Yotuel, marido de Beatriz Luengo: "Si yo volviera a nacer y Dios me diera la oportunidad de ser mujer, elegiría ser Bea"

Yotuel, marido de Beatriz Luengo: "Si yo volviera a nacer y Dios me diera la oportunidad de elegir ser mujer, elegiría ser Bea"

Nada mejor que un vuelo transatlántico, entre Miami y Madrid, para hacer una entrevista a uno de los cantantes más internacionales del momento. Yotuel Romero (49) regresa a España para brindar con Orishas sobre el escenario de la Sala Riviera de Madrid.

Con motivo de esta vuelta, EL ESPAÑOL ha hablado con el cubano, que se ha mostrado muy agradecido por esta conversación. Reside en Estados Unidos, pero está enamorado de España y de su gente. Yotuel ha dejado claro que en algún momento le gustaría volver a vivir aquí.

Su vida en Miami, las políticas de Trump y su relación de amor con Beatriz Luengo (43 años) han sido motivo de conversación con el músico, que ha dejado claro que el amor hacia su mujer es lo que le hace despertar con ilusión día a día.

Yotuel Romero y Beatriz Luengo en un posado en el Festival de Málaga. Gtres

Para ti y para tu familia, España es uno de los lugares más importantes. Sin embargo, con vuestra perspectiva internacional, ¿os planteáis en algún momento volver a vivir aquí?

Yo siempre quiero volver a España. Yo soy español con mucho orgullo. Mi esposa y mis hijos, aunque no nacieron aquí, a los 15 minutos de salir del hospital ya mi esposa los estaba inscribiendo en el consulado.

Ellos dicen que son españoles cuando les preguntan su nacionalidad, así que estoy seguro de que regresaremos cuando el trabajo lo permita. Hablamos mucho sobre ello en casa.

¿Cómo estáis llevando los conflictos internacionales en Estados Unidos y cómo los estáis viviendo cuando viajáis? ¿Habéis tenido algún problema o no?

El mundo está viviendo momentos muy complejos. Y los conflictos internacionales siempre asustan.

Créeme que cuando vienes de esa maquinaria represiva pocas cosas te dan miedo.

Yotuel, sobre sus hijos: "Ellos dicen que son españoles cuando les preguntan su nacionalidad"

Vienes de un contexto en el que Cuba ha sido un país históricamente marcado por la política y lo sigue siendo. Ahora que vives en Estados Unidos y bajo la política de Trump, ¿te sientes seguro?

Estados Unidos atraviesa un momento de muchos cambios y de mucha confrontación. Es un país hecho por emigrantes que vienen de realidades muy duras en sus países de origen. Y no dejo de reconocer que también ha sido un país que ha dado la oportunidad a muchos de emprender y de poder ayudar a su familia.

Esa historia de emigrantes que vienen a trabajar honradamente y a hacer crecer un país es lo que ahora América debe recordar más que nunca. Mira Miami en lo que se ha convertido en tan poco tiempo por gran parte de la comunidad cubana y latinoamericana.

Es por eso que no tengo miedo, porque hoy más que nunca tenemos que estar presentes y recordarnos a nosotros mismos lo valiosos que somos en América.

Además, puedes manifestarte y hablar alto sin sufrir consecuencias, no como pasa en Cuba, donde el 11 de julio el líder del régimen cubano dictó la orden de combate contra su propio pueblo indefenso que salió a pedir libertad, o los muchachos del 4tico que, por tener su canal de YouTube dando su opinión, el régimen los ha desaparecido. Créeme que cuando vienes de esa maquinaria represiva pocas cosas te dan miedo.

Yotuel Romero en un posado en Madrid. Gtres

Después de escuchar a Trump hablar sobre Cuba, ¿qué le dirías al pueblo cubano?

Yo siempre le hablo directamente al pueblo cubano. Y el mensaje es el mismo: no están solos. Los cubanos dentro y fuera de la isla seguimos luchando para que algún día Cuba sea un país donde la gente pueda vivir con libertad, con oportunidades y con dignidad.

Parece que el mundo del arte y la música suele ser de los más afectados cuando hay conflictos internacionales, mundiales o incluso locales. ¿Cómo crees que afecta esto al proceso de composición?

