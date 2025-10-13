Katy Perry y Justin Trudeau, ex primer ministro de Canadá, derroche de besos y amor a bordo del millonario yate de ella

A finales del pasado mes de junio, una noticia copaba los titulares de todo un planeta. Katy Perry (40 años) y Orlando Bloom (48), tras casi 10 años juntos y una hija en común, Daisy Dove, se separaban.

La información dejaba sin palabras a propios y extraños entonces. Pese a emprender caminos por separado, se aseveraba que Katy y Orlando habían terminado en buenos términos. Entonces, no se hablaba sobre la figura de terceras personas.

Poco tiempo después de anunciarse públicamente la ruptura, la intérprete de I Kissed a Girl era inmortalizada en público junto a Justin Trudeau (53), quien fuera primer ministro de Canadá hasta el pasado mes de enero. La dupla, cabe apuntar, se encontraba en una íntima cena en el restaurante Le Violon, en la ciudad de Montreal. Tiempo después, él acudió a un concierto de ella.

Katy Perry y Orlando Bloom, durante la premiere de una película. Gtres

Desde entonces, los rumores en torno a una posible historia de amor entre Perry y Trudeau comenzaron a tomar resonar frecuentemente. Ahora, tres meses después de aquellas fotografías, la pareja ha vuelto a ser captada en público.

Según ha publicado recientemente el Daily Mail, Katy Perry y Justin Trudeau han disfrutado de una agradable jornada a bordo del yate de 24 metros que posee la cantante, cuyo precio ronda los cuatro millones de dólares. Así, frente a la costa de Santa Bárbara, en California, ambos han sido captados en una actitud de lo más cómplice.

Tal y como asevera el citado medio, las fotografías fueron tomadas por un pasajero de otro barco cerca de un mes atrás, aunque no ha sido hasta este pasado sábado, 11 de octubre, cuando han visto finalmente la luz.

💋 El Daily Mail muestra imágenes de Katy Perry y Justin Trudeau besándose pic.twitter.com/HHl8eGbbEI — Alba Medina (@albammmedina) October 12, 2025

Derroche de besos, caricias y mucha complicidad han protagonizado las últimas imágenes públicas que han trascendido de Katy Perry y Justin Trudeau. Ella, cabe recalcar, se muestra de lo más sonriente mientras él le propicia continuas muestras de cariño. Es más, en varios instantes no duda en acercar Trudeau su mano por el glúteo de la cantante.

Al estar a bordo de un barco, la dupla ha sido captada enfundada en trajes de baño. Mientras Perry ha sido inmortalizada en un ajustado bañador, el ex primer ministro de Canadá ha hecho lo propio con un pantalón gris.

De hecho, ha sido su torso al descubierto lo que ha confirmado definitivamente su identidad, pues Trudeau presenta un distintivo tatuaje de cuervo Haida en la parte superior de su brazo izquierdo.

A pesar de que las fotografías hablan por sí solas, lo cierto es que ninguno de los protagonistas ha querido pronunciarse al respecto. Ambos, así, han optado por mantener la estela de la discreción. Tal y como ha recogido recientemente el tabloide americano, Katy Perry está muy interesada en él. "Le gusta mucho y a él le gusta también mucho ella", ha asegurado una fuente al Daily Mail.

Justin Trudeau, en una imagen de archivo. Gtres

Justin Trudeau, al igual que Katy, tampoco tiene pareja a día de hoy. En agosto de 2023, el expolítico anunció que se separaba de Sophie Grégoire Trudeau tras 18 años de matrimonio y tres hijos en común. Una noticia que sorprendía a propios y extraños y causaba un enorme revuelo en la sociedad canadiense.

A lo largo de sus casi dos décadas juntos, la pareja dio la bienvenida a sus tres vástagos en común, Xavier, Hadrien y Ella-Grace. Siempre han manifestado que "su educación y futuro son el bienestar de la familia".

En el ámbito profesional, es destacable comentar que Trudeau abandonó su cargo como primer ministro de Canadá el pasado mes de enero. Tras no alcanzar los resultados esperados, anunció su dimisión como líder del Partido Liberal de Canadá.

Katy Perry, por su parte, se encuentra plenamente volcada en su suerte de gira internacional, The Lifetimes Tour. Este próximo mes de noviembre, la artista regresa a España. Lo hará el día 9 en el Palau Sant Jordi. 48 horas más tarde, se subirá al emblemático Movistar Arena de Madrid.