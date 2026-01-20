Valentino, el último 'emperador' de la moda que amasó una gran fortuna de 1.500 millones: de sus casas a inversiones en arte

Este pasado 19 de enero de 2026 no sólo se ha apagado la vida de un hombre admirado y laureado, por su savoir-faire con la aguja y su calidad humana, sino también una forma de entender la moda que ya casi no existe.

Se va el couturier que convirtió cada vestido en un acto de devoción por la belleza, el último de una generación que creía en el oficio lento, en la prueba sobre el maniquí, en el silencio del taller antes de abrir el telón.

Valentino Garavani fue un ser irrepetible, de esos talentos que sólo nacen una vez, que escriben una página importantísima en la historia de la moda a nivel mundial.

Huelga decir que el carismático estilista forjó un imperio de la moda con su nombre, y elevó el color rojo a lo más alto de la costura, tanto, que existe el bautizado como 'rojo Valentino'. En su honor. Sólo él puede decir eso.

Valentino, en uno de sus desfiles. Gtres

Garavani, nacido el 11 de mayo de 1932 en Voghera (Lombardía, norte de Italia), fue el último 'emperador' del diseño durante una carrera de 45 años al frente de su casa de moda.

Retirado desde 2007, dejó un legado de creaciones atemporales, plagadas de detalles, lazos, plumas, organza, plisados y drapeados o volantes, que conservarán la belleza por mucho que pasen los años.

El diseñador deja tras de sí un patrimonio que habla tanto de su talento comercial como de su gusto casi obsesivo por la belleza.

Su fortuna personal se sitúa, según estimaciones recientes, por encima de los 1.500 millones de dólares, lo que lo colocaba entre los creadores de moda más ricos del mundo.

Detrás de esa cifra hay tres pilares claros: la venta de su casa de moda, una potente estructura inmobiliaria internacional y una colección de arte de varias decenas de millones.

Valentino construyó su riqueza a partir de la marca que fundó en Roma en 1960 y que convirtió en sinónimo de glamour global.

Valentino dedicó toda su vida a la moda y se convirtió en uno de los diseñadores más admirados del mundo. Gtres

El gran salto patrimonial llegó en 1998, cuando vendió Valentino al grupo italiano HDP por unos 300 millones de dólares, operación que abrió el camino a posteriores traspasos al grupo Marzotto y, más tarde, al fondo catarí Mayhoola for Investments.

Pese a la venta, el diseñador mantuvo durante años contratos de consultoría y royalties, además de seguir monetizando su nombre e imagen a través de colaboraciones, exposiciones y acuerdos comerciales incluso después de su retirada oficial en 2008.

Ese flujo de ingresos se sumó a décadas de beneficios acumulados por la propia casa Valentino, que vistió a primeras damas, estrellas de Hollywood y aristocracia europea.

A diferencia de otros creadores que dilapidaron su fortuna, Garavani reinvirtió masivamente en activos tangibles, con especial preferencia por el ladrillo de lujo y el arte.

Palacios, villas y un chalet en Gstaad

El segundo bloque de su patrimonio está formado por un mapa inmobiliario que recorre algunos de los enclaves más exclusivos del mundo.

En Roma, el diseñador poseía la Villa La Vignola, una propiedad en la Vía Apia rodeada de jardines históricos, escenario tanto de vida privada como de fiestas con la élite internacional.

En las afueras de París, su residencia principal era el Château de Wideville, un castillo del siglo XVII transformado en museo personal, saturado de arte oriental, porcelanas, antigüedades y textiles.

A ese eje Roma-París se sumaban un chalet en la estación suiza de Gstaad, refugio invernal de multimillonarios y miembros de la realeza, y apartamentos en Londres y Nueva York.

Sólo el conjunto de sus propiedades residenciales superaba los 100 millones de euros en valor estimado, sin contar operaciones puntuales, como la venta de una mansión vacacional en la Toscana, valorada en torno a 15 millones de dólares.

