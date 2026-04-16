Estalla la guerra entre Khloé Kardashian y Lamar Odom: el jugador asegura que salió del coma por intervención divina

La emisión del documental La muerte y la vida de Lamar Odom, que acaba de estrenar Netflix, ha puesto en entredicho a la estrella del baloncesto. El reportaje visual recoge la relación del que fuera jugador de la NBA con las drogas y se centra en el terrible episodio de 2015 cuando sufrió una sobredosis.

Sobrevivió a 12 derrames cerebrales y hasta 6 paros cardiacos. Tuvo que ser operado de urgencia, ya que su vida dependía de un hilo, y tras la intervención estuvo cuatro días en coma, más otros cuatro meses hospitalizado.

Quien nunca se separó de su lado fue su mujer por aquel entonces, Khloé Kardashian (41 años), que es uno de los testimonios que aporta el documental para ayudar a la narración de los hechos.

Khloé Kardashian y Lamar Odom.

Una participación que, por cierto, fue idea del propio Lamar (46) que quiso que ella hablara y contara lo sucedido.

Sin embargo, parece que el exjugador no está de acuerdo con algunas de las cosas que ha revelado su expareja y ha estallado la guerra entre ellos.

Uno de los conflictos principales viene a raíz de que la empresaria desvelara que mientras él estuvo en coma, su padre, Joe Odom, pidió que les desconectaran de las máquinas que le mantenían con vida.

"Justo cuando estaba entrando en la habitación escuché a Joe que dijo que no le pusieran en soporte vital y que apagaran todas esas máquinas. Le dije que era yo y no él la que estaba a cargo de Lamar y que se fuera".

"Quería unas Nike, cien dólares y una habitación pagada de hotel para esa noche. Se le dio y nunca más volvió", explica Khloé.

Lamar ha asegurado, que aunque él estaba inconsciente en ese momento, su padre jamás actuaría así y ha tachado públicamente de "mentirosa" a su exmujer en el programa de televisión americano Today.

"Era mi mayor fan. No sé dónde sacó eso. Simplemente no puedo imaginarlo haciendo algo así jamás".

Por si fuera poco, el que un día fue una de las estrellas de los Lakers ha afirmado que si él salió del coma fue por la intervención divina y no por la ayuda y los cuidados que en aquel momento le brindó su esposa.

"Creo que Dios me salvó la vida. Mi Señor me salvó la vida, sinceramente. Ella me cuidó, pero Dios me cuidó más que nadie. Lo que superé fue como un milagro médico".

La pareja se casó a los 30 días de conocerse.

Este miércoles, 14 de abril Kardashian ha respondido en su podcast Khloe in Wonder Land: "Ahora Lamar está dando entrevistas y diciendo que está molesto conmigo. Afirma o insinúa que soy una mentirosa, desacreditándome y diciendo que no fui yo quien lo ayudó".

Confiesa estar enfadada con ella misma por haber aceptado participar en el documental. "Me guardé todo eso para mí durante 11 años. Lamar me pidió que hiciera este documental. Lo hice por él", comienza.

"Esto es para Lamar. No me pagan ni un centavo por hacer esto. No tengo ningún interés personal en este asunto. Me da igual si este documental se hace o no. Me da igual".

"Y tampoco es algo de lo que realmente quiera hablar más. ¿Acaso la gente cree que me gusta hablar de esto todo el día? No, es traumático", aseguró Khloé en su podcast.

Ella lo único que ha hecho es contar la historia tal y como sucedió, dice.

Matrimonio

Lamar Odom con el clan Kardashian.

Cuando Khloé y Lamar comenzaron su historia de amor nadie apostó por ellos. No es para menos, porque los enamorados decidieron casarse tan solo a los 30 días de conocerse. Eso sí que es amor a primera vista.

El caso es que el matrimonio, ante todo pronóstico, duró siete largos años. Y si no hubiera sido por el problema con las drogas de él, incluso podría haber durado más. Ambos estaban enamoradísimos.

Pero la realidad se impuso. A los dos años de su 'sí, quiero', Lamar Odom comenzó a consumir cocaína de forma habitual y aquello dinamitó la relación.

Cuando sufrió la sobredosis que le llevó directo al hospital, la pareja estaba en proceso de separación. Aun así Khloé no dudó en mantenerse a su lado. Como ella dijo en el documental, "se había casado en la salud y en la enfermedad" y sentía que ese era su deber.

Durante cuatro meses, que fue lo que duró la rehabilitación de Lamar, ella acudió cada día al hospital. Le ayudó a que volviera a andar, a que volviera a hablar y a que volviera a recordar todo lo que su mente había borrado.

No lo dice ella, el documental aporta todas las pruebas gráficas al respecto con imágenes inéditas de ambos en la habitación del hotel donde Lamar recibía diálisis durante seis horas diarias.

Tras abandonar el centro hospitalario, Khloé siguió la recuperación de su esposo en casa hasta que un día le volvió a pillar inhalando crack.

Aquello fue el fin definitivo. Ella pidió el divorcio por segunda vez y aunque juró no volver a hablarle jamás, su bienestar siempre ha sido una de sus preocupaciones.