El arte siempre refleja el momento histórico que vivimos. Muchas veces el dolor o la injusticia se transforman en música. En nuestro caso, canciones como Patria y Vida nacen precisamente de esa necesidad de expresar lo que siente un pueblo.

Desde que formaste una familia con Beatriz Luengo, tu vida cambió. Lleváis muchos años juntos y formáis una pareja muy sólida, pero ¿podrías decirme algo negativo de Bea?

La verdad es que de Bea es imposible hablar mal. Bea es mi todo. Es esa parte esencial de la vida que a veces uno no sabe explicar, pero que lo sostiene todo.

Yo siempre digo algo que parece una locura, pero es verdad: si yo volviera a nacer y Dios me diera la oportunidad de elegir ser mujer, elegiría ser Bea. Porque en ella veo una forma de amar, de luchar y de vivir que me inspira todos los días.

A veces siento que Bea y yo no nos conocimos en esta vida por casualidad. Siento que nuestras almas ya se habían encontrado antes en otra vida, que ya habíamos caminado juntos, y Dios simplemente nos volvió a cruzar para terminar alguna misión.

Y cuando uno encuentra un amor así, ya se puede dar por bendecido en la vida.

Yotuel Romero y Beatriz Luengo en el Festival de Málaga. Gtres

Dicen que la vida está para soñar y que, a veces, los sueños se cumplen. ¿Cuál sería tu mayor sueño a día de hoy?

Mi mayor sueño es algo muy sencillo: llegar a viejito con mi mujer, con Beatriz, sentarnos un día frente al mar y mirar hacia atrás y decir: 'Guau, lo conseguimos, creímos en nuestros sueños y construimos algo bonito para nuestra familia'..

Me gustaría poder llevar a mis hijos a Cuba y decirles: 'Miren de dónde viene su padre'. De un barrio humilde, un niño que soñaba sin saber muy bien cómo iba a lograrlo, pero que creyó en la música y en su destino.

Me gustaría que mis hijos y mis nietos algún día escuchen esas historias: las locuras, los viajes, los escenarios, los momentos duros y los momentos hermosos que vivimos.

Y terminar los días con Bea en una casita cerca del mar. Irme a pescar por la mañana, volver con dos pescados, abrir una botella de vino, sentarnos frente al agua y simplemente reírnos. Reírnos mucho.

Yotuel, sobre su familia: "Me gustaría que mis hijos y mis nietos algún día escuchen mi historia"

Porque al final, después de todo, la vida también se trata de eso: de amar, de compartir y de poder contarles a los que vienen después de ti que valió la pena soñar.

¿Qué significa para ti volver a Madrid con Orishas y subirte de nuevo a un escenario después de presentar Patria y Vida y de todo el recorrido que tuvo en España?

Volver a Madrid siempre es volver a casa. Yo llevo viniendo aquí desde el año 2000 y España ha sido un lugar muy importante en mi vida personal y en mi carrera. Subirme otra vez a un escenario con Orishas después de todo lo que ha significado Patria y Vida es muy especial, porque esa canción no solo es música, es la voz de todo un pueblo.

Yotuel Romero sobre el escenario del Teatro Eslava en Madrid. Gtres

¿Cómo te sientes al saber que Orishas sigue siendo un grupo que despierta tanto interés en España, algo que significa mucho para ti y que te ha dado tanto a lo largo de tu carrera?

Es una bendición. Cuando empezamos con Orishas lo hicimos con la idea de crear una identidad musical que te hiciera viajar a una Habana underground, contemporánea y negra, mezclando nuestras raíces cubanas con el hip-hop y contando historias reales. Hace unos meses Bad Bunny me invitó a su residencia en PR.

Y me emocioné al ver a sus guajiros del campo boricua, sus negros, mezclados con el fraseo del rap, el beat y las letras que hablan del barrio. Me abracé con Benito, creo que no estábamos tan locos.

¿Qué tenéis preparado para el show del día 7 en la sala La Riviera de Madrid?

Va a ser un viaje único a través de nuestra historia. Vamos a tocar los clásicos que la gente ama, con la mejor banda que hemos tenido en la historia.

Porque un show de Orishas es fiesta, es mojito, Cuba libre y sudor. Madrid va a ser la antesala del tour mundial que empieza en Lollapalooza el próximo fin de semana y que nos llevará por Europa, Latinoamérica y Estados Unidos durante todo el 2026.