Chiara Ferragni, enamorada de un ingeniero colombiano: quién es él y las cariñosas imágenes que confirman su relación

Chiara Ferragni en la Semana de la Moda de París, Gtres

Chiara Ferragni (38 años) vuelve a estar enamorada. Meses después de poner fin a su relación con Giovanni Tronchetti (43), la influencer ha recuperado la ilusión con un hombre anónimo de origen colombiano.

Su nombre es José Hernández,vive en Milán y trabaja en una empresa multinacional.

Ha sido la revista local Chi la que ha confirmado la noticia. En su edición de este miércoles, 11 de marzo, la cabecera publica unas imágenes de la pareja paseando a la perra de ella, Paloma, en un parque de Milán. Además, unas fotografías que muestran un inesperado encuentro con la madre de Chiara, la escritora Marina Di Guardo (64).

Chi también publica una fotografía de la pareja intercambiándose un beso. Esta escena, precisamente, confirma su relación.

De momento, no se conocen mayores detalles de su relación. Sí se sabe, según la citada cabecera, que estuvieron juntos en Colombia el pasado diciembre.

Entonces, Chiara Ferragni publicó varias imágenes en sus redes sociales, compartiendo parte de su travesía entre Medellín y Cartagena junto a su hermana Valentina (33) y un grupo de amigos. Sin embargo, no dio pistas sobre su nuevo amor.

A diferencia de Chiara, José Hernández nada tiene que ver con el mundo del entretenimiento. Según los medios italianos, nació y creció en Colombia, pero actualmente vive en Italia.

Es Ingeniero Industrial por la Universidad del Norte en Colombia. Posteriormente, se mudó a Italia para cursar un máster en la Universidad Politécnica de Milán entre 2014 y 2016. Ha trabajado en empresas como Pirelli y Prometeon Tire Group, donde ocupó puestos de

Head of Sales OE Europe.

Actualmente trabaja como Global Business Manager en Yokohama TWS, un rol que le permite gestionar relaciones comerciales a escala global en el sector de fabricantes de equipos originales (OEM).

Además, parece tener un emprendimiento. En la biografía de su cuenta de Instagram, donde atesora poco más de 2.000 seguidores -entre ellos, Chiara Ferragni-, tiene un enlace al perfil de Papis Kitchen, un espacio de cocina colombiana que colabora con otros restaurantes.

A diferencia de Fedez (36) y Giovanni Tronchetti -heredero de Pirelli-, José Hernández mantiene un perfil bajo y discreto.

Chiara Ferragni, tras salir de los juzgados. Gtres

El colombiano llega a la vida de Chiara Ferragni en uno de sus mejores momentos. El pasado mes de enero, la empresaria fue absuelta de los cargos de estafa por el caso Pandoro dos años después de que estallara el escándalo.

El tribunal de Milán absolvió a Chiara Ferragni de un delito de fraude relacionado con la venta de dulces navideños promocionados con su marca y por el que la Fiscalía pedía un año y ocho meses de prisión.

La influencer italiana, así, cerró el peor periodo de su vida profesional. El Pandoro Gate, como se le conoce al caso, no solo desencadenó una crisis en su imagen y marca. También propició la ruptura con su marido y padre de sus dos hijos, el rapero Fedez.