Los oscuros últimos años de John Kennedy Jr. y Carolyn Bessette mientras América creía en su cuento de hadas

Parecía que estuvieran viviendo un cuento de hadas, pero la realidad del matrimonio entre John Kennedy Junior y Carolyn Bessette fue mucho más áspera.

Lo tenían todo para protagonizar una de esas grandes historias románticas de América, pero sus últimos años como pareja fueron cualquier cosa menos felices.

El penúltimo capítulo de la exitosa serie Love Story narra precisamente cómo fueron los últimos meses del hijo de Jackie Kennedy y su esposa, antes de producirse el fatal accidente aéreo en el Atlántico que acabó con la vida de ambos.

El matrimonio en Nueva York paseando junto a su perro. Getty Images

A mediados de los 90, John y Carolyn eran lo más parecido a una familia real que había tenido Estados Unidos. Él era el heredero del apellido Kennedy, y por ende el último príncipe de Camelot; ella una publicista de Calvin Klein, que había logrado conquistar al soltero de oro.

La presión mediática a la que se vieron sometidos convirtió sus vidas en un infierno. Sobre todo la de Carolyn, que pasó de ser una persona totalmente anónima y libre a ser perseguida y acosada por los fotógrafos en cada una de sus salidas de su apartamento de Nueva York.

Él llegó a pedir públicamente "privacidad y espacio" para su mujer a las puertas del edificio, una súplica que apenas tuvo efecto: el acoso continuó.

Los gestos, su rostro, su cuerpo y la ropa de Carolyn eran analizados minuciosamente. La situación llevó al límite a la joven, que comenzó a encerrarse cada vez más en sí misma y dejó de acompañar a su marido a sus infatigables compromisos.

La situación se volvió insostenible. Ella terminó atrincherada en casa, sin trabajar, superada por una fama que nunca buscó.

La muerte de Diana

En la ficción de Ryan Murphy, la muerte de Diana de Gales irrumpe en la trama para explicar la situación de la publicista de Calvin Klein.

La princesa de los británicos fue una mujer perseguida por los paparazis que acabó muriendo en un accidente provocado, en parte, por esa misma maquinaria mediática. Su fallecimiento es presentado como un espejo incómodo de la vida de John y Carolyn.

El matrimonio sufrió el acosos feroz de los paparazis. Getty Images

La escena muestra por un lado el impacto emocional de la muerte de Lady Di en la pareja. John, que conoce personalmente a la familia real británica, se queda en shock, viendo, en directo, otro capítulo de la misma saga de tragedias que ha marcado su propio apellido.

Y por otro, la secuencia muestra cómo Carolyn se siente identificada con la que fuera esposa de Carlos III: otra mujer devorada por la prensa con un final que cree que puede ser el de ella misma.

A partir de aquí, el matrimonio entró en una crisis de la que no lograron salir. Los reproches y las discusiones se convirtieron en su día a día.

En la serie se dibuja a un John tan desbordado, que llegó a abandonar el domicilio familiar y refugiarse en un hotel. Una escena verdaderamente dramática, con una Carolyn, arrodillada suplicando que no la abandonara.

Terapia

Meses antes de su trágico final, John y Carolyn acudieron juntos a terapia de pareja. No lo daban todo por perdido e intentaron por todos los medios salvar una relación que se les había ido de las manos.

En esas sesiones, según diversas fuentes, salieron a la superficie todos los elementos tóxicos del matrimonio: el consumo de drogas, los celos, el miedo de ella a tener hijos, las expectativas políticas y familiares que pesaban sobre él...

Además, en ese momento, la revista George atravesaba dificultades económicas y John vivía bajo una presión profesional que se sumaba al desgaste sentimental.

John y Carolyn fueron a terapia para intentar salvar su matrimonio. Getty Images

Al mismo tiempo, según algunas informaciones de la época, la pareja estaba pensando en comprarse una casa lejos de Nueva York para reconstruir su matrimonio y fantaseaban con formar una familia una vez encontraran un entorno menos hostil.

Unos planes que el destino truncó. El accidente aéreo de John F. Kennedy Jr. fue el punto final de esa historia. La noche del 16 de julio de 1999, la avioneta Piper Saratoga que él pilotaba cayó al Atlántico frente a Martha’s Vineyard, matando al instante a John, a Carolyn y a su hermana Lauren.

Según la investigación oficial, la causa probable fue un error de pilotaje. El avión se precipitó en picado en cuestión de segundos. Días después, los buzos localizaron el fuselaje a unos 12 kilómetros de la costa, con los tres cuerpos aún sujetos a los asientos con el cinturón abrochado.