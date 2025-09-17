Jane Fonda, sobre Robert Redford: "Quería ir a verle estos últimos meses, pero no lo hice a tiempo. Lección aprendida"

El mundo de la interpretación se vestía de luto este pasado martes, 16 de septiembre, tras la pérdida de uno de los más brillantes del séptimo arte. Robert Redford, a la edad de 89 años, fallecía mientras dormía en su residencia de Utah, en Estados Unidos.

Galán como pocos, Redford deja ahora desolado a todo un planeta con su trágico deceso. De ahí que numerosos rostros reconocidos no hayan tardado en dar su último adiós públicamente. Entre ellos se encuentran Meryl Streep (76 años), Leonardo DiCaprio (50) o Ethan Hawke (54). Aunque especialmente emotiva ha sido la despedida de Jane Fonda (87).

Fonda y Robert Redford formaban una de las parejas más entrañables -cinematográficamente hablando- de la industria de Hollywood. Así, la actriz no ha dudado en compartir unas tiernas palabras en su perfil de Instagram para despedir a su compañero de profesión.

"Nuestra última película juntos fue Nuestras almas en la noche. Aquí estamos con Iain Armitage (que pronto se convertirá en El joven Sheldon)", comienza el escrito publicado por Jane en Instagram este miércoles, 17 de septiembre. Unas palabras que ha acompañado de una fotografía que muestra una escena del citado filme.

Bob -como le apoda Fonda de forma cariñosa- fue un pionero en muchos aspectos. No sólo marcó un antes y un después en el séptimo arte, también "representó a una América que ahora debemos luchar por proteger". "Revolucionó el cine independiente y nos hizo desmayar en muchísimas películas", prosigue la conmovedora carta de Jane en redes sociales.

Ha aprovechado la reconocida intérprete para confesar públicamente cómo recibió la noticia del trágico fallecimiento de Robert Redford: "Hoy estoy muy triste. Lloré toda la mañana. Pero por suerte puedo recordar muchos momentos alegres y llenos de risas, cuando sus bromas me hacían reír a carcajadas".

Robert Redford y Jane Fonda, en un evento de 2017. Gtres

"Me siento muy afortunada de haber hecho una de sus primeras grandes películas con él, Descalzos por el Parque (me enamoré perdidamente de él en esa) y la última (la ya mencionada Almas en la Noche)", ha recalcado Jane Fonda.

Un desgarrador escrito el que ha sacado a la luz la intérprete de Barbarella. En esta línea, ha compartido Fonda una profunda reflexión: "Quería ir a verle estos últimos meses para asegurarme de que todo estaba bien entre nosotros, pero no lo hice a tiempo. Lección aprendida. Cuando la gente tiene nuestra edad, casi 80 años, no hay que esperar".

La publicación de Jane Fonda, como no podía ser de otra forma, cuenta ya con miles de likes y comentarios de rostros reconocidos. Así, Maribel Verdú (54) o Gemma Chan (42) no han dudado en mostrar sus condolencias en el post.

Jane Fonda y Robert Redford, en una escena de 'Descalzos por el parque'. Gtres

Más allá de ser una de las parejas más míticas del séptimo arte, Jane Fonda y Robert Redford estaban unidos por una enorme amistad. De hecho, ambos protagonizaron una emotiva escena en el Festival de Cine de Venecia en el año 2017. Ambos, cabe recordar, consiguieron el León de Oro.

En el preciso momento en el que estaba recogiendo el premio, Redford declaró la gran admiración que sentía por Jane. "Quería hacer otra película con ella antes de morir. Cuando eres joven no piensas que algún día envejecerás. Cuando eres mayor tienes que renunciar a cosas que cuando eras joven ni siquiera pensabas".