Oprah Winfrey vende una casa de su complejo residencial en Montecito por 15 millones de euros al cantante de Maroon 5

Oprah Winfre, junto a la propiedad de Montecito, en un montaje de EL ESPAÑOL. Gtres | Realtor

Oprah Winfrey (71 años) es una de las mujeres más ricas del mundo. De hecho, el pasado mes de junio, la revista Forbes estimó su patrimonio neto en torno a los 3.000 millones de euros, situándola en la parte superior del ranking.

Aunque su programa de entrevistas homónimo lleva más de una década sin emitirse, lo cierto es que Oprah continúa siendo una de las presentadoras más codiciadas de la pequeña pantalla a nivel internacional.

Además, ha participado en una película de Netflix y el pasado año 2024 se puso al frente de diversos formatos especiales de televisión.

Oprah Winfrey, en una imagen reciente. GTRES

Ahora, Winfrey acaba de sumar a su apabullante fortuna una nueva cifra millonaria. La presentadora ha vendido una parte de su complejo residencial de Montecito, bautizado popularmente como La Tierra Prometida.

El afortunado no es sino uno de los rostros más reconocidos en todo el mundo. Adam Levine (46), vocalista de Maroon 5, y su mujer, Behati Prinsloo (37), se han hecho con la suerte de vivienda.

Eso sí, según el portal inmobiliario Realtor, han tenido que desembolsar 17,2 millones de dólares -cerca de 15 millones de euros-.

Para poner en contexto, Oprah Winfrey adquirió el impresionante complejo residencial en Montecito en 2001. A lo largo de estos años, ha ido incorporando diversas propiedades agrupadas en más de 200.000 metros cuadrados de extensión.

Diversas estancias de la casa que Adam Levine le ha comprado a Oprah Winfrey. Realtor

No fue hasta 2019 cuando le compró al actor Jeff Bridges (76) la propiedad que ahora ha ido a parar a manos de Adam y Behati.

En aquel entonces, Winfrey se hizo con la vivienda por cerca de seis millones de euros. El músico y su esposa, sin embargo, han tenido que pagar más de 14 millones de euros, por lo que la presentadora ha obtenido un importante beneficio.

La ya casa de Adam Levine y Behati Prinsloo destaca por su estilo Spanish Revival. Así, premia la estética rural.

En su interior alberga dos dormitorios y cuatro aseos. Está formada, además, por techos altos con vigas vistas, suelos de madera noble, ventanas emplomadas y cinco chimeneas curvas.

Adam Levine y su mujer, Behati Prinsloo, en un evento en abril de 2024. Gtres

La vivienda fue construida originalmente en 1919 por el arquitecto James Osborn Crag. Cierto es que ha sido restaurada en varias ocasiones, aunque varias puertas y los suelos de madera pertenecen a la casa original.

No es la primera ocasión en que un rostro reconocido se rinde ante La Tierra Prometida de Oprah Winfrey.

Más de tres años atrás, en septiembre de 2022, Jennifer Aniston (56) desembolsó más de 12 millones de euros por una propiedad de 400 metros cuadrados.

La finca se construyó en 1998 y cuenta con cuatro dormitorios y tres cuartos de baño. Aniston, eso sí, ha reformado la vivienda en Montecito durante este tiempo, haciendo de ella su destino vacacional preferido para la época estival.

Winfrey adquirió la propiedad a principios de 2021. A los pocos meses, se convirtió en parte del patrimonio de la icónica actriz de Friends.

Harry y Meghan, vecinos

Adam Levine y su mujer han ampliado su patrimonio tras la compra de una mansión a Oprah Winfrey. Así, convivirán a escasos metros de Jennifer Aniston,

La intérprete, sin embargo, no es la única vecina famosa que tendrán ahora el cantante de Maroon 5 y su esposa.

Pocos minutos en coche separan su nueva suerte de vivienda de la que casa en la que residen el príncipe Harry (41) y Meghan Markle (44).

Meghan y Harry, en 2021 en Montecito, durante su polémica entrevista con Oprah Winfrey.

Un lustro atrás, en 2020, los duques de Sussex compraron su mansión de Montecito. Cuenta con nueve dormitorios, 16 cuartos de baño y una casa de invitados separada.

También posee una cancha de tenis, una piscina y una bodega, así como una biblioteca, un gimnasio y una sala de juegos para los niños.