Valentino, el hombre afortunado que murió junto a su gran amor, Giancarlo: sus últimos años aislado en su villa

Durante más de medio siglo, Valentino Garavani ha vestido a las mujeres más ricas y estilosas de este planeta. Sus memorables diseños y su gusto exquisito llevan a considerarlo uno de los grandes genios de la moda.

Dicen que Roma no se construyó en un día. Y esto es algo que el diseñador italiano demostró a lo largo de su impecable trayectoria profesional. Una pasión que ahora se lleva a la tumba.

Valentino, el último emperador de la moda que hizo que el color rojo tuviera otro significado, ha fallecido a los 93 años en Roma este lunes, 19 de enero.

Valentino en el Valentinoshow de París, en 2019. Gtres

Ha sido su propia fundación quien ha comunicado este lunes su trágico deceso. "Nuestro fundador, Valentino Garavani, falleció hoy en su residencia romana, rodeado de sus seres queridos", se lee en el comunicado compartido.

Un escrito que, a su vez, firma Giancarlo Giammetti (83 años), su socio y mano derecha.

Solía decir Valentino que era un hombre afortunado. Formó un imperio de la nada en la década de los 60 y a lo largo de su vida amasó un estratosférico patrimonio.

Eso sí. No lo hizo solo. Junto a él se encontraba el propio Giancarlo, quien, además de su socio y mano derecha, fue su compañero de vida durante 12 discretos años y ahora llora su repentina pérdida.

"Para siempre", ha escrito Giammetti en su perfil personal de Instagram, dando el último adiós al malogrado diseñador. Unas palabras que ha acompañado de una fotografía en blanco y negro de Valentino.

Valentino y Giancarlo se conocieron en el año 1960 en Café de París, en Roma. Entonces, se dieron cuenta de que los dos iban a poner rumbo a unas vacaciones a Capri. Allí se produjo su primer reencuentro diez días después.

Ese mismo año, Valentino y Giancarlo fundaron La Maison Valentino. El éxito de la firma es un hecho palpable que nadie puede negar. Su historia de amor, sin embargo, no corrió la misma suerte.

Apenas 12 años se extendió el discretísimo romance entre Garavani y Giammetti. Un affaire sobre el que apenas se ha pronunciado la dupla a lo largo de su vida. Y es que el hermetismo fue llevado por bandera en lo que respecta a la faceta más personal de Valentino.

Giancarlo Giammetti y Valentino, en una fotografía tomada en Madrid en febrero de 2015. Gtres

Hay que remontarse más de 20 años atrás, a agosto de 2004, para encontrar una de las entrevistas más personales del fallecido diseñador. En aquel caluroso mes de verano, el italiano concedió un extenso reportaje a la revista Vanity Fair.

"Giancarlo y yo nos entendemos perfectamente, pero su carácter es totalmente contrapuesto al mío. Yo estoy siempre metido en el estudio", dijo entonces Valentino, justificando así el fin de su relación.

Poco más de una década se prolongó la historia entre Valentino Garavani y Giancarlo Giammetti. Sus caminos no estaban destinados en lo sentimental.

Sin embargo, el mero hecho de que ambos permanecieran juntos hasta el fin de los días del diseñador refleja que su relación seguía traspasando lo profesional.

De ello dio buena muestra en una de sus últimas entrevistas concedidas, fechada el pasado mes de noviembre.

"Este honor es gracias a él. No es gracias a mí", insistió Giancarlo en conversación con la revista WWD tras recibir el Premio John B. Fairchild a la Trayectoria, que compartió con el diseñador Valentino Garavani por construir un imperio global de la moda.

Valentino Garavani y Giancarlo Giammetti. Vanity Fair

Y añadió: "Solo he sido una pequeña parte de su trayectoria. He sido capaz. Y creo que lo más importante que hice fue dejarle la libertad de hacer lo que quisiera".

Gianmarco Giammetti, el único gran amor de Valentino que siempre se mantuvo a su sombra. Algunos aseveran que era el hombre detrás del imperio.

Para Giammetti, sin embargo, el recién fallecido diseñador será su eterno compañero de vida.

Valentino Garavani ha fallecido este lunes, 19 de enero. Al igual que en lo que respecta a su faceta más íntima, sus últimos años de vida han sido llevados con discreción.

Fue en 2007 cuando anunció su jubilación. Tras su cese laboral en enero de 2008, Valentino fijó su residencia en una de sus lujosas villas, ubicada en la Via Appia Antica de Roma.

Valentino, en una de sus últimas apariciones públicas. Gtres

Allí, Valentino vivió sus últimos años en una especie de aislamiento. Un retiro que él mismo escogió y que ahora ha sido testigo de su muerte a los 93 años.