Valentino, feliz, saludando al público tras un desfile. Gtres

Colección de arte multimillonaria

La tercera pata de la fortuna de Valentino fue una colección de arte multimillonaria, formada por obras clásicas y modernas cuidadosamente seleccionadas a lo largo de décadas.

Pinturas, esculturas, mobiliario histórico y piezas decorativas convivían en sus residencias, convertidas en una mezcla de museo privado.

El valor de esa colección, difícil de cuantificar al detalle, se estima en varias decenas de millones de euros, con piezas susceptibles de dispararse en subasta ahora que el diseñador ha pasado a la historia.

Ese archivo visual alimentaba tanto la creatividad de la casa Valentino como la del propio Garavani tras su retiro, y servía además como garantía patrimonial diversificada frente a crisis financieras.

La futura gestión de este legado -entre fundaciones, donaciones y posibles ventas- será clave para medir el alcance real de su patrimonio en los próximos años. El nivel de vida del diseñador completaba el retrato de un patrimonio multimillonario.

El diseñador, a bordo de un yate. Gtres

Garavani era propietario del yate TM Blue One, un crucero privado coherente con la discreta ostentación de su círculo social.

Sus desplazamientos habituales entre Roma, París, Londres, Nueva York y Gstaad implicaban un gasto logístico elevado, pero totalmente asumible para una fortuna de más de 1.500 millones de dólares.

A diferencia de muchos herederos industriales italianos, Valentino no tenía una familia extensa al frente del negocio, sino una figura clave: Giancarlo Giammetti, socio empresarial y compañero vital durante décadas.

El gran amor de la vida de Valentino -éste ha fallecido junto a Giammetti-, también posee un importante patrimonio inmobiliario, como evidencia el ático de lujo que ha puesto en venta en Nueva York por 17,5 millones de dólares.

Valentino, junto a Anna Wintour y el que fue su gran amor, Giancarlo Giammetti. Gtres

El reparto formal de bienes tras la muerte del diseñador, que se conocerá a través de su testamento y la estructura societaria que deje detrás, determinará cuánto de ese imperio inmobiliario, arte y liquidez se canaliza hacia fundaciones culturales y cuánto se mantiene en manos privadas.

La marca Valentino, hoy en manos de inversores internacionales, seguirá explotando un imaginario que lleva su nombre, lo que mantendrá vivo un flujo económico vinculado a licencias, exposiciones y proyectos culturales en torno a su archivo y su figura.

Una vida enfocada en la moda

Con 45 años de carrera a sus espaldas, desde su primera colección en Florencia en 1962, Valentino anunció su retirada en 2007.

Su último desfile de alta costura tuvo lugar el 23 de enero de 2008 en París y concluyó con un pase de modelos vestidas de rojo, su ya más que emblemático color fetiche.

En 2009 fue bautizado como 'el último emperador' por su película documental Valentino: The Last Emperor, en la que desvelaba su vida profesional y privada, dirigida por Matt Tyrnauer y rodada a lo largo de un año.

Valentino junto a Naty Abascal e Isabel Presyler, dos grandes amigas. Gtres

Fueron decenas las estrellas que vistió Valentino: Jessica Lange (76 años) y Julia Roberts (58), que escogieron sus diseños para subir a recoger sus Óscars. O Máxima de Holanda (54), Mette-Marit de Noruega (52) y Magdalena de Suecia (43), que le confiaron sus trajes de novia.

Su listado de amigas, clientas y musas continúa con nombre como Naty Abascal (82), Rosario Nadal (57), Gwyneth Paltrow (53) u Olivia Palermo (39).

El imperio de Valentino, enamorado de España -donde recibió el premio Aguja de Oro en 2004-, continuará sin su emperador, que nunca se separó del todo de la moda, como demostró su colaboración en 2016 con Maria Grazia Chiuri y Paolo Piccoli para el vestuario de La traviata en la Ópera de Roma.

Aunque sin su creador, el 'rojo Valentino' permanecerá como un símbolo de elegancia y glamour.