juárez, donde se especializó como Técnico en Laboratorio Químico.

"Con profunda tristeza en nombre del Colegio El Tesoro del Saber, queremos expresar nuestras más sinceras condolencias por la irreparable perdida de nuestra ex alumna Carolina Flores Gómez, quien formó parte de nuestra comunidad desde sus primeros años. Aunque el tiempo pasó, recordamos con cariño su paso por nuestro colegio y la alegría que compartió con nosotros", se puede leer en un comunicado del colegio.

"Nos unimos al dolor de su familia y seres queridos, enviándoles un abrazo lleno de solidaridad. Descanse en paz. Tus profes del Kiki siempre te recordarán como esa pequeñita hermosa, llena de amor y ternura".

Carolina se había mudado recientemente a la Ciudad de México. Era madre de una niña pequeña de apenas ocho meses de edad.