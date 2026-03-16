Elton John, el inesperado mediador en la guerra de los Beckham: su seria conversación con Brooklyn tras los Oscar

Brooklyn Beckham (27 años) y Nicola Peltz (31) han reaparecido públicamente tras meses alejados del foco mediático. La disputa familiar que enfrenta al hijo mayor de David (50) y Victoria (51) con sus padres ha mantenido al joven y a su mujer en una especie de retiro voluntario durante semanas.

Este domingo, 15 de marzo, han dado por finalizado su encierro y han decidido asistir a una de las grandes fiestas que se celebran tras la gala de los Oscar.

Pero no han ido a una cualquiera, no. La pareja ha elegido al anfitrión Elton John (78), padrino de Brooklyn y gran amigo de los Beckham, para regresar a la vida pública.

Brooklyn Beckham y Nicola Pletz. Getty Images

El cantante británico lleva celebrando fiestas postgala de los Oscar desde 1993 y ya se han convertido en una tradición. Reúne a decenas de estrellas de primer nivel en una alfombra roja paralela a la oficial.

Además sus eventos tienen un componente benéfico muy potente. Por ejemplo, solo en 2024 la fiesta recaudó más de 10 millones de dólares para la fundación de Elton John AIDS, que financia programas de prevención del VIH.

En este contexto es en el que han decidido dar un paso al frente Brooklyn y Nicola convirtiendo a Elton John en el inesperado mediador en el culebrón familiar.

Y es que, según han informado varios medios británicos, el artista mantuvo una seria conversación con la pareja durante la fiesta que muchos han interpretado como un intento de rebajar la tensión con los Beckham.

Testigos describen a Elton con gesto severo mientras hablaba con Brooklyn visiblemente serio y Nicola a su lado, muy pendiente de él.

La pareja en l fiesta de Elton John. Getty Images

La relación entre Elton y los Beckham se remonta a más de tres décadas. David siempre ha llamado cariñosamente al músico 'tío Elton'. El artista estaba previsto como estrella de la boda del exfutbolista en 1999 -actuación que se frustró por un infarto- y acabó cantando más tarde en el bautizo de Brooklyn.

Victoria, además, llegó a admitir que su amigo fue decisivo para que dejara definitivamente atrás su etapa en las Spice Girls.



Día de la Madre

El encuentro en casa de Elton ha llegado en uno de los momentos más delicados del enfrentamiento familiar. Horas antes de la fiesta, y coincidiendo con el Día de la Madre en Reino Unido, Brooklyn publicó un emotivo mensaje a su suegra, Claudia Heffner Peltz (71), ignorando públicamente a su madre. Ni una foto, ni una palabra. Nada.

Para colmo, la imagen y las palabras a su suegra correspondían al cumpleaños de la exmodelo, que fue el 12 de marzo. Sin embargo, Brooklyn hizo coincidir su publicación con el Día de la Madre, lo que para muchos es una decisión deliberada para hacer más patente el distanciamiento con sus padres.

"Feliz cumpleaños a la mejor suegra, te quiero mucho y espero que hayas tenido el día más maravilloso", escribió junto a una foto suya junto a Claudia y Nicola.

Elton John llegando a su fiesta junto a su pareja, David Furnish. Getty Images

Ese mismo día, Nicola también publicó varias fotos familiares y un emotivo texto dedicado a su madre. Aseguró sentirse "la persona más afortunada del mundo" por poder llamarla mamá.

En paralelo, David Beckham compartió una nostálgica foto de Victoria embarazada, junto a un mensaje en el que la describía como "la mamá más increíble" y le agradecía la familia que han construido con sus cuatro hijos.