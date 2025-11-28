La mansión que Andy, el CEO infiel de Coldplay, compartía con su exmujer en Nueva York, vendida por 5 millones de euros

Andy Byron, junto a su casa de Nueva York en un montaje de EL ESPAÑOL. Astronomer / Compass

El pasado mes de julio, un vídeo que estaba circulando por las redes sociales paralizaba la jornada de los medios de comunicación de todo un planeta. En él aparecían un hombre y una mujer captados por una Kiss Cam disfrutando de un concierto de Coldplay en Massachusetts. A priori, nada destacable.

Sin embargo, pareció ser cierto aquello que dicen de que se pilla antes a un mentiroso que a un cojo. Y es que los protagonistas de la escena, Andy Byron y Kristin Cabot, no eran pareja. Ambos eran compañeros de trabajo en la empresa Astronomer y tenían sus respectivas parejas.

La historia comenzó a dar la vuelta al mundo inmediatamente y las novedades con respecto a la dupla no dejaron de sucederse durante los días posteriores. Tanto Byron como Cabot, cabe recordar, renunciaron a sus respectivos puestos en la empresa estadounidense.

Como era de esperar, sus vidas sentimentales también han vivido importantes giros a lo largo de este tiempo. El pasado mes de septiembre, Kristin solicitó el divorcio a su marido tras serle infiel con el CEO de Astronomer.

Ahora, cerca de medio año después de aquel incidente, los ojos vuelven a estar puestos en Andy Byron.

El empresario ha vendido su apartamento de Manhattan por 5,8 millones de dólares -poco más de 5 millones de euros-. De acuerdo a la información que ha publicado Crain's New York Business, Byron ha conseguido deshacerse de la lujosa mansión que compartía con su -por ahora- esposa, Megan.

Según informa el citado medio, los nuevos propietarios -una pareja de abogados corporativos-, firmaron el contrato de compra a mediados de septiembre. Aunque no ha sido hasta principios de este noviembre cuando el acuerdo se ha conseguido cerrar.

La escritura de venta apareció en los registros del Departamento de Finanzas de la ciudad de Nueva York este pasado martes, 25 de noviembre. El documento, además, sugiere que Andy y Megan continúan casados a día de hoy.

La impresionante vivienda se encuentra ubicada en la calle Washington, en el prestigioso barrio de Tribeca. Está compuesta por cuatro dormitorios, tres baños y un aseo y una cocina amplia y abierta. Además, se presenta equipada con un refrigerador para vinos y el cuarto principal posee un espectacular vestidor.

El edificio en el que se encuentra la casa fue inaugurado en el año 2022, fecha en la que Byron y su esposa se hicieron con la vivienda. Entonces, pagaron 5,4 millones de dólares, por lo que han obtenido un beneficio cercano a los 400.000 dólares.

Andy Byron se ha deshecho finalmente de su mansión en Nueva York. Sin embargo, el empresario residía con su mujer y sus dos hijos a caballo entre esta vivienda y otra ubicada en Massachusetts. Esta última continúa siendo propiedad del empresario, tal y como recoge la reciente escritura de venta.

Kristin Cabot, la otra gran protagonista de la trama, tiene su residencia fija en Rye, New Hampshire. Según publicaron unas semanas atrás medios internacionales, ella y su marido llevaban tiempo separados amistosamente.

A día de hoy, pocos son los detalles que se conocen con respecto a la vida actual de los que fueran dos de los grandes protagonistas del verano. No es público, en esta línea, los respectivos trabajos que Byron y Cabot desempeñan ahora.

Sus anteriores cargos en Astronomer sí han sido sustituidos a lo largo de este tiempo. Pete DeJoy es quien se encuentra al frente de la prestigiosa empresa como CEO de la misma. En cuanto a ella, en su puesto se encuentra ahora Banu Sareddy.

Ambos, cabe apuntar, nunca se han pronunciado públicamente con respecto al polémico vídeo en el concierto de Coldplay de sus compañeros.

Su reputación, afectada

Tal y como explicó Arantxa Pérez, directora de la agencia Influgency, a EL ESPAÑOL unos meses atrás, la reputación de Andy Byron se iba a ver fuertemente afectada tras la vitalidad de la escena.

"Su reputación profesional va a tener un impacto muy negativo, no solo por el juicio moral, sino porque afecta a la confianza y arrastra también a la de su empresa", afirmó la experta en imagen y marca en conversaciones con este periódico el pasado julio.