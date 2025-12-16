Rob Reiner y su hijo Nick, sospechoso del homicidio, discutieron en una fiesta horas antes de la muerte del cineasta

Nick Reiner (32 años), hijo del director Rob Reiner y su mujer, Michele, ha sido detenido por cargos de asesinato a sus padres, como ha informado este lunes, 15 de diciembre, la policía de Los Ángeles.

Las autoridades manejan con discreción el posible motivo. Pero algunos allegados a la familia, según señala Los Angeles Times, aseguran que recientemente hubo una discusión familiar en una fiesta de Navidad.

El jefe del Departamento de la Policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, ha confirmado que Nick Reiner se encuentra detenido por el asesinato del director y su mujer, una reconocida fotógrafa.

El jefe de Policía no ha querido dar detalles sobre los posibles motivos que habrían llevado al sospechoso a asesinar a sus padres.

No obstante, se conoce que Nick Reiner había estado varias veces en proceso de rehabilitación y vivió en la calle debido a sus adicciones, según ha reconocido en varias entrevistas.

Por otro lado, amigos de la familia han declarado al periódico Los Angeles Times que Rob Reiner y su hijo Nick discutieron en la noche del pasado sábado, día 13, en una fiesta en casa del famoso presentador Conan O'Brien (62). Entonces, muchos de los invitados notaron que el hijo del cineasta se comportaba de forma extraña.

Una fuente con conocimiento de la investigación ha confirmado al citado medio que no había indicios de que se hubiera forzado la entrada a la vivienda.

Por su parte, el jefe del Departamento de la Policía de Los Ángeles, ha confirmado que la Policía ejecuta una orden de registro en la vivienda, sin desvelar qué buscan las autoridades.

Otras dos fuentes, además, han comentado a CBS News que la pareja presentaba múltiples puñaladas. Romy, una de las hijas de los Reiner, fue quien encontró los cuerpos.

Hasta ahora, los registros de la cárcel proporcionan pocos detalles, pero indican que Nick Reiner fue detenido en la noche del domingo y fichado en la madrugada del lunes.

La ficha no especifica el motivo de la detención, pero le ha sido impuesto una fianza de cuatro millones de dólares, en espera a que sea acusado formalmente por la Fiscalía de Los Ángeles.

Las muertes de Reiner, de 78 años, y su mujer, Michele, de 70, han causado conmoción entre personalidades del arte y la política, ámbitos en los que el director era ampliamente conocido.

"Es una pérdida devastadora para nuestra ciudad y nuestro país. Las contribuciones de Rob Reiner resuenan en toda la cultura y la sociedad estadounidense y ha mejorado innumerables vidas a través de su trabajo creativo y su activismo en la lucha por la justicia social y económica", ha expresado en un comunicado la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass (72).

La demócrata ha destacado que el cineasta ayudó a crear First 5 California, un programa pionero en Estados Unidos para apoyar programas de desarrollo infantil temprano.

Muy opuesta ha sido la opinión del presidente estadounidense, Donald Trump (79), quien ha asegurado que el autor de clásicos como Cuando Harry encontró a Sally "alguna vez fue muy talentoso, pero que estaba atormentado y en crisis".

Adicción a las drogas

Nick Reiner sufrió por su adicción a las drogas desde adolescente. Una situación que reflejó como co-guionista del filme Being Charlie, dirigido por su padre.

"Estuve sin hogar en Maine. Estuve sin hogar en Nueva Jersey. Estuve sin hogar en Texas. Pasé noches en la calle. Pasé semanas en la calle. No fue nada agradable", comentó el propio Nick en una entrevista a People en 2016.

En Being Charlie, que narra la historia de un joven de 18 años adicto a los narcóticos y la relación con su famoso padre, el joven Reiner se inspiró en sus experiencias y en sus 17 visitas a centros de rehabilitación desde los 15 años.

The Hollywood Reporter la reseñó durante su estreno como un vistazo sincero e íntimo a los entresijos de la familia Reiner durante los peores años de la adicción de Nick. Rob Reiner, por su parte, la calificó como su filme más personal.

Durante la promoción de la película, Nick recordó esos tiempos en la calle, cuando "podría haber muerto", y su tiempo en rehabilitación.

"Todo es cuestión de suerte. Lanzas los dados y esperas salir bien parado. Conocí a gente increíble allí, completamente fuera de mi entorno. Ahora, he estado en casa durante mucho tiempo y me he vuelto a acostumbrar a estar en Los Ángeles y con mi familia. Pero hubo muchos años difíciles", insistió.

Durante una entrevista, Nick confesó que no tenía una profunda conexión con su padre hasta la producción de dicha película.

Por su parte, Rob Reiner afirmó entonces que el trabajo conjunto en el largometraje había contribuido en gran medida a un acercamiento con su hijo.

Rob y Michele Reiner se casaron en 1989, el mismo año en que se estrenó Cuando Harry conoció a Sally. Nick era el segundo hijo de la pareja, que también tuvo otros dos: Jake y Romy.