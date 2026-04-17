El rapero D4vd, acusado de asesinato tras aparecer el cuerpo desmembrado de una joven en el maletero de su coche

El rapero D4vd en una imagen de sus redes.

El mundo de la música y el entretenimiento en Estados Unidos se encuentra conmocionado tras la detención del artista D4vd (21 años) -cuyo nombre real es David Burke-, acusado del asesinato de Celeste Rivas Hernández, una adolescente hispana de 14 años.

El cuerpo de la joven ha sido hallado en avanzado estado de descomposición dentro del maletero de un vehículo Tesla, registrado a nombre del músico. La Policía de Los Ángeles (LAPD) ha confirmado el arresto este pasado jueves, 16 de abril.

Burke permanece detenido sin derecho a fianza, y su caso será presentado ante la fiscalía del condado de Los Ángeles el próximo lunes.

El cantante D4vd.

Por el momento, las autoridades no han detallado qué pruebas concretas han llevado a su arresto, aunque sí han confirmado que la investigación se ha intensificado desde finales de 2024, cuando un gran jurado comenzó a revisar el caso.

El caso salió a la luz en septiembre, cuando trabajadores municipales descubrieron restos humanos en el maletero de un Tesla que había permanecido estacionado durante semanas en una calle de Los Ángeles.

El vehículo, que no había sido reportado como robado, fue remolcado a un depósito municipal, donde se produjo el hallazgo.

La víctima fue identificada como Celeste Rivas Hernández, una menor de origen hispano que había sido reportada como desaparecida en 2024 en Lake Elsinore (California). Tenía 13 años en el momento de su desaparición.

Su cuerpo fue encontrado el 8 de septiembre, un día después del que habría sido su decimoquinto cumpleaños, un detalle que añadió aún más dramatismo al caso.

La familia de Rivas declaró que la vieron por última vez en primavera, cuando salió de su casa sin que nadie volviera a saber de ella.

El artista D4vd.

Desde entonces, la búsqueda se había mantenido activa, aunque sin avances significativos hasta el descubrimiento del cuerpo.

D4vd era hasta ahora una de las jóvenes promesas de la música alternativa estadounidense.

Había colaborado con artistas de renombre como Kali Uchis, Laufey y 21 Savage, y varias de sus canciones habían entrado en las listas de éxitos de Billboard, consolidando una carrera en ascenso.

Sin embargo, su nombre comenzó a aparecer en documentos judiciales a finales de 2024, cuando las autoridades solicitaron que sus padres testificaran ante un gran jurado. En esas peticiones, el músico era descrito como un "objetivo" en la investigación por la muerte de Rivas.

"Es posible que el objetivo esté implicado en la comisión de los siguientes delitos: un cargo de asesinato", se señalaba uno de los documentos. La investigación del gran jurado comenzó a mediados de noviembre.

Los fiscales presentaron pruebas a los miembros del jurado y citaron a declarar a personas relevantes, incluidos representantes del artista y un amigo suyo, Neo Langston.

Tras el arresto, el Departamento de Policía de Los Ángeles emitió un comunicado: "Detectives de la División de Robos y Homicidios del Departamento de Policía de Los Ángeles han arrestado a David Burke, por el asesinato de Celeste Rivas. Burke permanece detenido sin derecho a fianza".

La defensa del músico reaccionó rápidamente, insistiendo en su inocencia y criticando la falta de cargos formales.

El artista en una imagen de sus redes.

"Ningún gran jurado ha presentado acusación formal en este caso ni se ha interpuesto denuncia penal alguna. David solo ha sido detenido bajo sospecha. Defenderemos enérgicamente la inocencia de David", afirmaron sus abogados en un comunicado.

El equipo legal subraya que, hasta el momento, no existe una acusación formal y que la detención se basa únicamente en sospechas.

No obstante, la gravedad del caso y la naturaleza del hallazgo han generado una enorme presión mediática y social.

La familia de Celeste Rivas ha seguido de cerca cada avance de la investigación. Su desaparición en 2024 ya había generado preocupación en Lake Elsinore, pero el descubrimiento del cuerpo y las circunstancias del caso han provocado una profunda conmoción en la comunidad hispana del sur de California.

La edad de la víctima, su prolongada desaparición y el estado en el que fue hallado el cuerpo han alimentado la indignación pública.

Organizaciones locales han pedido justicia y han exigido que se esclarezcan las circunstancias exactas de la muerte de la menor.

Las autoridades no han revelado cómo llegó el cuerpo de la menor al vehículo del músico, ni si existía algún tipo de relación previa entre ambos.

Tampoco se ha informado sobre la causa exacta de la muerte, ni sobre el momento en que esta se produjo.

El hecho de que el Tesla permaneciera estacionado durante semanas sin que nadie lo reclamara ha generado interrogantes adicionales sobre los movimientos del artista y sobre posibles negligencias en la supervisión del vehículo.

La fiscalía del condado de Los Ángeles deberá decidir si presenta cargos formales contra David Burke o si solicita más tiempo para continuar la investigación.