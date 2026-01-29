Sydney Sweeney colapsa la red: vende su línea de lencería en pocos minutos tras su polémica campaña con sujetadores

La actriz estadounidense Sydney Sweeney (28 años) está viviendo una semana increíblemente intensa.

Si hace unos días la acusaron de vandalizar el icónico cartel de Hollywood al colgar sobre él algunas piezas de su nueva colección de lencería, ahora ha vuelto a ser noticia por otra razón de peso.

Y es que la venta online de su línea de ropa íntima ha sido un verdadero éxito. Nada más lanzar las prendas de su surtido de ropa íntima las ha liquidado todas en tiempo récord: tan solo unos minutos. Literalmente, ha arrasado.

Su colección de ropa íntima, agotada

La intérprete, conocida por sus papeles en las series Euphoria y The White Lotus, parece dispuesta a romper moldes en su modelo de negocio. No cabe duda de que tiene la misma facilidad para llamar la atención del público que para conseguir de ellos el 'click' definitivo de compra.

"La línea completa de ropa interior de Sydney Sweeney se agotó en cuestión de minutos. No preguntes cómo ni por qué", ha comentado uno de sus seguidores, sorprendido al comprobar cómo su nueva colección de lencería ha mostrado el cartel de soldá out en cuestión de minutos.

La colección que ha desatado el frenesí en las plataformas digitales no es otro que Seductress de SYRN, que la propia artista califica en sus redes como "seductora, romántica, juguetona y cómoda".

Tan bien ha promocionado las virtudes de sus sujetadores, tangas, ligueros, bodies y otras prendas de lingerie que su legión de fans han acabado con todo su stock... casi en un instante.

"Revolucionando internet"

Su colección, "diseñada para encarnar la confianza y una sensualidad sin complejos", ha gustado tanto que se ha convertido en objeto de deseo para sus 26 millones de followers en Instagram, los 1,3 millones que la siguen en X y otros tantos que la admiran en TikTok.

Casi inmediatamente después del lanzamiento, los comentarios sobre el 'reventón' de ventas de su tienda online han inundado su cuenta de Instagram.

"¿Cómo es que ya se acabaron todas?", escribía un seguidor, incrédulo al comprobar que ya no quedaban existencias de ninguna prenda en la web. "¡Se agotaron! ¡Qué pena!", lamentaba otro.

"Está revolucionando internet", declaraba un usuario, mientras que otros añadían: "La niña tiene la misión de revolucionar internet" o "lo revienta".

🔥🚨BREAKING: Hollywood actress Sydney Sweeney might get arrested on vandalism charges after climbing the Hollywood sign and hanging her bras on it to promote her new lingerie brand. pic.twitter.com/jjcnabLfkd — Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) January 26, 2026

Visión para los negocios

Cabe recordar que el pasado lunes, 25 de enero, el vídeo de la estadounidense colocando sujetadores en la letra 'H' del cartel de Hollywood, en el Monte Lee, dentro del Parque Griffith, en Los Ángeles, se hizo viral en la red.

Su visita al monumento, al que había accedido "sin pedir permisos", tal y como informó la Cámara de Comercio de Hollywood a TMZ, formaba parte de la peculiar campaña promocional de su marca de lencería.

Ahora, la rápida venta de sus diseños de moda íntima evidencia que tiene visión para los negocios. Desde luego, sabe llamar la atención.

La actriz, que ha vendido su marca como una forma de "expresión personal", está teniendo un profundo impacto entre sus simpatizantes. Su estrategia de marketing en las redes sociales ha sido un éxito rotundo.

Una alumna brillante

Lo cierto es que está sobradamente preparada. Nacida en Spokane, Washington, en 1997, Sydney Sweeney fue una alumna brillante ya desde la escuela.

Realizó su formación en la Saint George's School de su ciudad natal. Más tarde se graduó en el instituto Brighton Hall School de Burbank, donde fue una estudiante de A+: sacaba todo sobresalientes. E incluso matrículas de honor.

De hecho, fue la valedictorian student (la número 1 de su promoción) en su instituto. Ella misma ha confesado que sacaba "todo dieces" en asignaturas avanzadas (AP).

Además de su formación como actriz, tiene estudios universitarios. En la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) realizó su formación en negocios, finanzas y administración de empresas.

Estos conocimientos los ha aplicado tanto en su negocio de lencería como en su carrera como actriz, para poder gestionar mejor sus contratos y proyectos.

Quien crea que sus recientes y polémicas acciones, que la pusieron en riesgo de ser acusada de allanamiento ilegal y/o vandalismo, eran fruto de la improvisación, se equivoca. Todo ello responde a una estrategia milimétricamente orquestada. Sí, Sydney Sweeney es una estrella: en el show business, y en el suyo propio.