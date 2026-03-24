Orlando Bloom rehace su vida tras divorciarse de Katy Perry: su nueva ilusión es una modelo suiza de 28 años

Tras meses de especulaciones sobre su vida personal, Orlando Bloom (49 años) vuelve a ocupar titulares, esta vez por motivos sentimentales. El actor habría encontrado de nuevo el amor tras su ruptura con Katy Perry (41), con quien mantuvo una relación durante casi una década y con la que tiene una hija en común, Daisy (5)

Según ha informado el medio británico Daily Mail, el protagonista de Piratas del Caribe estaría saliendo discretamente con la modelo suiza de 28 años Luisa Laemmel, especializada en moda de baño y colaboradora de reconocidas firmas.

Aunque ninguno de los dos ha confirmado públicamente la relación, fuentes cercanas aseguran que el vínculo entre ambos se remonta a hace varios meses.

La pareja habría dado un paso más en su relación recientemente con una escapada a Suiza. Durante su estancia, Bloom y Laemmel disfrutaron de unos días de desconexión en entornos de lujo.

Orlando Bloom, 49, and bikini model, 28, have been 'quietly dating for months' after his split from Katy Perry https://t.co/FqNxZxKGDb — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) March 24, 2026

Sus vacaciones comenzaron en una exclusiva suite en el hotel Dolder Grand de Zúrich, cuyas tarifas pueden alcanzar cifras astronómicas por noche. Allí, el actor aprovechó también para cumplir con compromisos profesionales, como su asistencia a un evento promocional de Porsche. Eso sí, con muy buena compañía.

El viaje continuó en el resort cinco estrellas Bürgenstock, situado a orillas del lago de Lucerna, donde la pareja pasó el fin de semana en un ambiente más íntimo.

Según una fuente citada por The Sun, "Orlando y Luisa llevan varios meses viéndose discretamente" y "se han convertido en una auténtica familia". Una afirmación que se refuerza con un detalle significativo: el actor no dudó en trasladar en avión a su caniche miniatura, Biggie Smalls, para acompañarlos durante la escapada.

A pesar de la distancia geográfica -él reside en Los Ángeles y ella en Nueva York-, la relación parece avanzar con solidez. "No se ven todo el tiempo, pero están en contacto constante y hay una verdadera chispa entre ellos", añade la misma fuente.

Las primeras pistas sobre este romance surgieron el pasado mes, cuando ambos fueron vistos abandonando el estadio Levi’s en Santa Clara en California, tras asistir juntos a la Super Bowl.

Testigos presenciales aseguraron entonces que se mostraban especialmente cercanos y cariñosos durante lo que parecía una cita romántica. En el evento también estuvieron presentes amigos del actor, entre ellos Jamie Foxx (58), con quienes compartieron celebración.

Por su parte, Luisa Laemmel también dejó entrever su presencia en el evento a través de sus redes sociales, donde publicó varias imágenes luciendo un look casual compuesto por vaqueros claros y una chaqueta en tono camel. Aunque no hizo referencia directa a Bloom, las coincidencias no pasaron desapercibidas.

Katy Perry y Justin Trudeau, en el Foro Económico Mundial (FEM), en Davos. GTRES

Mientras tanto, Katy Perry también ha pasado página. La artista mantiene una relación con Justin Trudeau (54), con quien habría comenzado un romance el pasado otoño.

Según fuentes cercanas citadas por la revista People, la cantante "se lo está pasando muy bien" y, además, se le ha podido ver en distintos eventos públicos, convirtiéndose en el gran apoyo del que fuese primer ministro de Canadá.

Así, mientras ambos reconstruyen sus vidas sentimentales por separado, todo apunta a que tanto Orlando Bloom como Katy Perry han encontrado nuevas razones para sonreír.