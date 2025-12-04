El actor Eric Dane revela cómo afronta psicológicamente la ELA: "No tengo motivos para estar de buen humor"

El actor Eric Dane, de 'Anatomía de Grey', anunció su diagnóstico de ELA el pasado mes de abril. GTRES

Eric Dane (52 años), famoso por su trabajo en series Anatomía de Grey o Euphoria, ha hablado nuevamente sobre la enfermedad que le diagnosticaron hace ocho meses: la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Sincero, el actor ha confesado que, además de su dolencia, el otro gran revés al que debe hacer frente es su propio estado de ánimo. No siempre le resulta fácil encarar que tiene una enfermedad neurodegenerativa.

"No tengo motivos para estar de buen humor en ningún momento, ningún día", ha explicado en una intervención junto a los cofundadores de I AM ALS y Synapticure, Brian Wallach y Sandra Abrevaya, para Giving Tuesday, un movimiento filantrópico global que promueve la cultura de la generosidad y las donaciones benéficas a nivel mundial.

La ELA, "algo tan horrible"

Las palabras de Eric Dane llegan días después de aparecer en un nuevo episodio de Mentes Brillantes. Una serie de televisión en la que interpreta a Matthew, un bombero y héroe del 11-S que le comunica a su esposa que le han diagnosticado ELA. Esta actuación es su primer papel en la pequeña pantalla desde que que informó de su ELA, la pasada primavera.

El papel del estadounidense, quien desea seguir trabajando a pesar de su condición, no puede ser más acorde a su situación actual. Por primera vez se ha metido en la piel de quien, como él, padece una enfermedad crónica.

"No creo que nadie me pueda culpar si subo a mi habitación, me metiera debajo de las sábanas y pasara las dos semanas siguientes llorando", ha sentenciado. "Y me ha sorprendido gratamente darme cuenta de que yo no estaba hecho así, porque estaba seguro de que me iba a pasar lo mismo".

Dane, que ganó popularidad en todo el mundo por su rol del doctor Mark Sloan en Anatomía de Grey, ha confesado que su último papel, "tan real" en Mentes Brillantes, ha resultado una experiencia "única" y "catártica" para él.

Al que fuera compañero de reparto de Ellen Pompeo (56) en la ficción, le parece "muy alentador" saber que se puede tener "un espíritu optimista frente a algo tan horrible".

Dane entiende que, tras hacerse público que padece ELA, "es imperativo compartir mi experiencia con tantas personas como pueda porque siento que mi vida ya no gira en torno a mí".

Patrick Dempsey y Eric Dane en 'Anatomía de Grey'. Gtres

"Mi lado derecho ha dejado de funcionar"

Eric Dane empezó a sentir los primeros síntomas de su enfermedad sin percatarse de la gravedad de lo que sucedía: "Empecé sintiendo debilidad en la mano derecha, pero no le di importancia. Pensé que quizá era por usar demasiado el móvil".

Tras 9 meses de consultas con especialistas, recibió el diagnóstico definitivo. Cuando recibió la confirmación de sus médicos, no podía terminar de creer que fuera cierto lo que le estaba pasando: "Nunca olvidaré esas tres letras. ELA. Están conmigo desde el momento en que me despierto. No es un sueño".

En los últimos meses, su estado físico ha sufrido un notable deterioro. "Mi lado derecho ha dejado de funcionar por completo. Tengo un brazo funcional, el izquierdo", ha detallado.

Asimismo, ha admitido que siente temores por lo que cómo pueda ser su evolución en el futuro: "Siento que quizá en un par de meses tampoco podré tener la mano izquierda. Estoy preocupado por mis piernas".

Eric Dane y su mujer, en una imagen de archivo. Gtres

Casado con Rebecca Gayheart

El actor estadounidense anunció el diagnóstico de su enfermedad el pasado 10 de abril. Entonces comunicó, para sorpresa de muchos de sus seguidores, que había sido diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

"Me diagnosticaron ELA... Estoy agradecido de tener a mi querida familia a mi lado mientras navegamos por este nuevo capítulo", explicó en un comunicado enviado a la revista People.

Eric Dane está casado desde hace más de dos décadas con la también actriz estadounidense Rebecca Gayheart (53). El matrimonio tiene dos hijas: Billie Beatrice (15) y Georgia Geraldine (13).

En los más de 20 años que llevan juntos, el matrimonio ha tenido que afrontar varias dificultades. Anunciaron su separación en 2018. Ella llegó incluso a pedir el divorcio.

Sin embargo, el pasado mes marzo, Rebecca Gayheart pidió desestimar el divorcio en unos documentos firmados por ambos. De este modo han optado por seguir juntos y apostar por su relación.