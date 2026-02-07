Bad Bunny no es el único latino en llegar a la Super Bowl: el día que Jennifer Lopez y Shakira conquistaron la final de la NFL

Este domingo, 8 de febrero, el cantante Bad Bunny (31 años) se convertirá en la gran estrella latina del espectáculo del medio tiempo de la Super Bowl, el mayor escaparate televisivo del planeta.

Sin embargo, su participación no llega de forma aislada: forma parte de una tradición que tiene momentos icónicos, el más destacado de ellos en 2020, cuando Jennifer Lopez (56) y Shakira (49) llevaron la cultura latina al corazón del Hard Rock Stadium de Miami.

El 2 de febrero de 2020, en la Super Bowl, dos artistas latinas encabezaron por primera vez el show del medio tiempo. Han pasado más de cinco años desde aquel momento y ahora, la cultura latina se vuelve apoderar del descanso de la final de la NFL.

Jennifer Lopez y Shakira protagonizaron un espectáculo de más de 12 minutos, con más de 30 fragmentos musicales, mezclando inglés y español, ritmos latinos como reguetón, salsa y champeta, y guiños políticos y culturales que celebraban la diversidad y la influencia de la comunidad latina en Estados Unidos.

La actuación fue un auténtico fenómeno: las reproducciones y ventas de sus canciones se dispararon entre un 800 y 900% según Nielsen y Billboard, consolidando su presencia tanto en la música como en la cultura pop global.

Más allá del impacto comercial, aquel show significó un momento histórico: dos mujeres latinas liderando un escenario que, hasta entonces, había contado con presencia latina pero nunca de manera tan contundente.

Bad Bunny también tuvo su papel en aquel espectáculo. Como invitado especial de la de Barraquilla, apareció para interpretar un medley que combinaba I Like It de Cardi B con Chantaje y su propio éxito Callaíta.

Aquella colaboración simbolizó el choque generacional entre el pop latino de principios de siglo, representado por JLo y Shakira, y la nueva ola urbana liderada por el puertorriqueño, consolidando reguetón y trap latino en uno de los escenarios más vistos del mundo.

Bad Bunny y Shakira en la Super Bowl 2020. Youtube

Pero la presencia latina en la Super Bowl tiene historia. Gloria Estefan (62) abrió el camino en 1992 y regresó en 1999, mientras que artistas como Taboo (50) de Black Eyed Peas o Bruno Mars también han llevado ritmos latinos al show del medio tiempo.

Aun así, el 'pico' simbólico llegó en 2020, cuando Jennifer Lopez y Shakira no solo participaron, sino que dominaron el escenario y transformaron la final de la NFL en una celebración de identidad y cultura latina.

Este domingo, 8 de febrero, con Bad Bunny como protagonista, se mantiene viva esa tradición, uniendo generaciones y estilos distintos.

Desde Gloria Estefan hasta los éxitos urbanos de Puerto Rico, pasando por la explosión latina de JLo y Shakira, el show del medio tiempo de la Super Bowl sigue siendo el gran escaparate global donde la música latina brilla con luz propia.