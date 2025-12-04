Bad Bunny, el fenómeno de masas que mueve millones, en la intimidad: de su infancia y su fortuna a sus parejas conocidas

Es el artista más escuchado de Spotify en España. También en todo el mundo. Su canción Debí tirar más fotos ha sido una de las búsquedas más repetidas de Google este 2025.

El próximo año será el artista invitado que actuará en la Super Bowl. Su álbum de estudio debut ganó el Grammy Latino por Mejor Álbum de Música Urbana en 2018.

Estos son solo algunos de los reconocimientos que ha logrado en sus 31 años de vida. Por si todavía alguien no sabe a quién corresponden todos estos distintivos, él es Benito Antonio Martínez Ocasio. O más bien, Bad Bunny (31 años).

A estas alturas de la película, pocas son las personas que no conocen al artista puertorriqueño. Su música -pese a lo que muchos puedan objetar- no entiende de edades a día de hoy.

Y si no, que se lo digan a aquella señora de avanzada edad que subió el pasado enero un vídeo a TikTok bailando al son de NUEVAYoL, una de las canciones del último álbum de Bunny.

Que el puertorriqueño se ha convertido en un auténtico fenómeno de masas no es secreto para nadie en pleno 2025. Sin embargo, ¿quién es Bad Bunny más allá de la música? ¿Cómo es el cantante cuando se apagan los focos?

Bad Bunny al recoger uno de los cinco Latin Grammy que ganó en Las Vegas. Reuters Gtres

1. Su infancia y adolescencia

La música ya era familiar para Benito siendo apenas un niño. La salsa y el merengue de su padre, además de los boleros de su madre, conformaron los primeros años de vida de El Conejo Malo.

Aunque llevaban el arte por bandera, lo cierto es que sus progenitores tenían trabajos normales. Como los de cualquier mortal. Mientras su padre conducía camiones, su madre daba clases en un colegio de Almirante Sur, un barrio de Vega Baja ubicado en Puerto Rico.

Lejos de cualquier tópico, Bad Bunny era un joven corriente. Iba a la Universidad de Puerto Rico en Arecibo, donde estudiaba Comunicación Audiovisual. En aquel entonces, también trabajaba en un supermercado. Aquí comenzó a labrar el camino que tantas alegrías le traería tiempo después.

2. Sus parejas conocidas

Sus canciones -por lo menos las primeras que sacó a la luz- son de lo más explícitas y no escatiman en excentricidades. Sin embargo, en lo que respecta a su faceta más íntima, Bad Bunny es reservado, evitando pronunciarse sobre sus relaciones sentimentales.

Previo a su gran salto a la fama, el artista mantenía una relación con la abogada Carliz de la Cruz Hernández. Ambos se conocieron en la universidad allá por el año 2011 y, de acuerdo a la información publicada por Associated Press, llegaron a comprometerse en 2016.

Escasos son los detalles que se conocen con respecto a la historia de amor de Carliz y Benito. La dupla, según narran portales puertorriqueños, puso fin a su relación en 2017.

Bad Bunny y Gabriela Berlingeri, en una imagen de sus redes sociales.

El mar de amores le duró más bien poco al artista. Al poco tiempo de romper con la abogada, encontró a la que probablemente haya sido su pareja más estable, la diseñadora de joyas Gabriela Berlingeri. Según contó él mismo en una entrevista para Rolling Stones en 2020, se conocieron en un concierto de Zion y Lennox.

Su historia se prolongó cinco años, llegando a término en 2022. Durante ese tiempo, varias fueron las ocasiones en que se dejaron ver públicamente en distintos eventos y photocalls.

Kendall Jenner y Bad Bunny, en una fotografía tomada en París en junio de 2024. Gtres

En los últimos tiempos, Bunny ha sido relacionado con la icónica Kendall Jenner (30), parte de la saga Kardashian. Aunque ninguno de los protagonistas llegó a confirmar que existiera una relación.

3. Su millonaria fortuna

La obsesión por Bad Bunny ha crecido al mismo tiempo que lo ha hecho su fortuna. Los pasados meses de julio y septiembre -en el marco de su anterior gira, No me quiero ir de aquí-, el artista consiguió reunir a más de 600.000 personas solamente en Puerto Rico. Además de sus imparables colaboraciones con marcas.

Según publicó la revista Forbes el pasado octubre, su patrimonio neto actual se estima entre 50 y 60 millones de dólares. Una cifra que, presumiblemente, continuará en ascenso teniendo en cuenta que queda Conejo Malo para rato.

Gira por España

Dice el refrán que no es lo mismo contarlo que vivirlo. Esto es algo que los seguidores españoles más acérrimos grabaron a fuego en sus mentes el pasado mes de mayo.

Más de medio año atrás, cabe recordar, salieron a la venta en nuestro país las entradas para el Debí Tirar Más Fotos World Tour. Bad Bunny, tras varios años sin actuar en España, regresará los próximos mayo y junio y ofrecerá hasta 12 conciertos con motivo de la alta demanda que se dio entonces.

Además de nuestro país, el puertorriqueño se dará cita en Portugal, Alemania, Países Bajos, Reino Unido, Francia, Suecia o Polonia, entre otros.