La depresión, el acoso escolar y su embarazo tras sufrir una violación: los dramas que han marcado la vida de Lady Gaga

En la 91ª gala de los Oscar de 2019, Lady Gaga (30 años) hizo historia al ser la tercera mujer y primera cantante en lucir encima en el escote de su exclusivo vestido negro de alta costura de Alexander McQueen: el célebre Tiffany Diamond de 128,54 quilates.

Su intenso color amarillo había adornado previamente a la activista Mary Whitehouse y la eterna leyenda del cine Audrey Hepburn, que lo hizo famoso gracias a la película Desayuno con diamantes.

Hasta llegar a ese momento mágico, Stefani Joanne Angelina Germanotta, que este 28 de marzo cumple 40 años, tuvo que sudar mucho hasta convertirse en una de las reinas del pop.

Lady Gaga ganó su primer Premio de la Academia a la Mejor Canción Original por 'Shallow', de la película 'Ha nacido una estrella'. GTRES

Fue objeto de acoso escolar

Es cierto que, a diferencia de la mayoría de sus colegas, Lady Gaga nació en el seno de una familia que residía en el Upper West Side, la calle paralela a la Quinta Avenida al otro lado de Central Park West donde han vivido y viven importantes celebridades como Lauren Bacall, Sting, Demi Morro o McEnroe.

Sus progenitores, Joseph y Cynthia, provenían de un entorno humilde, pero gracias a su trabajo en el sector de las telecomunicaciones y a que regentaban un próspero restaurante italiano pudieron dar a Stefani y a su hermana menor, Vivian, una educación exquisita.

Su primer centro escolar fue la escuela católica privada Convento del Sagrado Corazón.

Una vez que alcanzó la fama, la artista reveló que en ese colegio "nos decían que rezáramos a Dios y a Jesús, pero yo siempre rezaba a las mujeres. Supongo que siempre veneraba una fuerza más femenina en mi vida y no veía a Dios con un género en particular".

En el instituto pasó una de las peores épocas de su vida ya que fue objeto de acoso escolar por parte de sus compañeros, por lo que, en palabras de su madre, "se sentía aislada de los eventos, humillada, era objeto de burlas, empezó a dudar de sí misma y a cuestionar sus propias cualidades".

Se quedó embarazada tras una violación

"Fue entonces cuando desarrolló una depresión”, confesó hace seis años su progenitora en el programa Today Show.

Lamentablemente, este problema mental no fue aislado ya que en los albores de su carrera artística volvió a caer en un pozo oscuro, pero por un motivo dramático.

Con 19 años, un productor musical amenazó con quemar toda su música si no se desnudaba. Presa del pánico fue violada y como consecuencia quedó embarazada, lo que a posteriori le provocó un brote psicótico.

Así lo desveló en la primavera de 2021 en el primer episodio de la serie The Me You Can’t See, de Oprah Winfrey (72) y el príncipe Harry de Inglaterra (41).

Estos hechos motivaron que Lady Gaga y su madre fundaran la Born This Way Foundation en 2012 para apoyar a los jóvenes que sufren algún tipo de problema mental y emocional.

Lady Gaga en un concierto. GTRES

Compuso su primera canción con 13 años

Afortunadamente, la cantante y compositora encontró en la música una vía importante para canalizar sus sentimientos.

Que se dedicara a esta profesión se lo debe a su madre, quien a los cuatro años le aconsejó que estudiara piano, lo que le facilitó aprender el oficio de oído. Con 13 años compuso su primera canción.

Le gustaba tanto el artisteo que se apuntaba a todas las obras musicales del instituto. Sin embargo, no pudo practicar todo lo que le hubiese gustado ya que con 15 años tuvo que empezar a ganarse la vida como camarera en varios restaurantes.

Llegó a fingir que era griega para que la contrataran en algunos de los locales griegos más conocidos de Nueva York y así conseguir mejores propinas.

Se dijo que en esa época tenía un noviete greco-estadounidense que le había enseñado algunas frases socorridas.

Con el dinero ahorrado empezó a estudiar en la escuela de música de la Universidad de Nueva York, donde estudió música y perfeccionó sus aptitudes para la composición. Sin embargo, en segundo curso abandonó el centro.

Mientras mantenía una relación con el camarero y músico Lüc Carl, con quien mantuvo una relación intermitente durante cinco años, creó la banda SGBand. Con ella tocó en clubs nocturnos de Manhattan.

Posteriormente compuso música electrónica, actuó en espectáculos de burlesque e incluso fue telonera de los New Kids on the Block.

Lady Gaga y Bad Bunny en la Super Bowl 2026. EFE

Su salto al éxito

En camino para alcanzar el éxito, la cantante adoptó en 2006 el nombre artístico de Lady Gaga, inspirada por el tema Radio Gaga de Queen.

Al año siguiente fichó con Sony/ATV Music Publishing donde compuso temas para Britney Spears (44), las Pussycat Dolls y Fergie (51).

En 2008 se mudó a Los Ángeles donde, finalmente, con 22 años lanzó comercialmente sus dos primeros sencillos, Just Dance y Poker Face, que formaron parte del disco The Fame, con los que fue número uno en Canadá, Reino Unido y Alemania, entre otros países.

