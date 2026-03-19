Barron Trump, millonario a los 19 años: su fortuna de 150M gracias a las criptomonedas y a su última (y solvente) empresa

Nacer en una familia con una posición económica privilegiada es una suerte. Y ser el hijo del presidente de EEUU, Donald Trump (79 años), lo es aún más. Barron Trump, el hijo menor del Presidente, no sólo lo sabe, sino que ha sabido, a sus 19 años, sacar provecho a su situación.

Pocos jóvenes de 19 años pueden decir que son millonarios. Barron sí puede jactarse. El también hijo de Melania Trump (55) ha pasado en pocos años de ser la figura más discreta de la saga familiar a convertirse en uno de sus activos económicos más prometedores.

El benjamín del actual presidente de Estados Unidos compagina sus estudios en la prestigiosa Stern School of Business de la Universidad de Nueva York con una actividad empresarial que empieza a dejar cifras llamativas.

Su perfil comienza a perfilar qué papel podría jugar en el futuro dentro del entramado económico de los Trump. Según los cálculos publicados por la revista Forbes, el patrimonio neto de Barron podría superar ya los 150 millones de dólares.

Barron junto a su madre el día de la investidura de su padre, Donald. Gtres

Este llamativo montante procede de la participación de Barron en uno de los proyectos clave de la familia en los últimos años: World Liberty Financial, una empresa de criptomonedas lanzada junto a sus hermanos mayores y su padre.

La compañía tuvo un impulso decisivo tras la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2024, cuando la marca Trump volvió a situarse en el centro del poder político y mediático.

Ese tirón se tradujo en un incremento de más de 1.500 millones de dólares en la fortuna de la saga, del que alrededor de un 10% se atribuye a Barron.

Dado que la revalorización de este tipo de empresas -centradas en las criptomonedas- puede ser muy rápida y que la información disponible tiene ya varios meses, es probable que su posición financiera actual sea incluso más abultada.

Con todo, la cifra lo coloca en una realidad económica radicalmente distinta a la de cualquier universitario medio. Lejos de limitarse a ese proyecto, Barron ha decidido abrir una segunda vía de negocio en un sector muy diferente: el de las bebidas funcionales.

De acuerdo con la documentación corporativa registrada en Florida y Delaware el pasado enero, figura como uno de los cinco socios fundadores de Sollos Yerba Mate Inc.

Barron Trump. Gtres

Se trata de una nueva marca centrada en la popular infusión sudamericana que en los últimos años se ha convertido en alternativa de moda al café en Estados Unidos.

Así, el joven Trump intenta vincular su nombre a un producto de consumo masivo y a una categoría en plena expansión. La yerba mate se ha ido consolidando como bebida asociada a estilo de vida saludable, rendimiento y energía limpia, especialmente entre el público joven urbano.

En ese tablero quiere posicionarse Sollos, con Barron como uno de los rostros internos del proyecto. Los documentos mercantiles lo identifican como director de la empresa, junto a Spencer Bernstein, Rudolfo Castello, Stephen Hall y Valentino Gomez.

La sede se ha fijado en un local de unos 420 metros cuadrados en Palm Beach (Florida), a apenas una milla de Mar-a-Lago, el complejo residencial y político de los Trump.

En su descripción pública, la compañía se define como una "marca de bebidas que refleja un estilo de vida basado en la yerba mate y en ingredientes limpios y funcionales".

Los impulsores explican que su infancia y juventud en el sur de Florida, con la posibilidad de pasar tiempo al aire libre durante todo el año, inspiró la creación del producto como complemento de la vida en el Estado del Sol.

Sea como fuere, mientras Donald Trump afronta su segundo mandato presidencial y recupera el control de la agenda política estadounidense, su hijo menor construye, paso a paso, un perfil propio en el terreno que mejor domina la familia: el de los negocios.

Su interés por los negocios no solo lo refleja la elección de su carrera profesional. Barron Trump también probó suerte con una empresa inmobiliaria de lujo, sector en el que el actual presidente ha conseguido amasar una ingente fortuna.

Dicho proyecto se constituyó en julio de 2024, pero terminó disolviéndose el 14 de noviembre de ese mismo año, después de que el actual presidente ganara las elecciones.

"Es un joven adulto y me siento realmente orgullosa de él por todo lo que sabe, incluso sobre política, y por los buenos consejos que le ha dado a su padre. Conoce a su generación, sabe que hoy ya no ven la televisión", ha dicho de él su madre, Melania.

Y agregó: "Pasan todo su tiempo con sus tablets y teléfonos, siguiendo podcasts y streamers. Barron era muy directo y era increíble ver cómo contribuía a su éxito, porque sabía exactamente con quién tenía que hablar su padre".

Donald Trump, por su parte, ya vislumbraba el talento de su hijo pequeño: "Ha visto cómo funcionan las cosas. No necesita escuchar mucho para hacerse una idea. Es muy inteligente. Es un gran tipo".

Barron y el misterio del amor

Barron, en una imagen de sus redes.

Barron Trump ha mantenido hasta ahora una vida sentimental rodeada de discreción, pero no exenta de rumores.

Diversos medios estadounidenses han señalado que, durante su primer año en la Stern School of Business de la Universidad de Nueva York, habría iniciado una relación con una compañera de clase llamada Mari Arana.

Una estudiante de unos 20 años con la que se le ve habitualmente en el campus y que incluso habría visitado en varias ocasiones las propiedades de la familia Trump en Florida.

Algunas fuentes la describen como "amiga muy especial" y hablan de una gran sintonía entre ambos. Antes de esa supuesta relación universitaria, ya circulaban historias sobre un primer amor adolescente.

Una usuaria de TikTok llamada Maddie aseguró en 2020 que Barron había sido su "primer novio" cuando ambos coincidieron en un colegio privado y llegaron incluso a visitar juntos la Casa Blanca tras la victoria electoral de Donald Trump, aunque nunca se confirmó oficialmente ese noviazgo.

En los últimos meses, las informaciones se han centrado en la idea de que Barron habría retomado discretamente una relación tras una ruptura que, según algunas fuentes, le afectó más de lo que quería mostrar en público.

Sin embargo, ni él ni su entorno han confirmado ningún nombre, y el propio Donald Trump ha llegado a sugerir en entrevistas que su hijo está más concentrado en los estudios que en las citas, aunque reconoce que "atrae la atención de las chicas".