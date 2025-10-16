Karol G, un ángel terrenal que hace historia: se convierte en la primera artista latina en desfilar para Victoria's Secret

Una noche mágica para Karol G (34 años). La cantante ha vuelto a cumplir un sueño: ser una de las protagonistas del Victoria’s Secret Fashion Show 2025. La artista latina se ha convertido en uno de los míticos ángeles de la firma de lencería por primera vez en la historia, y ya es lo más comentado.

Siendo la primera latina en cantar y debutar como modelo en el mismo evento, Karol G ha abierto su show con la interpretación de Ivonny Bonita, uno de sus éxitos más recientes, y continuó con Latina Foreva, haciendo así alarde de la identidad latina y del poder femenino frente a una audiencia global. Todas las canciones pertenecen a su último disco, Tropicoqueta.

La cantante se ha consolidado como una de las mujeres más deseadas del mundo, y la firma de lencería lo sabe. Por ello, ha conseguido llevarla hasta las tablas de Victoria’s Secret, haciendo historia sobre la pasarela más comentada del planeta.

Tras el regreso a las pasarelas de la firma de moda, muchas han sido las críticas que ha recibido la marca por el tipo de filosofía interna que mantenía, luciendo únicamente cuerpos delgados sobre los escenarios. Por ello, que Karol G haya llegado hasta esta pasarela supone un paso muy importante. Aunque ya hayan desfilado modelos curvys y hayan actuado artistas con cuerpos muy distintos, a Victoria’s Secret siempre le perseguirán las críticas en ese sentido.

La colombiana, durante su actuación, lució un body rojo de encaje y una falda satinada, que complementó con tacones muy altos y un brazalete a juego, donde se pudo apreciar su gran presencia escénica.

Sin embargo, uno de los grandes momentos de la noche llegó tras su actuación. La cantante desapareció por unos segundos, se quitó la falda y recorrió la pasarela llevando las icónicas alas rojas de Victoria’s Secret, convirtiéndose así en un ángel más de la firma, por un día, y cumpliendo su sueño. Un gesto que llevó a la artista latina a lo más alto.

Aunque nadie duda del talento de Karol G, la exposición en estos casos puede ser un arma de doble filo. Al igual que muchos han aplaudido el desfile de la colombiana, otros han criticado su actuación, ya que podría haber incurrido en uno de los errores más comunes entre los cantantes: el abuso de voces pregrabadas. Esto habría dado la sensación de playback en la pasarela, y los seguidores (y haters) de la cantante no lo han pasado por alto.

Son muchos los artistas que han precedido a la colombiana, entre ellos grandes voces como Taylor Swift (35) o Justin Bieber (31), que en su momento se convirtieron en referentes e historia de la firma. Sin embargo, ahora la latina hace historia cumpliendo dos de sus sueños sobre la pasarela más deseada del mundo.

Karol G no solo ha brillado con su música y presencia, sino que ha hecho historia en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025, rompiendo moldes y dejando huella como símbolo de diversidad, empoderamiento y representación del pueblo latino. Karol G no será la protagonista de la Super Bowl, pero en el mundo de la moda ha sido la gran estrella del año.

Los invitados más relevantes

Si hay algo que siempre genera comentarios en este desfile es la asistencia de figuras reconocidas del mundo de la moda, las redes sociales y Hollywood. En esta ocasión, mientras que sobre la pasarela desfilaron modelos icónicas como Adriana Lima (44), Alessandra Ambrosio (44), Candice Swanepoel (36), Barbara Palvin (32), Lily Aldridge (39), Gigi Hadid (30), Joan Smalls (37) y Ashley Graham (37), en el front row la cosa fue diferente.

Sarah Jessica Parker (60), Dylan Sprouse (33), Zhamira Zambrano (27) y Patrick Schwarzenegger (32) fueron algunas de las personalidades más relevantes del entretenimiento. En el ámbito de las redes sociales y la moda destacaron Tessa Brooks (26), Valentina Ferrer (32) y Barbie Ferreira (28).

Como presencia española, asistió la influencer Violeta Mangriñán (31), quien comentó en sus redes que había cumplido un sueño y compartió toda su experiencia en Nueva York con sus seguidores.

En cuanto a los artistas invitados, el show contó con las actuaciones musicales de Karol G, Missy Elliott (54), Madison Beer (26) y el grupo surcoreano TWICE.