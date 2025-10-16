Diane Keaton murió sola en su casa de California a causa de una neumonía: el comunicado que ha emitido su familia

Diane Keaton falleció el pasado sábado, 11 de octubre, a los 79 años, a causa de una neumonía, como se ha revelado en las últimas horas. Pereció, además, sola en su domicilio. Así lo ha anunciado su familia en una suerte de comunicado.

El escrito, facilitado por People, muestra, además, las palabras de agradecimiento de los vástagos de la artista: "La familia Keaton está muy agradecida por los extraordinarios mensajes de amor y apoyo que han recibido estos últimos días en nombre de su querida Diane".

La industria del cine se estremeció el pasado sábado al conocerse el fallecimiento de Diane. La actriz dejó este mundo en la intimidad de su hogar en Los Ángeles, California, sin que en un primer momento se revelaran detalles sobre las circunstancias de su muerte.

La actriz Diane Keaton en una imagen de archivo. Gtres

La familia Keaton ha emitido una nota pública en la que agradece las muestras de cariño recibidas tras la pérdida de Diane. En ella, se confirma que la actriz falleció por una neumonía que se agravó de forma repentina.

El deterioro de su salud tomó por sorpresa incluso a sus amigos más íntimos, muchos de los cuales no sabían que estaba enferma.

La noticia de su deceso ha generado una ola de tributos por parte de colegas y amigos. Woody Allen (89 años), Nancy Meyers (75), Bette Midler (79), Reese Witherspoon (49) y Steve Martin (80) han sido algunos de los nombres que se despidieron públicamente de Keaton.

Meyers, en particular, la ha calificado como "hermana", reflejando la profunda conexión que compartían. Aunque nunca contrajo matrimonio, Diane Keaton vivió intensas relaciones sentimentales con figuras como Al Pacino, Warren Beatty y el propio Allen.

Diane Keaton junto a su hija Dexter, en una imagen de archivo. Gtres

En la madurez, decidió formar una familia como madre soltera, adoptando a sus hijos Dexter y Duke, quienes ahora se enfrentan a la tarea de preservar su legado.

Además de su carrera cinematográfica, Keaton fue una apasionada de la arquitectura y la restauración de propiedades. Su habilidad para transformar casas y su gusto refinado la llevaron a construir un patrimonio considerable, estimado en unos 100 millones de dólares.

En marzo, sorprendió al poner en venta su residencia en Brentwood, que había descrito como su "hogar de ensueño". La familia, en el comunicado, también ha querido destacar el compromiso social de Diane, especialmente su amor por los animales y su apoyo a las personas sin hogar.

En su honor, han sugerido una llamativa donación a refugios de animales o bancos de alimentos: "Cualquier donación en su memoria a un banco de alimentos local o a un refugio de animales sería un homenaje maravilloso y muy apreciado para ella".

Diane Keaton se va dejando una huella imborrable en el cine, en la cultura y en los corazones de quienes la admiraron. Su partida, aunque inesperada, recuerda la fragilidad de la vida y la fuerza del legado que construimos.

Un legado de 100 millones

Más allá de su legado cinematográfico, que incluye títulos como Annie Hall, El Padrino y Rojos, la actriz deja tras de sí una fortuna estimada en 100 millones de dólares.

Un impresionante montante, avanza por Daily Mail, que es fruto de una vida marcada por el trabajo constante y una vasta visión empresarial. Su patrimonio no solo proviene de su carrera en el cine, sino también de su pasión por la arquitectura y el diseño.