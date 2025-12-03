Filósofo, expiloto de rally y con casa de lujo en Milán: quién es Lorenzo Bertelli, el discreto 'príncipe' del imperio Prada

La noticia de la compra de Versace por parte de Prada ha sacudido el panorama de la moda. Hace tan solo unas horas, el pasado martes 2 de diciembre, se ha formalizado el acuerdo por el cual la empresa fundada a finales del siglo XIX ha adquirido el 100 % de la casa fundada por Gianni Versace, hasta ahora en manos del conglomerado Capri Holdings.

La operación, valorada en 1.250 millones de euros, marca un paso decisivo en la estrategia de expansión creativa y comercial del grupo presidido por la familia Bertelli-Prada. Una poderosa saga que posee un patrimonio valorado en unos 19.000 millones de dólares. Y a cuya cabeza se encuentra una joven figura: la de Lorenzo Bertelli, el heredero del imperio textil.

El italiano, de 37 años, es el actual Director Ejecutivo de la compañía, cargo que ocupa desde el 24 de abril de 2024. Se unió al grupo en 2017 como Director de Comunicación Digital. Pero su pasión no siempre fue estar al frente del negocio familiar: anteriormente se había dedicado a ser piloto de rallies.

Piloto y licenciado en Filosofía

Nacido en Arezzo en 1988, Lorenzo Bertelli es hijo de Miuccia Prada Bianchi y Patrizio Bertelli, los responsables de llevar adelante Prada. Ambos son, respectivamente, la Directora Ejecutiva y el Presidente del Consejo de Administración y Director Ejecutivo de la compañía.

Desde su más tierna infancia, Bertelli creció rodeado de lujos. Y, muy probablemente, de excentricidades también. Puede que por ello, ya en su adolescencia, decidiera salirse de los renglones establecidos.

Tras finalizar sus estudios de Secundaria, Bertelli no quiso estudiar Empresariales ni Administración de Empresas, las opciones más factibles dada su condición de 'heredero' de una multinacional de referencia en el mundo de la moda.

Amante de la lectura y el pensamiento crítico, el joven se licenció en Filosofía en la Universidad San Raffaele de Milán en 2008. Poco después de obtener el título se dio cuenta de que su verdadera pasión eran los deportes de motor.

Palju õnne sünnipäevaks @OttTanak 🎂

Just 1 day late 😅

Enjoy and all the best for @cerwrc 🏁 @OfficialWRC pic.twitter.com/MVPZaSiDwU — Lorenzo Bertelli (@fuckmatie37) October 16, 2024

Sus éxitos deportivos

A los tres años de acabar la carrera, Lorenzo Bertelli comenzó su etapa como piloto, volcado en los vehículos de cuatro ruedas. Hizo su debut en los rallyes en el 2010, en el National 500 Trophy en el Rally 1000 Miglia, una de las competiciones automovilísticas más legendarias -y peligrosas- del mundo.

Esta carrera, creada en 1927 por Giovanni Canestrini y Enzo Ferrari, recorre las famosas mil millas por una ruta que comienza y termina en Brescia y en la que se recorren 1.609 kilómetros atravesando ciudades como Verona, Mantua, Ancona, Urbino y Pesaro. Bertelli participó en este aclamado torneo al volante de un Fiat Abarth 500 del equipo Miele Racing.

No tardó en cogerle el gusto a la velocidad. Más tarde haría su debut mundialista con el mismo equipo, primero compitiendo con un Mitsubishi Lancer Evo IX y luego con un Subaru Impreza STi N15. En mayo de 2014 logró su primera victoria en el WRC-2 en el Rally de Cerdeña, conduciendo un Ford Fiesta RRC.

Lo que sucedió después fue toda una cadena de éxitos. Su mejor resultado deportivo lo obtuvo al ganar en el mismo circuito donde inició su trayectoria, en 2014, en la categoría WRC2: la misma con la que consiguió podios en México, Gran Bretaña y Mónaco.

Lorenzo Bertelli, Director Ejecutivo de Prada. Prada Group.

Sus (distintos) cargos en Prada Group

Su participación en las carreras se redujo notablemente desde que, el 27 de mayo de 2021, se uniera al Consejo de Administración de la Compañía como Director Ejecutivo.

Anteriormente había pasado por varios puestos de alto rango: desde director de Comunicación Digital, a director de Marketing (desde 2019) o director de Responsabilidad Social Corporativa (2020).

"Desde 2024 ocupa el cargo de Director de Marketing y Director de Responsabilidad Social Corporativa del Grupo Prada, siendo responsable tanto de la estrategia de Marketing y Comunicación del Grupo Prada como del enfoque general del Grupo hacia la sostenibilidad", asegura la web corporativa de la firma.

Además, es consejero de Prada Holding SpA, accionista mayoritario de la Compañía, así como de sus filiales. A su larga lista de cargos se suman otros dos relevantes puestos. También es miembro del Comité de Nombramientos y del Comité de Sostenibilidad.

En la información profesional del site de la compañía, llama la atención que se puntualice de manera precisa que nunca ha trabajado para una empresa fuera de Italia, o con sede en China. "El Sr. Bertelli no es ni ha sido consejero de ninguna otra empresa cotizada en Hong Kong ni en el extranjero en los últimos tres años", recalcan.

Actualmente, el CEO de la compañía es Andrea Guerra, pero en el futuro su puesto será asumido por Lorenzo Bertelli.

