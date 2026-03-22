Ursula Andress, en bancarrota después de que su exmánager le robara 20 millones antes de suicidarse: "Me supo engatusar"

Nunca pudo imaginar la leyenda del cine, y primera 'chica Bond', Ursula Andress que soplaría las velas de su 90º cumpleaños en bancarrota e inmersa en un delicado proceso judicial tras haber denunciado que su exmánager, hoy fallecido, le robó cerca de 20 millones de euros.

En la memoria colectiva del cine, Ursula permanece congelada en una imagen: emergiendo del mar Caribe con un bikini blanco y un cuchillo al cinto en Agente 007 contra el Dr. No.

Aquella escena del universo Bond la convirtió en un icono instantáneo, inauguró la era de las 'chicas Bond'y la catapultó a lo más alto de Hollywood. Sin embargo, seis décadas después, la actriz suiza vive un presente muy alejado del brillo de los focos.

A sus 90 años recién cumplidos, Andress se enfrenta a un drama económico y personal que ha puesto en cuestión la seguridad con la que esperaba afrontar su vejez.

Andress, posando feliz con un premio en 2007. Gtres

Ha denunciado haber perdido casi toda su fortuna a manos de quien debía protegerla, su representante financiero, y confiesa sentirse “devastada” y sumida en una profunda ansiedad.

La pesadilla de Andress salió a la luz el pasado mes de enero, cuando trascendió que había presentado una denuncia por malversación de fondos contra su gestor de patrimonio, el suizo Éric Freymond.

Según la documentación remitida a la fiscalía del cantón de Vaud, el asesor habría administrado sus bienes entre 2017 y 2025 y, en ese periodo, habría realizado una serie de operaciones y compras sin su consentimiento.

Un extremo que le provocó a Andress un perjuicio estimado en 18 millones de francos suizos, en torno a 18-19 millones de euros.

La actriz, que vive retirada entre Roma y Gstaad, asegura que confió plenamente en Freymond, con quien mantenía una relación personal además de profesional.

En declaraciones al diario suizo Blick recogidas por varios medios, explicó que durante ocho años fue "seducida y engatusada" por este hombre.

"Me mintieron descaradamente y se aprovecharon de mi buena voluntad y confianza de una manera pérfida, incluso criminal, para quitarme todo. Y se aprovecharon de mi edad. Estoy destrozada".

La primera 'chica Bond' en una imagen de archivo. Gtres

El núcleo de la denuncia apunta a una serie de transacciones financieras y compras de arte supuestamente realizadas por Freymond en nombre de Andress.

La actriz sostiene que su gestor ordenó movimientos de capital sin su autorización y adquirió obras de arte contemporáneo y otros activos a través de estructuras complejas, todo ello con su dinero.

Ella nunca vio físicamente esas piezas ni fue informada de manera clara de las inversiones. Además, sospecha que parte de su patrimonio podría haberse canalizado hacia acciones o productos financieros de alto riesgo.

Los abogados de la intérprete hablan de un "mecanismo de engaño de una complejidad y magnitud excepcionales" que habría implicado a "numerosos actores y estructuras” y que le causó “un perjuicio considerable".

La Fiscalía investiga posibles delitos de administración desleal, falsedad documental y blanqueo de capitales.

El principal sospechoso ya no puede declarar: pocas semanas después de ser interrogado en París por otro caso similar, relacionado con el heredero de Hermès Nicolas Puech, Freymond se suicidó arrojándose a las vías del tren.

El golpe económico ha venido acompañado de un fuerte impacto emocional. Andress ha relatado que desde principios de año apenas duerme y que padece una intensa sensación de indefensión.

"Esta sensación de impotencia es insoportable, me está matando", ha declarado Ursula a la prensa suiza. Tras abandonar el cine en 2017 y vender su casa de Beverly Hills, la actriz había planificado "una jubilación relajada y feliz", cerca de sus hermanos.

Hoy, esa estabilidad se tambalea: su situación financiera es incierta y el proceso judicial avanza sin el principal acusado. "Me han engañado de una forma repugnante. Espero que los culpables sean castigados con todo el peso de la ley", ha sentenciado.

Ursula y el amor

Ursula junto a Alain Delon, en 1971. Gtres

El drama actual que atraviesa la eterna Ursula Andress contrasta con una biografía marcada por amores de alto perfil. Antes de convertirse en la primera chica Bond, Ursula fue relacionada con figuras como James Dean y Dennis Hopper, aunque esas historias no pasaron de breves romances.

Su primera gran relación llegó en 1954, cuando, con 19 años, inició un noviazgo con el actor y director John Derek, entonces casado. Él acabó dejando a su esposa para estar con ella y la pareja se casó en 1957.

El matrimonio duró hasta 1964, año en que se divorciaron. En 1979, durante el rodaje de Furia de titanes, Andress conoció al actor Harry Hamlin, 15 años menor. La relación fue intensa y pública: en mayo de 1980 nació su único hijo, Dimitri, en Los Ángeles, cuando ella tenía 44 años.

Tras Hamlin, a Andress se le atribuyeron romances con el futbolista brasileño Paulo Roberto Falcão, el actor italiano Gerardo Amato o el cantante español Julio Iglesias (82), entre otros.

Su última relación conocida fue con el experto en artes marciales Jeff Speakman en 1991. A partir de entonces, la actriz optó por alejar su vida privada del foco público, centrarse en su hijo y en proyectos puntuales de cine europeo.