Thomas, el padre de Meghan Markle, enamorado de nuevo a sus 81 años de una enfermera filipina 35 años menor que él

Thomas Markle (81 años) ha regresado a la primera línea mediática, pero esta vez no por sus desencuentros familiares, sino por un giro inesperado en su vida personal. Después de que en noviembre de 2025 se le amputó una pierna, nuevos y favorables aires llegan a su vida.

Según ha avanzado Daily Mail, el exdirector de iluminación ha "vuelto a encontrar el amor" junto a la enfermera filipina Rio Canedo, de 46 años, 35 años menor que él.

El medio británico detalla que la relación nació en medio de una situación límite: Markle fue ingresado en un hospital de Filipinas el pasado diciembre, tras sufrir un coágulo de sangre que derivó en una cirugía de emergencia y en la amputación de su pierna izquierda.

En ese contexto de fragilidad, y lejos de Estados Unidos y del foco mediático que siempre le acompaña por ser el padre de Meghan Markle, surgió una nueva compañía que, según él mismo admite, le ha devuelto las ganas de vivir.

Thomas Markle en una imagen de archivo. Gtres

En declaraciones exclusivas al citado medio, Thomas Markle describe con franqueza el momento emocional en el que se encontraba antes de conocer a Rio.

"Nunca imaginé volver a encontrar alegría y felicidad a mi edad. Me sentí descuidado y triste durante tantos años, pero ahora estoy disfrutando de la vida otra vez", ha confesado, aludiendo a una etapa prolongada de soledad y abatimiento.

El exdirector de iluminación asegura que, tras "tantos momentos difíciles", se siente "verdaderamente bendecido" por haber encontrado "a alguien muy especial" que lo cuida "tan bien".

Hace tiempo, explica Markle padre, tomó la determinación de irse a vivir a Filipinas. "Después de mi derrame cerebral, las cosas no iban bien. Quería ir al otro lado del mundo, a un lugar donde la gente fuera amable. Filipinas tiene un estilo de vida más tranquilo", ha detallado.

Lo que no imaginaba, añade, era que ese cambio geográfico terminaría transformándose también en un cambio vital profundo: "Nunca imaginé conocer a Rio y que mi vida cambiara de una manera tan maravillosa".

Thomas Markle. Gtres

Según el relato de la propia enfermera, ambos se cruzaron por primera vez cuando él le hizo un gesto con la mano mientras lo ingresaban en el hospital. Rio, que tiene un hijo de 16 años, bromea con que Thomas tenía fama de ser "gruñón", aunque para ella siempre ha sido todo un "caballero".

La publicación describe a la pareja como abiertamente cariñosa, riendo a menudo juntos e intercambiando bromas, una imagen que contrasta con el perfil de hombre solitario que se había proyectado de Markle en los últimos tiempos.

El vínculo entre ambos parece haberse consolidado con rapidez, hasta el punto de que ya se le pregunta por un posible matrimonio.

Markle, prudente pero abierto a esa posibilidad, lo plantea en términos prácticos y afectivos: "Me casaría con Rio si eso le beneficiara a ella, pero no es algo de lo que hayamos hablado. Por ahora, simplemente estamos disfrutando de la vida", afirma.

Más que hacer planes a largo plazo, el exdirector de iluminación insiste en el valor de lo cotidiano: "Agradezco cada mañana despertarme y sentirme seguro y cuidado. Rio me ha hecho muy feliz".

En el plano de la salud, el pasado diciembre Thomas Markle fue trasladado de urgencia a cuidados intensivos en un hospital de Filipinas, donde se sometió a una cirugía de tres horas.

Su hijo, Thomas Jr., narra al citado medio la gravedad de la situación: "Llevé a mi padre a un hospital cerca de nuestra casa y le hicieron varias pruebas. Los médicos dijeron que su vida corría un peligro inminente".

Los facultativos se vieron obligados a amputarle la parte inferior de la pierna izquierda a causa de un coágulo masivo que bloqueó el flujo sanguíneo hacia el pie.

"Mi padre está siendo muy valiente. Su pie se puso azul y luego negro. Todo ocurrió muy rápido. Lo llevé a un hospital local, le hicieron algunas pruebas y una ecografía, y dijeron que había que amputar la pierna", añadió Thomas Jr., subrayando la rapidez con la que todo se desencadenó.

Meghan con su padre, Thomas Markle. Redes Sociales

Tras cuatro días en cuidados intensivos y varias semanas hospitalizado, el padre de la duquesa de Sussex fue trasladado a una unidad especializada de rehabilitación, donde comenzó un largo proceso de recuperación física y anímica.

En paralelo a la lucha por su salud, mención aparte merece su distanciamiento con Meghan Markle. Daily Mail recoge la polémica surgida en torno a si la duquesa de Sussex había llegado a ponerse en contacto con su padre tras conocerse la noticia de la hospitalización.

Un portavoz de Meghan declaró: "Puedo confirmar que se ha puesto en contacto con su padre". En su momento, Thomas lo negó, pero, según la versión remitida por el entorno de la duquesa, ella finalmente logró comunicarse con él.

La misma fuente explicó que una carta escrita por Meghan estaba ahora "a buen recaudo" en manos de su padre. Ese cruce de versiones ilustra hasta qué punto la relación entre ambos sigue siendo compleja y está bajo constante observación pública.