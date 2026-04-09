Muere a los 35 años el actor Michael Patrick ('Juego de Tronos'), a causa de la ELA

Triste noticia para el séptimo arte y, en concreto, para los seguidores de la mítica serie estadounidense Juego de Tronos: ha fallecido, a los 35 años, el actor Michael Patrick, a causa de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

La enfermedad, neurodegenerativa e incurable, se le diagnosticó en febrero de 2023. El intérprete y escritor irlandés ha perdido la vida en el Hospice de Irlanda del Norte, donde recibía cuidados paliativos, rodeado de su mujer, Naomi Sheehan, y de sus seres queridos.

La noticia ha conmocionado al mundo del espectáculo y ha vuelto a poner el foco sobre una patología que, pese a ser poco frecuente, tiene un pronóstico devastador y apenas deja margen de esperanza a quienes la padecen.

La viuda de Michael Patrick ha comunicado el deceso a través de sus redes: "Anoche, Mick falleció tristemente en el hospicio de Irlanda del Norte".

10 días antes de su muerte, Michael había ingresado en el centro, una organización benéfica de referencia en cuidados paliativos que atiende a bebés, niños y adultos con enfermedades terminales.

Allí, el también actor de teatro fue atendido "por el increíble equipo" del hospice. "Falleció en paz, rodeado de familiares y amigos. No hay palabras para describir el profundo dolor que sentimos", ha agregado Naomi.

La ELA, también conocida como enfermedad de la motoneurona, provoca "el debilitamiento, la rigidez y la atrofia muscular", lo que termina afectando funciones tan básicas como caminar, hablar, comer, beber o respirar.

El actor en un acto público.

En el caso de Michael Patrick, el intervalo entre el diagnóstico y su muerte ha sido breve. Naomi ha querido destacar en su homenaje el carácter luminoso de su marido y el modo en que se convirtió en ejemplo de resiliencia para quienes lo rodeaban.

"Se ha dicho más de una vez que Mick fue una inspiración para todos los que tuvieron el privilegio de conocerlo, no solo en los últimos años durante su enfermedad, sino en cada día de su vida", ha posteado su viuda.

"Vivió una vida tan plena como cualquier ser humano puede vivir. Alegría, vitalidad, risa contagiosa. Un gigante pelirrojo", ha apostillado, reivindicando la energía y el sentido del humor que definieron al actor incluso en los momentos más duros del proceso.

La familia ha querido agradecer también el apoyo recibido en estos años: "Estamos muy agradecidos con todas las personas que nos apoyaron durante los últimos años".

En su despedida, Naomi ha recuperado, además, una de las frases favoritas de Michael, una cita del escritor irlandés Brendan Behan que el actor había adoptado como suerte de mantra: "Lo más importante es tener algo que comer, algo que beber y alguien que te quiera".

"A Mick le encantaba esta cita de Brendan Behan, y ahora me parece muy apropiada. Así que no le des muchas vueltas. Come. Bebe. Ama", concluye Naomi.

La última publicación de Michael Patrick en redes sociales, fechada el 6 de febrero, adquiere ahora un aire premonitorio. En ella contaba a sus seguidores que su neurólogo estimaba que le quedaba alrededor de un año de vida.

En esa línea, añadía que "todavía hay mucho por lo que vivir y muchos planes", junto a una fotografía en la que aparecía en el hospital con su ahijado Micheál, un bebé de apenas unos meses sentado en su regazo.

La carrera de Michael

Michael se formó en la Mountview Academy of Theatre Arts de Londres después de estudiar Ciencias en la Universidad de Cambridge. Más tarde participó en varias producciones televisivas, entre ellas Blue Lights, Juego de Tronos, Soft Border Patrol y My Left Nut.

Su nombre se consolidó sobre todo en los escenarios, donde destacó con un Ricardo III en silla de ruedas que le valió el Premio del Jurado en los Stage Awards en enero de 2025.

Tras recibir el diagnóstico, Michael continuó en activo y explicó que interpretar y escribir le ayudaban a concentrarse en algo ajeno a la enfermedad y a mantener una actitud positiva.

En 2025 fue galardonado con el premio a la superación de la adversidad en los Spirit of Northern Ireland Awards por su trabajo constante y su labor de sensibilización.

El Lyric Theatre de Belfast, donde actuaba con frecuencia, le dedicó un emotivo homenaje.

Su productor ejecutivo, Jimmy Fay, escribió: "Mick demostró gran fortaleza y dignidad ante su diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Se mantuvo resiliente y concentrado, creando obras dinámicas a lo largo de su lucha".