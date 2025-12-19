Giro de 180 grados en la batalla judicial que mantienen Brad Pitt y Angelina Jolie por la venta de su viñedo francés

Brad Pitt (62 años) y Angelina Jolie (50) separaron sus caminos en septiembre de 2016. Sin embargo, no fue hasta hace un año, en diciembre de 2024, cuando lograron al fin un acuerdo de divorcio.

A lo largo de esta década, la que fuera una de las parejas más míticas de Hollywood se ha visto inmersa en una serie de batallas legales por la custodia de sus hijos, además de disputas por diversas propiedades.

Los actores, entre otros bienes, compraron en el año 2008 Château Miraval, una bodega francesa de la que ambos eran copropietarios. Un inmueble que les ha llevado a verse envueltos en una guerra judicial desde febrero de 2022.

Brad Pitt y Angelina Jolie, en una imagen de archivo. Gtres

Ahora, el caso ha vivido un giro de 180 grados. Según ha publicado la revista People, Brad Pitt ha conseguido una importante victoria en esta disputa.

De acuerdo a la información que maneja el citado medio, un juez del Tribunal Superior de Los Ángeles ha ordenado a Angelina entregar comunicaciones previamente retenidas o "sin censurar" relacionadas con la batalla legal por el Château Miraval.

"El Tribunal ordena a Jolie que presente en su totalidad, dentro de los 45 días siguientes a esta Orden, versiones no redactadas de las comunicaciones intercambiadas entre personas que no son abogados en los 22 documentos identificados en el registro de privilegios de Jolie del 14 de febrero de 2025 con los números de identificación de documento que se establecen en el Apéndice de esta Orden", se lee en el escrito.

Château Miraval, la lujosa propiedad con bodega de Brad Pitt y Angelina Jolie. Gtres

Tal y como ha publicado People, el equipo de Brad Pitt considera que estos correos electrónicos demostrarían que Jolie no ha sido sincera con respecto a sus verdaderas intenciones de vender su parte del bien inmueble, ubicado al sur de Francia.

El abogado de la actriz, por su parte, ha declarado que la decisión "viola la ley de privilegio de California, socava el derecho fundamental de Angelina a un juicio justo y representa otro episodio del esfuerzo prolongado de Pitt por acosarla y controlarla".

Brad Pitt ha sumado una victoria en la batalla judicial que mantiene con Jolie por la venta del viñedo. Sin embargo, el caso aún no está del todo cerrado.

Y es que la apelación del equipo judicial de la intérprete añade una barrera más a una trama que parece no tener fin.

Brad Pitt y Angelina Jolie en el Festival de Cine de Cannes 2007. Gtres

La disputa por Château Miraval se remonta varios años atrás. En febrero de 2022, Pitt presentó una demanda alegando que su exmujer había vendido su parte del viñedo en 2021 al grupo Stoli sin su consentimiento, haciendo caso omiso al presunto acuerdo verbal existente entre ellos.

Según el actor, esta operación perjudicó sus "derechos y la integridad del negocio familiar".

Jolie negó dicho acuerdo y respondió con una contrademanda, afirmando que el actor y productor había fomentado una campaña de desprestigio contra ella.

Brangelina -como se bautizó a la mediática pareja- no solo comparte propiedades a día de hoy.

Brad Pitt y Angelina Jolie junto a sus hijos Shiloh y Pax meses antes de separarse. Gtres

Pitt y Jolie tienen en común a sus seis hijos: Maddox (24), Pax (22), Zahara (20), Shiloh (19) y los gemelos Know y Vivienne (17). La mayoría de ellos, sin embargo, no tiene prácticamente relación con su padre.