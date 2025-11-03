Clotilde Courau, la exmujer de Manuel Filiberto de Saboya que descubrió su relación con Adriana Abascal por la prensa

Manuel Filiberto de Saboya (53 años) ha vivido un gran 2025. A comienzos de año, el heredero de la extinta Casa Real italiana confirmaba su relación con Adriana Abascal (54). A lo largo de estos meses, la pareja ha copado el foco en sus diversas apariciones públicas.

Encuentros con la realeza y viajes de ensueño han compuesto el gran año de Filiberto y Adriana. Sin embargo, no ha sido hasta este pasado fin de semana cuando el italiano ha confesado públicamente cuál fue su primer encuentro con la modelo mexicana.

"Unos amigos en común nos presentaron. Una noche la invité a cenar a un restaurante de París y conectamos enseguida", reveló el royal en conversaciones para Corriere della Sera. Sin embargo, no todo fue de color de rosa.

Manuel Filiberto de Saboya y Adriana Abascal, en una imagen de sus redes sociales.

En el momento que se produjo su primer encuentro con Adriana Abascal, Manuel Filiberto de Saboya ya se había separado de Clotilde Courau (56), la madre de sus dos hijas y con quien había mantenido una relación de casi dos décadas. El italiano, no obstante, no reveló a su exmujer su nueva historia de amor.

"Al principio no fue fácil. Cometí el error de no contarle lo de Adriana enseguida, y se enteró por la prensa", explicó Filiberto en la entrevista para el citado medio italiano. Y añadió: "Engañé a Clotilde. Las traiciones ocurren. A veces te fortalecen, pero te das cuenta de que no es lo que quieres".

A pesar de que ha manifestado estar arrepentido de cómo actuó, lo cierto es que la relación entre Manuel Filiberto y Clotilde a día de hoy es excepcional.

Clotilde Courau, en el Festival de Cannes de 2023. Gtres

El hijo de Víctor Manuel de Saboya se encuentra cada vez más presente en los medios nacionales de crónica social con motivo de su historia de amor junto a Adriana Abascal. Sin embargo, Courau es poco habitual de la prensa española.

Manuel y Clotilde contrajeron matrimonio en septiembre de 2003. 18 años más tarde, en 2021, emprendieron caminos separados, aunque no fue hasta el pasado marzo cuando se hizo pública la noticia. Durante el tiempo que se extendió su historia de amor, ambos coparon el foco en numerosas ocasiones.

Courau ya era fuertemente conocida antes de su matrimonio con el italiano. Entre sus reconocimientos profesionales se encontraban el Premio del Cine Europeo a la Mejor Actriz en el año 1991 por su papel en Le petit criminel. No obstante, esto no impidió que fuera bautizada como la princesa de Venecia. Una distinción con la que no se identificaba.

"Hablar de mí sólo como princesa sería muy reduccionista en comparación con mi carrera", declaró en septiembre de 2010.

La discreción fue llevada por bandera por Clotilde Courau durante su relación con Saboya. Aunque acompañaba a su entonces marido a variados actos, lo cierto es que la actriz siempre quiso mantener su vida privada en un segundo plano.

Clotilde y Manuel Filiberto, en unas vacaciones en Venecia en 2016. Gtres

Esta especie de hermetismo se vio incrementado tras su ruptura con el italiano. Y es que tras su separación de Manuel Filiberto de Saboya, se apartó aún más de la vida pública.

Este pasado mes de mayo, Clotilde reapareció entre flashes y esmeraldas en el marco del Festival de Cannes. La actriz francesa fue una de las invitadas al estreno de Alpha, de Julia Ducournau, una de las películas que competían por la Palma de Oro.

A día de hoy, Courau se encuentra instalada en Francia y completamente volcada en su faceta como actriz, tal y como deja entrever en sus redes sociales. La mayoría de los posts de su Instagram, cabe mencionar, cuentan con likes de Filiberto, lo que confirma la estupenda relación que mantienen.

Al margen de lo profesional, Clotilde Courau tiene más que presente su rol de madre. Junto al príncipe italiano tiene dos hijas, Victoria (21) y Luisa de Saboya (19).

Mientras que la primera ha dado el salto a la pequeña pantalla y destaca en el mundo de las redes sociales, la pequeña de las hermanas ha optado por un bajo perfil público. En 2021, se mudó a Reino Unido y allí ha pasado los últimos tres años estudiando Bachillerato Internacional en St Clare's, en Oxford.

El príncipe Manuel Filiberto de Saboya, junto a Clotilde Courau y sus hijas Vittoria y Luisa di Savoia, en el funeral de Víctor Manuel de Saboya en Turín (Italia), el 9 de febrero de 2024. GTRES

En el cine, Courau también mantiene una presencia activa. Este año ha interpretado a Anna en Le Lac -The Lake-, una producción suiza dirigida por Fabrice Aragno que tuvo su estreno en el Festival de Locarno y llegará a las salas en 2026. Paralelamente, ha confesado su intención de retomar estudios para formarse en el ámbito audiovisual.