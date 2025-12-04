Ghislaine, cómplice de Jeffrey Epstein, solicitará su salida de prisión y recurrirá su condena por tráfico sexual de menores

Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell en una imagen en redes sociales.

Ghislaine Maxwell (63 años), cómplice y exnovia de Jeffrey Epstein, solicitará de nuevo su salida de prisión y recurrirá su condena por tráfico sexual de menores mediante un recurso de habeas corpus, según documentos judiciales.

Se trata de un movimiento que podría retrasar la publicación de nuevos archivos del caso Epstein.

En una carta dirigida al juez Paul Engelmayer, su abogado, David Markus, ha informado que presentará en breve la petición para revisar la sentencia de 20 años que Maxwell cumple en Texas.

El defensor afirma, además, que Maxwell "no toma una posición" sobre la divulgación de los archivos, pero advierte de que publicar materiales del gran jurado con "acusaciones no probadas" podría perjudicar gravemente un posible nuevo juicio.

La solicitud llega después de que el Congreso aprobara en noviembre una ley que obliga al Departamento de Justicia a desclasificar los documentos vinculados al caso Epstein y Maxwell, que aún no han sido revelados.

Donald Trump (79), quien décadas atrás mantuvo una relación de amistad con Epstein, se opuso inicialmente a la publicación de los archivos al considerar que era un intento demócrata de perjudicarlo políticamente, aunque finalmente aprobó la ley y dejó en manos del Departamento de Justicia su implementación.

Ghislaine Maxwell y Jeffrey Epstein. Fiscalía de Estados Unidos / Zuma Press / Contacto Photo Europa Press

Maxwell fue condenada en 2021 por varios cargos de conspiración y tráfico sexual de menores, y recibió una pena de 20 años de prisión en 2022, sentencia que continúa vigente.

En octubre de 2025, el Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó sin explicación su recurso de apelación contra la condena, lo que cerró esa vía ordinaria y dejó como opciones solo medidas extraordinarias o un posible indulto presidencial.

Tras pasar varios años en una prisión federal de seguridad baja en Tallahassee (Florida), fue trasladada en agosto de 2025 a un campo federal de mínima seguridad para mujeres en Bryan, Texas.

Este centro se describe como una prisión relativamente 'abierta', sin barrotes en las celdas, con mayor libertad de movimiento y actividades como programas de trabajo y, según la prensa británica, incluso entrenamiento de perros, aunque sigue siendo una institución penitenciaria con controles y disciplina.

Ghislaine Maxwell continúa cumpliendo una condena de 20 años de prisión en Estados Unidos por los delitos vinculados a Jeffrey Epstein, y su situación en la cárcel ha cambiado tanto a nivel legal como en sus condiciones de vida diaria.

Donald Trump, Melania Trump, Ghislaine Maxwell, Jeffrey Epstein

Su relación con la política

En 2025 se supo que Maxwell mantuvo largas reuniones con el vicefiscal general Todd Blanche, en pleno debate sobre la desclasificación de documentos del caso Epstein.

Su posterior traslado a una prisión de mínima seguridad avivó aún más las especulaciones.

A día de hoy, las autoridades no han explicado ni el contenido de esos encuentros ni los motivos formales del cambio de centro.

En paralelo, algunos medios apuntaron a que Maxwell estaría valorando solicitar un indulto al presidente Donald Trump. Su abogado, sin embargo, negó que exista una petición formal en curso.

El presidente, por su parte, simplemente comentó que "tendría que mirarlo", sin anunciar ninguna decisión concreta.

Por ahora, la condena permanece sin cambios y cualquier posible giro depende de dos vías: una petición de habeas corpus o una medida de gracia presidencial. Ninguna de ellas ha sido confirmada.