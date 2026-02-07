Ariadna, la nieta de Mario Vargas Llosa que es candidata a Miss Perú-USA y triunfa como empresaria de moda

Es licenciada en Relaciones Públicas. Estudió en Boston y en Ginebra. Y tiene un máster en Fashion Management cursado en Madrid, orientado a la gestión de marcas de moda. Además, es fundadora de Beaustreet Shop, un concept store centrado en artesanía y diseño sostenible.

Hasta ahí, su perfil bien se asemeja al de una joven sobradamente preparada. Y con ganas de hacerse un hueco en la industria de la moda.

Pero no. No es una joven cualquiera. Se trata de Ariadna Vargas Llosa (25 años), una de las nietas del escritor y premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, quien acaba de ser nombrada candidata oficial a Miss Perú-USA 2026.

Ariadna Vargas Llosa, con su familia, el día de su graduación, en Boston, en 2018. @ariadnavargasllosa

"Mujer peruana moderna"

Hace apenas dos días ha sido presentada como candidata oficial a un certamen de belleza para peruanas residentes en Estados Unidos. Según la organización del concurso de misses, representa a la "mujer peruana moderna" con "visión global, identidad firme y un fuerte compromiso con la cultura, la creatividad y la innovación".

El certamen, que busca a la sucesora de Karla Bacigalupo, ganadora del título el año pasado, asegura que la joven se declara "orgullosa de sus raíces peruanas y de su formación multicultural".

Pero, ¿cómo es verdaderamente la heredera del que fuera maestro de las Letras? Nacida en España e hija de padres peruanos, es hija de Gonzalo Vargas Llosa (59), -uno de los tres hijos que tuvo el escritor peruano con Patricia Llosa (81)-,y su exmujer, Josefina Said.

Además de su carrera como modelo, cuenta con su propia marca de ropa, Beau Street Shop. A día de hoy reside a caballo entre Dubái y Nueva York, dos ciudades emblemáticas del escenario internacional y referentes globales de la moda.

Eso sí, se siente muy conectada con España, más concretamente con la capital, donde completó su formación en la industria textil. Y es que el diseño es su gran devoción.

Estudió Relaciones Públicas

Ariadna, que en su cuenta de Instagram suma 6.499 seguidores, es "una mujer apasionada por la moda, el diseño y la identidad cultural", tal y como destacan en las redes del concurso.

Su camino académico y creativo ha sido arduo. Ha estudiado en los mejores centros educativos. Estudió Relaciones Públicas en Boston. Una formación que terminó con honores (recibió el diploma Cum Laude) y le permitió desarrollar una sólida visión estratégica y comunicacional.

Posteriormente realizó un máster en Fashion Management en Madrid, que le permitió especializarse en la gestión y proyección de marcas dentro de la industria de la moda.

Además, enriqueció su formación en Suiza, donde "adquirió una perspectiva global y una profunda sensibilidad por la diversidad cultural", tal y como recoge la entidad que ahora promociona sus cualidades como icono de la belleza peruana.

Emprendedora

Aunque aún se encuentra en una fase inicial, Ariadna Vargas Llosa es fundadora de Beaustreet Shop, un espacio comercial online que comercializa prendas de moda y artículos para el hogar.

En su comercio oferta artículos diseñados desde "la creación consciente y el valor de lo hecho a mano". Así, en la web de su establecimiento es posible encontrar una amplia variedad de piezas de moda: abrigos, chaquetas, faldas, pantalones o conjuntos.

A través de este proyecto, Ariadna vende piezas únicas y "seleccionadas de todo el mundo", elaboradas casi en su mayoría con tejidos nobles y de alta calidad, como la lana virgen, la piel o el encaje confeccionados artesanalmente.

Su negocio pone en valor la calidad, el detalle y la historia detrás de cada pieza, promoviendo un consumo responsable.

Ariadna Vargas Llosa, con su familia, en su graduación en Boston (Estados Unidos). @ariadnavargasllosa

Unida a Mario Vargas Llosa

Ariadna ha crecido de la mano de los miembros de la saga Vargas Llosa, a la que se siente profundamente unida. Su padre, Gonzalo Vargas Llosa, fue el principal promotor de su cercanía con su abuelo, fallecido el 13 de abril de 2025 a los 89 años.

El vínculo entre ellos ha ido más allá del ámbito estrictamente familiar. En alguna ocasión, Ariadna acompañó al escritor en actividades públicas.

En 2025 participó en España en una ceremonia donde recibió un galardón póstumo concedido al autor por su aporte a la cultura hispanoamericana.

Mario Vargas Llosa, con sus nietos, en una imagen de sus redes sociales. @josefinavargasllosa

Lo cierto es que la joven lleva en el ADN los lazos con el mundo de la cultura y el compromiso social. Además de la labor de su abuelo como escritor, su padre es un alto funcionario de Naciones Unidas especializado en acción humanitaria: trabaja como jefe de misión del ACNUR (la agencia de la ONU para los refugiados) en Europa y ha ejercido su carrera en el ámbito de los refugiados y las crisis humanitarias.

Por su parte, su madre, Josefina Said, ha desarrollado su actividad profesional como publicista. Said, cuya boda con el segundo hijo del Nobel tuvo lugar a mediados de los años 90, se separó de su padre en el año 2007. De ese matrimonio nacieron dos hijas, Ariadna y Lucía Vargas Llosa.

Aspirante a Miss

El certamen Miss Perú-USA 2026 está presidido por Jessica Newton y cuenta con la dirección de Pao Maravi. Ambos lideran una organización que centra su atención en mujeres peruanas residentes en Estados Unidos.

Este año, la entidad elegirá a la sucesora de Karla Bacigalupo, quien obtuvo el título en 2025 y asumió posteriormente a representación nacional en Miss Universo.

En los últimos días, la organización también ha presentado a otras aspirantes: Adela Nicole Salas, nacida en Queens, Nueva York; y Crystal Effio, una modelo y agente de bienes raíces nacida en Lima y criada en Las Vegas.

El concurso, que será difundido en un documental que estará disponible en la plataforma Prime Video, se desarrollará durante el primer trimestre del año.

Será concretamente del 19 al 26 de marzo de 2026 cuando las candidatas a ser la peruana más hermosa de Estados Unidos, incluida la nieta de Mario Vargas Llosa, entren en 'rivalidad' por el título.

Según especifica la organización, todas ellas formarán parte de "una semana llena de actividades, preparación y experiencias inolvidables".

La gala final se celebrará el próximo 26 de marzo en el capitolio de Utah, en Salt Lake City, la capital del estado. Ese día, "la belleza, la cultura y el orgullo peruano" se unirán para elegir a la próxima representante "que llevará el nombre de Perú en alto en los Estados Unidos y el mundo".

La jornada brindará al mundo la oportunidad de conocer un poco mejor a Ariadna. Junto con su hermana Lucía y sus primos Leandro, Aitana, Josefina, Isabella y Anaís, es una de los seis nietos que tuvo Vargas Llosa, y de los que tanto presumió en vida.