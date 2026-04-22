De la difícil relación con su padre a la extraña ausencia de su hermana Janet: lo que cuenta el biopic de Michael Jackson

El esperado biopic Michael, dedicado a la vida y carrera de Michael Jackson, aterriza esta semana, el próximo 24 de abril, en los cines españoles tras un preestreno multitudinario en Berlín que reunió a buena parte de la familia del artista.

La cinta, dirigida por Antoine Fuqua y protagonizada por Jaafar Jackson (29 años) -sobrino del Rey del Pop-, se adentra en los años de formación del cantante, su ascenso meteórico y la compleja relación entre su vida familiar y su impulso creativo.

Sin embargo, una ausencia ha llamado especialmente la atención: Janet Jackson no ha participado en la producción ni en la promoción del filme.

Según ha revelado su hermana en People La Toya Jackson (69), "se lo pidieron y ella amablemente declinó".

Michael Jackson. Europa Press

La decisión de Janet, una de las figuras más influyentes del clan Jackson y una estrella global por derecho propio, ha generado especulaciones entre los seguidores del artista.

Aunque no se han ofrecido explicaciones detalladas, La Toya insiste en que la negativa fue cordial y que no existe conflicto alguno con el proyecto.

Aun así, su ausencia contrasta con la presencia activa de otros miembros de la familia, que celebraron durante tres días el estreno europeo del filme.

El biopic Michael se centra en la etapa que va desde la infancia del cantante en los Jackson Five hasta 1988, año en el que emprendió su primera gira en solitario para promocionar Bad, su séptimo álbum de estudio.

Fuqua explicó en Berlín que la película busca mostrar "cómo Michael Jackson se encontraba dividido entre el amor por su familia y su impulso por crear su propio arte, y cómo luchaba contra la soledad mientras buscaba la libertad".

Este enfoque emocional y artístico marca la narrativa del filme, que evita adentrarse en los episodios más controvertidos de la vida del cantante, como las acusaciones de abuso infantil surgidas a partir de 1993 o los detalles sobre el nacimiento de sus hijos.

El director defendió esta elección argumentando que la película pretende retratar la etapa formativa del artista, aquella en la que se consolidó su identidad musical y escénica.

El cantante, durante una de sus actuaciones. Europa Press

En este sentido, uno de los momentos clave del filme es la recreación del accidente durante el rodaje del anuncio de Pepsi en 1984, cuando la pirotecnia provocó graves quemaduras en la cabeza del cantante.

Este episodio, que marcó un antes y un después en su vida, se muestra como un punto de inflexión tanto físico como emocional.

El papel de Michael Jackson recae en Jaafar Jackson, hijo de Jermaine Jackson y de la colombiana Alejandra Genevieve Oaziaza.

Aunque el parecido físico entre tío y sobrino es evidente, Jaafar tuvo que someterse a un intenso proceso de preparación para encarnar al artista.

Asistió a clases de actuación, trabajó con coreógrafos especializados y se sometió a un entrenamiento físico tan exigente que, según contó Fuqua, llegó a sufrir heridas sangrantes en los pies durante el primer día de rodaje.

Ese día, filmado en el estadio de Wembley para recrear el Bad World Tour, fue decisivo.

Tanto Fuqua como el productor Graham King aseguraron que la interpretación de Jaafar bastó para confirmar que era la elección adecuada.

El propio actor confesó que nunca había querido dedicarse a la actuación y que ocultó el proyecto a su familia durante casi un año, hasta sentirse seguro de poder asumir la responsabilidad de interpretar a una figura tan icónica.

La aprobación definitiva llegó de la mano de Katherine Jackson, madre del cantante, quien al ver la prueba de cámara de Jaafar afirmó: "Ese es Michael".

La película, además, se rodó en escenarios reales vinculados al artista, como la casa familiar de Encino, convertida en su día en un pequeño zoológico privado con animales exóticos como Bubbles, la jirafa o la llama que lo acompañaban.

El filme también aborda la compleja relación de Michael con su padre, Joseph Jackson, interpretado por Colman Domingo.

El patriarca, conocido por su disciplina férrea, obligaba a sus hijos a ensayar sin descanso para alcanzar el éxito con los Jackson Five.

Domingo explicó que se inspiró en su propio padrastro para construir el personaje, un hombre duro pero convencido de que la disciplina era la clave para que sus hijos prosperaran.

La película muestra cómo los comentarios de Joseph sobre la apariencia de Michael, especialmente sobre su nariz, contribuyeron a los complejos que marcaron al artista y lo llevaron a someterse a múltiples cirugías estéticas.

En contraste, la figura de Katherine Jackson, interpretada por Nia Long, aparece como un refugio emocional para su hijo menor, un espacio “basado en el amor y la seguridad”.