Lorenzo Bertelli, en una imagen de las redes sociales. Youtube

El 'pelotazo' empresarial de Lorenzo

Dentro de la gestión de Lorenzo Bertelli se ha cerrado el acuerdo más próspero para la compañía: la compra del 100% de Versace al Capri Holdings.

A golpe de talonario, con la astronómica cifra de 1.250 millones, la firma de su familia ha logrado un verdadero pelotazo empresarial: hacerse con la otra gran marca italiana de influencia.

Versace ha estado bajo los mandos de Donatella Versace hasta el pasado mes de marzo, cuando abandonó la dirección creativa del negocio que levantó su hermano en 1978.

Prada y Versace, tradicionalmente asociadas a estilos opuestos (la elegancia clásica vs. la estética exuberante), han pasado ya a integrarse bajo el mismo grupo corporativo.

Su padre, Patrizio Bertelli, ha subrayado que el sello distintivo de Versace seguirá intacto. "Esta adquisición abre un nuevo capítulo para la moda italiana", ha expresado. Y ha insistido en que el grupo mantendrá y protegerá la esencia de la firma fundada por Gianni Versace hace 47 años.

Ante la magnitud del movimiento, ha sido su progenitor, y no él, quien ha lanzado un mensaje 'institucional' a los medios de comunicación. Y es que Lorenzo es, a pesar de la responsabilidad que pesa sobre sus espaldas, un hombre extremadamente discreto.

Discreta vida privada

Poco dado a apariciones públicas, apenas se conocen aspectos de su vida privada. La familia Prada-Bertelli es conocida por mantener un perfil muy discreto, y Lorenzo sigue la estela del clan.

Se sabe de él que su residencia habitual está fijada en Milán, donde están las oficinas centrales del Grupo Prada​. Y donde tiene una exclusiva casa. Una de las muchas que posee la familia en Italia, incluyendo residencias en la Toscana.

Celoso de su intimidad, no tiene perfil en Instagram. Sí tiene una cuenta en X, donde publica única y exclusivamente contenido relacionado con su carrera deportiva. En él se describe a sí mismo como "un piloto de rally nacido para estar en contragiro".

También cuenta con Fuckmatie' World Rally Team, un pequeño canal de YouTube, donde ha publicado 203 vídeos de sus rallies y en el que cuenta con poco más de 4.000 suscriptores.

A día de hoy, su vida sentimental es todo un enigma. Nunca se le ha inmortalizado junto a pareja alguna. Ni ha copado titulares en la prensa por ello. Perfil más bajo, imposible.

Su hermano Giulio, lejos del imperio

En sus escasas declaraciones a los medios se ha limitado a hablar de trabajo. Y de familia. Los más altos baluartes de su linaje.

"Si visito a un empresario francés o anglosajón y le pido que me hable de su negocio, me llevará a una de sus tiendas, restaurantes u hoteles. Si se lo pregunto a un empresario italiano, me llevará a un almacén", confesó en una entrevista reciente a Fashion Network.

"Ahí está la diferencia. En nuestro país, la tradición del comercio, la restauración o la hostelería se hereda dentro de la familia, pero no hemos transmitido (o lo hemos hecho muy poco (...), la evolución necesaria en la gestión de la relación con el consumidor", añadía.

Lorenzo tiene un hermano pequeño, Giulio, que de momento no tiene intención de incorporarse a la empresa familiar. Licenciado en arquitectura y amante de la vela, -afición transmitida por su padre-, ha preferido seguir su propio camino.

El peso de la familia

Giulio se ha quedado con la parte restante del patrimonio y la está invirtiendo en start-ups relacionadas con el mundo del deporte, un terreno que quiere conocer a fondo antes de decidir si da el salto al negocio familiar.

Ambos heredarán el imperio Prada, valorado en unos 19.000 millones de dólares. La familia controla el 80% de la compañía. Las colecciones de ropa, marroquinería, calzado y joyería, -diseñadas, producidas y distribuidas por el grupo- están disponibles en más de 70 países a través de una red de 620 tiendas propias.

Asimismo, se comercializan a través del canal de comercio electrónico (tienda online), minoristas online seleccionados y grandes almacenes de todo el mundo. El grupo, que también opera en el sector de las gafas y la cosmética mediante acuerdos de licencia, cuenta con 25 fábricas y 15.529 empleados en todo el mundo.

En estos tres años, Lorenzo ha dejado constancia de que tiene ideas propias. Prueba de ello es que tras entrar en Prada anunció su voluntad de incorporar herramientas digitales y algorítmicas a la estrategia de ventas de la marca. "Es crucial dominar el Big Data", adelantó entonces.

Tanto Lorenzo como su hermano Giulio llevan en el ADN la misma vocación de autonomía que siempre caracterizó a sus padres.

La pareja, que se conoció en 1977, cuando Patrizio dirigía una firma de lujo especializada en piel, decidió apostar por la visión de Miuccia. Esta deseaba ampliar el horizonte de la marca más allá de los accesorios de alta gama. Su espíritu independiente sigue marcando el rumbo de la nueva generación.

Una cosa parece clara. La nueva generación de los Prada-Bertelli ha heredado tanto el olfato empresarial como la inquietud artística de sus padres. El tiempo dirá hasta dónde les lleva esa poderosa combinación.