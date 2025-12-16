Romy, la hija de Rob Reiner que ha encontrado a sus padres muertos en su casa: ilustradora y coleccionista de piedras

Romy, la hija de Rob Reiner, junto a su padre, en una imagen de sus redes sociales.

Nadie está preparado nunca para hacer frente a la pérdida de un ser querido. Incluso aquellas personas que mueren tras un tiempo conviviendo con una enfermedad dejan un gran vacío en su entorno.

Romy Reiner (28 años), sin embargo, ni siquiera ha tenido la oportunidad de despedirse de sus padres.

Este pasado lunes, 15 de diciembre, el director de cine Rob Reiner era encontrado sin vida por su propia hija en su casa de Los Ángeles. Junto a él, desafortunadamente, se encontraba su mujer, Michelle Singer.

Rob Reiner y Michelle Singer, junto a sus tres hijos, Jake, Nick y Romy. Getty Images

De un día para otro, Romy es huérfana. Así, la joven atraviesa un dolor indescriptible y no encuentra consuelo. Un sufrimiento que se ve incrementado al recordar que sus padres han muerto degollados a manos de su hermano Nick.

La Policía de Los Ángeles arrestaba a las pocas horas de hacerse público el suceso al mediano de los hijos de Rob Reiner y Michelle Singer. Desde un primer momento, cabe apuntar, había sido señalado como presunto sospechoso.

Uno de los momentos más difíciles de su vida encara ahora Romy Reiner Singer. Y es que un simple vistazo a sus redes sociales sirve para comprobar el gran afecto que sentía por su familia.

La familia Reiner-Singer al completo. Getty Images

Cerca de 45.000 seguidores atesora en Instagram, donde saca a relucir constantemente el amor por sus padres. De hecho, el último post de la joven -fechado el 1 de diciembre- es la férrea prueba de ello.

"Agradecida por la familia, la salud y los seguidores de cualquier edad", reza la publicación más reciente de Romy. Unas palabras que vienen acompañadas de un carrusel de fotografías junto a sus padres.

Nada hacía presagiar lo que acabaría ocurriendo dos semanas más tarde.

Romy estaba más que unida a sus progenitores. Es más, así hablaba de Rob Reiner en junio de 2021 con motivo del Día del Padre en Estados Unidos:

"Feliz Día del Padre al hombre con el que podría hablar eternamente y también al hombre con quien puedo sentarme en silencio y estar completamente feliz. Te amaré por siempre".

Rob Reiner ha perecido. Su recuerdo, sin embargo, siempre será recordado gracias a su labor como director en trabajos como Cuenta conmigo o La princesa prometida.

Una estela profesional que su hija Romy ha seguido. La joven comenzó a estudiar Improvisación y ha escrito, dirigido y protagonizado un cortometraje que recibe el nombre Here to Stay. Según su perfil de Instagram, verá la luz próximamente.

No es este el único proyecto relacionado con el mundo de la interpretación en el que la benjamina de la familia ha participado. También ha formado Romy Reiner parte del cast de películas como You People, una comedia romántica que data de enero de 2023.

Más allá de lo profesional, Romy tiene hobbies. En su caso, deja fuertemente claro cuáles son en sus propias redes sociales.

La hija del malogrado director de cine cuenta con su propia página web. En ella incluye fotografías tomadas por ella misma o dibujos de lo más curiosos. Una vez más, el arte es llevado por bandera incluso en sus actividades de ocio.

Si hay algo que resulta cuanto menos curioso es el hecho de que Romy Reiner es una amante de las piedras. De hecho, posee un perfil de Instagram dedicado a compartir los detalles de esta pasión.

"Aficionada de las rocas y los tesoros", se lee en la biografía de una cuenta social que recibe el nombre Romy's rocks. Se trata de una especie de blog en la que recopila variedades de llamativas y curiosas piedras.

Cada poro de su piel respira arte. Una faceta presumiblemente heredada de su padre. Ahora, Romy será la mejor prueba del trabajo bien hecho de Rob Reiner.

Sus otros dos hermanos

Rob Reiner y Michelle Singer han perdido la vida a manos de su propio hijo Nick, dejando aún más sumida en la tristeza a Romy.

La joven, sin embargo, no es hija única y encuentra ahora refugio en sus dos hermanos mayores.

Jake Reiner es el mayor de los hijos que Rob tuvo con su última esposa. Aunque escasos son los detalles que se conocen con respecto a su vida privada, sí se sabe que ha estado vinculado al ámbito creativo y de la escritura.

Tracy, por su parte, es la hermana mayor y fue adoptada por Rob Reiner tras su matrimonio con Penny Marshall, quien es su madre biológica.

Una gran fortuna

El director de cine estadounidense Rob Reiner, que fue encontrado muerto el domingo en su domicilio de Los Ángeles junto a su mujer deja una fortuna de unos 200 millones de dólares, según el portal Celebrity Net Worth.

Tras décadas trabajando en Hollywood, el cineasta consiguió acumular un importante capital gracias a éxitos como When Harry met Sally o The Princess Bride, entre otros.

Además de su éxito como director, Reiner también destacó por ser uno de los fundadores de la productora Castle Rock Entertainment, uno de los estudios independientes más influyentes de Hollywood.

En 1993, tras producir títulos como la emblemática serie Seinfeld, vendió la compañía a Turner Broadcasting, que se fusionó con WarnerMedia. Aunque se desconoce el monto total, la venta supuso un gran impulso a su fortuna.

Varios medios especializados aseguran que Reiner cuenta con un importante patrimonio en propiedades en zonas muy exclusivas cerca de Los Ángeles.

Destacan una mansión frente al mar en Malibú valorada en torno a los 20 millones de dólares y la de Brentwood, estimada en más de 10 millones de dólares, donde fueron asesinados.