Solo de Poker Face se vendieron 9,8 millones de copias en 2009, por lo que fue el single más exitoso de ese año. Como era de esperar, en los Premios Grammy ganó a la Mejor Grabación Dance y al de Mejor Álbum Dance/Electrónico. Posteriormente protagonizó la gira The Fame Ball Tour.

En lo personal, rehízo su vida en 2008 con el diseñador Matthew ‘Dada’ Williams, que colaboraba con ella en su equipo creativo Haus of Gaga.

Pero rompieron al poco tiempo, ya que "éramos amantes apasionados, pero lo dejé cuando descubrimos la fuerte conexión creativa que teníamos", confesó a The Evening Standard.

Lady Gaga con su polémico vestido 'meat dress' en los VMAs de 2010. GTRES

Su famoso vestido con carne de res

En esa época, fiel a su estilo rompedor y provocador marcó un hito histórico cuando en 2010 fue la celebridad que más atención mediática despertó por su aparición en los MTV Video Music Awards luciendo un vestido realizado con carne de res. El mundo se quedó paralizado.

Durante el rodaje en 2011 del videoclip Yoü and I se encaprichó de su protagonista, el actor Taylor Kinney (44), que alcanzó una gran popularidad por las series The Vampire Diaries y Chicago Fire.

Durante dos años mantuvieron su romance en secreto y, por fin, debutaron oficialmente como pareja en los Globos de Oro de 2014.

Lady Gaga y el actor Taylor Kinney mantuvieron una relación sentimental de 2011 a 2016. Gtres

Noviazgo con Taylor Kinney

Sobre él llegó a confesar al diario The Times que "es el primer hombre con el que ha salido que, cuando canto en el escenario, llora. Y eso para mí significa más que cualquier cosa".

En San Valentín de 2015 le propuso matrimonio con un espectacular anillo de diamantes en forma de corazón, pero su historia no tuvo el final esperado.

Rompieron en el verano de 2016 aduciendo que estaban demasiado ocupados con sus respectivas carreras.

Ese mismo año había decidido reinventarse radicalmente alejándose de su imagen radical para ofrecer un estilo más orgánico con su quinto álbum, Joanne.

Su nueva conquista fue Cristian Carino (57), un atractivo agente de talentos con quien acudió al Festival de Cine de Venecia.

Fue en este ciclo cinematográfico donde se estrenó Ha nacido una estrella (2018), que coprotagonizó junto a Bradley Cooper (51), que también debutó como director con este filme.

Él estaba atravesando el mejor momento de su vida, ya que había sido papá primerizo de Lea de Seine con la top model Irina Shayk (40).

Por su papel, Lady Gaga estuvo nominada al Oscar a la Mejor Actriz, pero finalmente ganó la estatuilla por Shallow a la Mejor Canción Original.

Lady Gaga, en la gala de los Oscar 2019. Gtres

Después de un año y medio, la artista y Christian rompieron en febrero de 2019. Cinco meses después, pillaron a la estrella de la música besándose con su ingeniero de sonido Daniel Horton, pero lo suyo duró unos meses.

El amor volvió a llamar a su puerta cuando en la Nochevieja de 2020 la pillaron besándose con el empresario tecnológico Michael Polansky (42), con quien pasó la cuarentena de la Covid.

Sin miedo a hablar sobre su vida privada, la neoyorquina admitió en The Hollywood Reporter que "mi novio y mis perros son toda mi vida", una declaración que cobró mucha fuerza después de que su paseador de canes fuera atacado.

La primera gran aparición pública de la pareja fue en la toma de posesión del presidente Joe Biden (83) en enero de 2021. "Le encanta que la mimen y la cuiden, y Michael hace eso por ella", reveló una fuente a la revista Us, que añadió que "les encanta viajar juntos".

Cuando el estado de emergencia empezó a declinar, Lady Gaga volvió al cine con La casa Gucci (2021), donde interpretó a Patrizia Reggiani, la mente maquiavélica que planeó el asesinato de su ex marido, Maurizio Gucci, descendiente del fundador de la marca de lujo.

No deja de ser irónico que con su primer sueldo como camarera, cuando aún era Stefani, se comprara su primer bolso Gucci.

Lady Gaga y su actual pareja, Michael Polansky, en el Festival de Cine de Venecia, en 2024. Gtres

Feliz al lado de Michael Polansky

Un nuevo éxito que, paralelamente, acompañaba a su bonita historia de amor. A Gaga y Polansky se les veía tan compenetrados y equilibrados que su entorno no dejaba de repetir que él era "un gran tipo, sencillo, inteligente y enfocado en sus negocios".

También se deslizó que él traía "verdadera estabilidad a su vida. Cuando están juntos siempre están tocándose, riendo y es obvio que realmente se aman".

Durante los Juegos Olímpicos de París 2024, se confirmó el compromiso de la cantante de Bad Romance con el emprendedor.

Debido a la ajetreada agenda de ambos de momento no hay una fecha definitiva para el enlace. Ese mismo año estrenó Joker: Folie à Deux.

Con casi dos décadas de carrera, según el portal Celebrity Net Worth, la multifacética artista posee una fortuna de 320 millones de euros.

A esta impresionante cifra hay que añadir las casi 1.000 nominaciones recibidas de las que ha conseguido más de 400 premios. Entre los más importantes figuran 1 Oscar, 2 Globos de Oro, 1 Bafta, 22 MTV Video Music Awards y 16 Grammy.