Angelina Jolie muestra las cicatrices de su mastectomía 12 años después de la cirugía: "El dolor es parte de nuestra vida"

Angelina Jolie en la presentación de su nueva película en el Festival de Cine de Roma. Gtres

En 2013, Angelina Jolie (50 años) se sometió a una doble mastectomía preventiva, tras conocer que tenía un alto riesgo de padecer cáncer de mama por mutaciones en el gen BRCA1. Un poderoso gesto que fomentó el acceso a la información y la prevención.

La decisión de Angelina "provocó un aumento del 20 % en las pruebas de detección en Francia, un impacto sin precedentes conocido como el 'Efecto Angelina'", como recuerda ahora la edición francesa de Time.

12 años después, la actriz muestra las cicatrices de dicha intervención en el primer número Time France. Su objetivo es concienciar sobre la detección del cáncer de mama.

"Comparto estas cicatrices con muchas mujeres que quiero. Y siempre me conmueve ver a otras mujeres compartir las suyas. Quería unirme a ellas, sabiendo que Time Francia compartiría información sobre salud mamaria, prevención y conocimiento sobre el cáncer de mama".

En los últimos meses, Angelina Jolie ha estado especialmente implicada con las pacientes de cáncer de mama, pues en su próxima película, Coutures, que verá la luz en marzo, interpreta a una cineasta diagnosticada con la enfermedad.

Dirigida por Alice Winocourt, el largometraje se sumerge en el mundo de la alta costura en París.

"Las dificultades, las enfermedades y el dolor son parte de nuestra existencia, pero lo que importa es cómo los afrontamos. Para mí, y para tantas mujeres que han pasado por esto, fue esencial recordar que lo que nos permite superar estos momentos es precisamente la vida misma", ha confesado a la revista.

Angelina Jolie el pasado octubre en la presentación de su nueva película.

En este punto, Angelina Jolie ha recordado que su madre, Marcheline Bertrand, fallecida en 2007 por cáncer a los 56 años, "estuvo enferma durante años".

Sobre el proceso que transitó su progenitora, ha recordado: "Una noche, cuando le preguntaban sobre su quimioterapia, se emocionó mucho y me dijo que habría preferido hablar de otra cosa; sentía que la enfermedad se estaba convirtiendo en su identidad".

Angelina Jolie en el Festival de Cannes. Año 2015. Gtres

Durante el rodaje de su nueva película, la ha tenido muy presente: "No pude evitar pensar en ella, sentada en una silla similar, recibiendo la misma información".

En la entrevista, una vez más, Angelina Jolie promueve el acceso a la información y a la detección precoz. Reivindica que "las pruebas y el cribado genético deberían ser accesibles y asequibles para las mujeres con factores de riesgo claros o antecedentes familiares significativos".

Aunque las decisiones sobre cómo afrontar una situación de salud son personales, la actriz estadounidense insiste en que "las mujeres deben contar con la información y el apoyo necesarios para tomarlas".