Pavo asado, puré de patatas y un plátano: la comida de Sean 'Diddy' Combs en su segundo Acción de Gracias en la cárcel

Este jueves, 27 de noviembre, se celebra el día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Este año será la segunda vez que el rapero Sean 'Diddy' Combs (56 años) pase esta importante festividad entre rejas.

Desde el pasado 3 de octubre, el artista se encuentra ingresado en la Institución Correccional Federal de Fort Dix, ubicada en Nueva Jersey, dentro de la Base Conjunta McGuire-Dix-Lakehurst.

Diddy fue condenado a cuatro años y dos meses de prisión por dos delitos relacionados con transporte para ejercer la prostitución.

A pesar de estar en prisión, el rapero podrá celebrar Acción de Gracias junto a sus compañeros reclusos. Para la ocasión, se ha preparado un menú especial. En lugar de las tres comidas habituales, los internos disfrutarán de un desayuno y una gran cena, que será la comida más destacada del día.

La primera de ellas será el desayuno, que incluirá copos de salvado con leche descremada, pan integral, un plátano y gelatina, proporcionando la energía necesaria para afrontar la jornada hasta la cena.

Algunos medios estadounidenses apuntan que podría haber una pequeña merienda entre comidas, aunque esto no está confirmado.

La comida fuerte llegará con la cena de Acción de Gracias, donde Diddy disfrutará de un menú especial: pavo asado relleno de pan de maíz, batata al horno y puré de patatas con salsa de grasa de pollo, acompañado de pan integral, fruta y un postre festivo.

Este banquete tiene su origen histórico en 1621, cuando colonos ingleses y nativos wampanoag compartieron una comida para agradecer una buena cosecha tras un invierno especialmente duro. Actualmente, ya es considerado día de fiesta nacional.

Este menú es notablemente más simple que el que recibió en 2024 cuando estaba en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn.

En su primer Acción de Gracias en prisión preventiva en 2024, tuvo opciones más variadas: podía elegir entre pavo o tofu agridulce, además de vegetales mixtos, puré de patatas, salsa gravy, salsa de arándanos, panecillos y una selección de pasteles festivos

A pesar de la celebración, el horario de la prisión seguirá siendo el habitual, con el apagado de luces previsto entre las 21:00 y las 23:00, dependiendo de la política del centro. Por ello, no habrá actividades adicionales por la festividad, y Diddy deberá adaptarse a la rutina penitenciaria mientras disfruta de su primer Día de Acción de Gracias entre rejas, después de ser condenado a 50 meses de prisión.