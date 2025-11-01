El fracaso inmobiliario de Marc Anthony: malvende su piso de lujo en Miami cuatro años después de comprarlo

Marc Anthony ha vendido su exclusivo piso de Miami por 8,6 millones de dólares. Montaje de EL ESPAÑOL.

Marc Anthony (57 años) ha vendido su exclusivo piso en Miami por 8,6 millones de dólares cuatro años después de comprarlo por 11 millones de dólares.

El cantante puertorriqueño, ganador de cuatro Grammy en Estados Unidos y nueve Premios Grammy Latino, se ha deshecho de su propiedad por un precio significativamente menor de lo que pagó por él al comprarlo, en 2021.

El inmueble, cuya noticia sobre la compraventa ha adelantado el Wall Street Journal, se encuentra en el One Thousand Museum, un rascacielos de viviendas diseñado por la desparecida y prestigiosa arquitecta Zaha Hadid, y terminado en 2019.

Ha perdido casi 2,5 millones

Fue hace cuatro años cuando Anthony compró este lujoso piso en la torre One Thousand Tower, en el centro de Miami, por 11 millones de dólares. Ahora lo ha vendido con pérdidas: por 8,6 millones, casi 2,5 millones por debajo del precio de adquisición.

"Anthony lo puso a la venta por primera vez por 11,5 millones de dólares poco después de adquirirlo en 2021. Desde entonces, el precio de venta osciló entre un máximo de 13,7 millones de dólares y el más reciente de 9,9 millones", indican desde el portal WSJ Real Estate.

La residencia "tiene ventanas del suelo al techo", y ofrece "vistas que se extienden desde la bahía de Biscayne hasta el océano Atlántico", según la descripción del post.

La torre One Thousand Tower es uno de los rascacielos residenciales más exclusivos de Miami. Google Earth.

5 dormitorios y 6 baños

Hasta la fecha, la identidad del comprador no se ha podido conocer. Pero no cabe duda de que el nuevo propietario se ha hecho con una propiedad de altura. Y nunca mejor dicho.

El piso se encuentra en una torre de 216 metros de altura y consta de unos 780 metros cuadrados. "Dispone de cinco dormitorios y seis baños y medio, amplios ventanales con vistas espectaculares, electrodomésticos de alta gama e interiores elegantes y futuristas", según desliza el citado medio.

El edificio, que se encuentra en el 1000 del Biscayne Boulevard de la ciudad,frente al Museum Park, fue diseñado por la arquitecta iraquí Zaha Hadid, ganadora del Premio Pritzker.

Tras la muerte de Hadid (falleció el 31 de marzo de 2016), el proyecto fue completado por el director de proyectos de Zaha Hadid Architects, Chris Lepine. Este concluyó el edificio en 2019.

Nuevos datos exclusivos de la boda de Marc Anthony y Nadia Ferreira: el regalo que recibieron los invitados

Un edificio de 62 plantas

El edificio tiene un total de 62 plantas. En la actualidad es el quinto edificio más alto de Miami. Y uno de los rascacielos residenciales más emblemáticos de la ciudad.

La fachada del edificio destaca por su exoesqueleto curvado de hormigón reforzado con fibra de vidrio. Este recorre toda la fachada en líneas fluidas, aportando tanto estética vanguardista como resistencia estructural frente a los huracanes.​

Todo ello ha hecho que el diseño del edificio sea sinónimo de lujo y del más elevado diseño. Es una de las torres más sofisticadas de Miami, tanto por su diseño arquitectónico futurista como por la calidad de sus servicios y acabados.

Además del lujo y calidades de la construcción, el edificio ofrece servicios "de cinco estrellas", como zona de lounge, spa, salón de belleza, piscinas interior y exterior (tiene una en la azotea), gimnasio, sala de cine privada e incluso su propio helipuerto.

En su interior hay un total de 83 residencias de "ultra-lujo": apartamentos de medio piso, pisos completos, townhouses y ático dúplex. Todas las plantas son diáfanas y presentan las mínimas columnas.

Asimismo, tiene ventanas redondeadas y terrazas en voladizo en las zonas más bajas. En los últimos seis años se ha convertido en el refugio favorito de celebrities, empresarios y deportistas de élite. Los precios de las viviendas superiores rondan los 10 millones de dólares.

Este no es el único inmueble que ha vendido Marc Anthony recientemente. Según informa el Miami Herald, también ha vendido su mansión de 12 habitaciones en la exclusiva comunidad de Cocoplum, en Coral Gables, por unos 22 millones de dólares. La mansión, conocida como Casa Costanera, la compró hace tres años antes por 19 millones de dólares.