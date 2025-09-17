Christopher Briney (Conrad) y Gavin Casalegno (Jeremiah), ¿quiénes son estos actores de los que todo el mundo habla?

Hacía tiempo que una serie juvenil no despertaba tanto interés. El verano que me enamoré, o mejor dicho El verano en que me volví guapa (The Summer I Turned Pretty es su título original en inglés) se ha convertido en todo un fenómeno de masas.

Aunque la serie, basada en la novela de Jenny Han, se estrenó en Amazon Prime en 2022, ha sido ahora, en su tercera temporada, cuando ha logrado alcanzar realmente el éxito.

No se habla de otra cosa. O eres team Conrad o estás en el equipo de Jeremiah. Y es que los protagonistas, dos hermanos que compiten por el amor de su amiga de la infancia, han conseguido dividir al público en dos bandos totalmente opuestos. No hay medias tintas y hay que elegir dentro de este fascinante trío amoroso.

Este miércoles, 17 de septiembre, se emite el gran final y los nervios ante el desenlace se palpan en las redes sociales y en las tertulias con amigas. Pero más allá de la serie, ¿quiénes son los jóvenes actores que se encuentran detrás de los dos hombres del momento?

Rain Spencer, Lola Tung, Gavin Casalegno y Christopher Briney. GTRES

1. Christopher Briney

En la ficción es Conrad Fisher, papel gracias al cual se ha convertido en una de las estrellas emergentes más destacadas de su generación. En 2025 recibió el premio Rising Star en el North Fork TV Festival por su trabajo en la afamada serie.

Nació el 24 de marzo de 1998 en Danbury, Connecticut. Es hijo de Michael y Kelly Briney y tiene una hermana. Se graduó con una licenciatura en Bellas Artes en Actuación por la Universidad Pace de Nueva York.

Aunque le gusta mantener un perfil extremadamente bajo de cara a los medios de comunicación, ya que no le gusta nada la fama, se conocen algunos datos interesantes de su vida privada. Reside en Brooklyn en un piso compartido con amigos y desde 2021 mantiene una relación con la actriz Isabel Machado.

Su red social Instagram, donde acumula casi cinco millones de seguidores, es una ventana al mundo para mostrar sus proyectos profesionales. Apenas comparte fotografías de su día a día, en su empeño de pasar desapercibido.

En una entrevista aseguró que le gustan las cosas sencillas como el béisbol y la fotografía. Y sus amigos lo definen como una persona reservada y humilde.

2. Gavin Casalegno

El otro de los grandes protagonistas es Gavin Casalegno, el actor que interpreta a Jeremiah Fisher. Nació en Dallas (Texas), tiene 26 años y atención: ¡está casado! El joven comparte su vida desde hace dos años con Cheyanne King (24), una joven influencer estadounidense y enfermera graduada en la Universidad de Baylor.

Anteriormente tuvo una relación durante seis años con la bailarina y modelo Larsen Thompson, finalizada en agosto de 2022.

Gavin y Cheyanne no dudan en compartir su día a día en sus redes sociales. De hecho, es en sus perfiles donde compartieron, por sorpresa, la noticia de su boda en noviembre del 2024. Hasta ese momento no había constancia pública de su historia de amor y ningún compañero de reparto fue invitado al enlace.

Fue una ceremonia discreta e íntima en la playa. "Para siempre cautivado por ti", escribió Gavin en su cuenta de Instagram junto a un álbum de fotos de su gran día. En ellas se puede ver a la pareja junto a un precioso altar de flores dándose el 'sí, quiero'.

Gavin Casalegno se confiesa cristiano y practicante. Es habitual verle compartir citas de la Biblia. Y entre sus aficiones se encuentra el voleibol y el fútbol.

Es también una persona muy familiar. Sus padres, Allyson y Bryan Casalegno, han sido sus principales apoyos en su carrera profesional. Una carrera que también comparte con sus hermanos, Ashlyn y Logan, que están intentando hacerse un hueco en el mundo de la interpretación.

Christopher Briney o Gavin Casalegno, Conrad o Jeremiah, ¿con quién se quedará finalmente Belly?