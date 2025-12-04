El padre de Meghan Markle, de 81 años, ingresado en la UCI tras ser operado de urgencia en Filipinas: "Su vida corre peligro"

Malas noticias para Meghan Markle (44 años), la esposa del príncipe Harry (41). Su padre, Thomas Markle (81), se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos de un hospital de Filipinas después de haber sido operado de urgencia.

Según ha confirmado Thomas Markle Jr., hermanastro de la duquesa de Sussex, su padre tuvo que ser trasladado al centro sanitario el pasado martes, 9 de diciembre, tras encontrarse indispuesto. Allí fue sometido a una cirugía de tres horas de duración.

La noticia, adelantada por el diario británico Daily Mail, vuelve a poner de actualidad la inexistente relación entre la duquesa de Sussex y su progenitor, con el que lleva años sin hablarse. Padre e hija apenas tienen contacto desde su matrimonio con el hijo menor del rey Carlos III (76), en 2018.

Thomas Markle en una imagen de archivo. Gtres

"Su vida estaba en peligro"

Thomas Markle permanece en la UCI y se enfrenta a una segunda intervención para extirparle un coágulo de sangre. Según recoge la prensa británica, su situación es crítica. Su evolución en las próximas horas será determinante.

"Llevé a papá a un hospital cerca de nuestra casa y le hicieron varias exploraciones y los médicos dijeron que su vida estaba en peligro inminente", ha explicado Thomas Markle Jr. (59) al citado medio. "Su vida corre peligro. Recen por él".

"Nos llevaron rápidamente en ambulancia, con las sirenas a todo volumen, a un hospital mucho más grande en el centro de la ciudad. Mi padre fue operado de urgencia. Les pido a todos en el mundo que lo recuerden", ha destacado.

Meghan con su padre, Thomas Markle. Redes Sociales

Dos infartos y un derrame

Por su parte, la hija de Thomas, Samantha (61), ha explicado que su padre lleva tiempo aquejado de diversas dolencias de salud. Cree que sus problemas de tensión podrían haber afectado de manera considerable a su condición.

"Es un hombre fuerte, pero ha pasado por mucho. Rezo para que sea lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a esto", ha deslizado al citado medio. "Mi padre ha sufrido dos infartos, un derrame cerebral y un terremoto. Espero que pueda superarlo".

Cierto es que Thomas Markle lleva años padeciendo varios problemas de salud. Cabe recordar que sufrió dos infartos la víspera de la boda de su hija.

Entonces, su delicada condición física le impidió tomar un avión desde su casa en Los Ángeles a Londres para asistir a la ceremonia, que tuvo lugar en la Capilla de San Jorge en Windsor.

Debido a su ausencia en el 'sí, quiero', el rey Carlos III fue quien acompañó a Meghan al altar. Un gesto que el propio Thomas Markle consideró como un bonito detalle: "Fue el gesto más amable y cortés que pude hacer. Estaré eternamente en deuda con él".

Thomas Markle y Meghan Markle, en un montaje de JALEOS.

No conoce a sus nietos

A día de hoy, Thomas Markle no conoce aún a sus nietos Archie, de seis años, ni a Lilibet, de cuatro. Tampoco ha tenido la oportunidad de conocer jamás a su yerno. Por insólito que pueda parecer, nunca se han visto las caras.

La única vez que han mantenido algún tipo de contacto ha sido por teléfono. El príncipe Harry llamó a Thomas para pedirle la mano de Meghan, a lo que este contestó: "Puedes casarte con ella siempre que nunca levantes la mano en su contra".



En el año 2022, cuatro años después de que su hija se convirtiera en miembro de la Familia Real británica tras convertirse en la esposa del príncipe Harry, Thomas Markle sufrió un derrame cerebral grave que lo dejó sin habla.

Tras aquel complicado revés no le quedó más remedio que realizar una larga e intensa terapia, tras la cual logró recuperar el habla. En los últimos años, su estado se ha vuelto cada vez más frágil.

Thomas Markle con su hija, en una fotografía antigua.

"Luchando por su vida"

En los últimos tiempos, Tom Markle Jr. se ha convertido en el principal cuidador de su padre desde que sufrió el derrame cerebral. Ahora, su "único deseo" es que "Meghan le muestre un poco de compasión a mi padre. Está literalmente luchando por su vida".

Fue el pasado mes de enero cuando padre e hijo se mudaron a Filipinas. Allí deseaban "escapar" de la presión mediática y los constantes titulares sobre el distanciamiento de su hija en los medios de comunicación de todo el mundo.

Sobre las razones de su traslado al país asiático habló el padre de Meghan en el Mail on Sunday: "Todos los días había alguna historia sobre Meghan y Harry. Era un recordatorio constante de que mi hija ya no me habla. Sigo sin entender por qué sigue ignorándome. Mi único deseo es ver a mis nietos antes de morir".

Al igual que su hija, Thomas Markle dedicó parte de su vida profesional al mundo audiovisual. Retirado desde hace tiempo, trabajó como director de iluminación de Hollywood. A lo largo de numerosas declaraciones a los medios, ha lamentado públicamente no tener vínculo alguno con su hija.

Meghan Markle y el príncipe Harry, durante sus vacaciones en Vancouver en 2025. Gtres

Meghan afronta la Navidad "en familia"

Ironías de la vida, hace apenas unas horas, Meghan Markle habló de la importancia de "la familia y los amigos". El pasado miércoles, 3 de diciembre, lanzó la edición navideña de su programa de Netflix With Love, Meghan en el que destacó cuánto valora estar tiempo junto a sus seres queridos en Navidad.

"Al cerrar un año, intentas realmente abrazar y hacer que cada día de ese mes sea especial", ha detallado. "Simplemente aceptas los toques especiales que te hacen feliz".

"Me encanta la tradición del brunch de la mañana de Navidad", ha destacado también. "Hago esto todos los años con mi familia y ya tengo un poco de ventaja: algunos dulces y otros salados".

"Cada día durante 24 días hasta llegar a Navidad será una sorpresa y una alegría. Se supone que no son grandes cosas. Se supone que son pequeños gestos", ha recalcado sobre cómo pasará las fiestas con su marido, sus hijos... y sin rastro de su padre.