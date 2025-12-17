Así es la impresionante casa en la que Rob Reiner y su mujer, Michelle, fueron encontrados sin vida

Rob Reiner y su mujer, Michelle, junto a su casa de Los Ángeles, en un montaje de EL ESPAÑOL. Gtres

La repentina muerte de Rob Reiner y su mujer, Michelle, ha conmocionado a todo un planeta.

El director de cine y su esposa eran encontrados sin vida por su hija Romy (28 años) este pasado lunes, día 15. Horas más tarde, salía a la luz que su vástago mediano, Nick (32), había sido detenido tras, presuntamente, degollar a sus padres.

Los hechos, cabe recordar, sucedieron en la madrugada del domingo, 14 de diciembre, al lunes, día 15.

Rob Reiner y su mujer, Michele, en un acto en Los Ángeles en 2019. Gtres

Tras la notificación de Romy Reiner a las autoridades, el Departamento de Bomberos de Los Ángeles se trasladó a la vivienda del matrimonio, ubicada en Brentwood, un acomodado barrio de la ciudad.

En el año 1991, Rob Reiner y su esposa, Michelle, adquirieron la residencia en la que han sido encontrados sin vida.

Según Los Angeles Times, el director de cine compró la mansión al escritor Norman Lear.

La operación, tal y como ha publicado recientemente el citado medio, se cerró en 4,75 millones de dólares. Lear, sin embargo, había puesto a la venta la casa por encima de los seis millones.

La vivienda en la que residían Rob y Michelle Reiner en Los Ángeles. Gtres

Previo a este hecho, la vivienda había sido propiedad de Henry Fonda, ganador del Premio Oscar en el año 1936.

La casa está construida en una parcela de más de 900 metros cuadrados y cuenta -nada más y nada menos- que con dos plantas.

En su interior, según recoge la revista People, se encuentran seis dormitorios, seis baños y dos dependencias para el personal que mantenía la suerte de mansión.

Una vista panorámica de la mansión de Brentwood, Los Ángeles, en la que residían Rob y Michelle Reiner. Getty Images

Además, también es posible vislumbrar una piscina y una pista de tenis. Una serie de emplazamientos ubicados en un majestuoso jardín.

Una década atrás, en febrero de 2015, Rob se sinceró sobre la compra de la vivienda en una entrevista con PBS.

Otro plano panorámico de la vivienda. Gtres

"Iba a la casa de Norman Lear y decía: 'Si alguna vez consigo dinero, si alguna vez tengo dinero para comprar una casa, este es el tipo de casa que me gustaría'", verbalizó entonces.

En la misma charla, el malogrado director de cine confesó que su vivienda de Brentwood había acogido a diferentes personalidades del mundo de la política.

Así, Bill y Hillary Clinton o Al Gore fueron algunos de los rostros conocidos de Estados Unidos que pasaron por el interior de la vivienda del actor.

En la misma línea, celebridades como Gwyneth Paltrow (53) o Arnold Schwarzenegger (78) han sido propietarios de residencias en un área próxima a la casa de Rob.

Rob Reiner junto a su mujer Michele Singer en una imagen de 2018. Reuters

El lujo inunda la vivienda de Rob Reiner y Michelle Singer. Un glamour que ha sido completamente opacado al convertirse en la escena del crimen.

Los hechos

El jefe del Departamento de la Policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, ha confirmado que Nick Reiner se encuentra detenido por el asesinato del director y su mujer, una reconocida fotógrafa.

Al cierre de este artículo, las autoridades no han querido ofrecer mayores informaciones. Eso sí, consideran al vástago mediano del matrimonio el "responsable" de su muerte.

Aunque la discreción está siendo llevada por bandera en el caso, se conoce que Nick había estado varias veces en proceso de rehabilitación y vivió en la calle debido a sus adicciones, según él mismo ha confesado en diversas entrevistas.

Rob Reiner y su hijo Nick en una imagen de archivo. Getty Images

Parte del entorno íntimo de Rob Reiner, además, ha declarado recientemente el periódico Los Angeles Times que el director de cine y su hijo Nick mantuvieron una acalorada discusión en la noche del pasado sábado, día 13, en una fiesta en casa del presentador Conan O'Brien (62), horas antes de la trágica muerte.

Posteriormente, esa madrugada se registró en el hotel The Pierside Santa Mónica, donde dejó un rastro de sangre. Nunca llegó a hacer el check out.

Cuando el personal entró en su habitación el domingo por la mañana, encontraron sangre en la ducha y en la cama. La ventana de la habitación estaba cubierta con sábanas.