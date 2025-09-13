Taylor Swift acepta declarar en el caso judicial de Blake Lively y Justin Baldoni: la fecha prevista y la condición de la cantante

Novedades en la guerra judicial que mantienen Blake Lively (38 años) y Justin Baldoni (41). Taylor Swift (35) ha aceptado ofrecer declaración si la Justicia así lo ordena. No obstante, la artista ha recalcado que lo haría únicamente si se ve "obligada".

Ha sido el propio equipo legal de Swift quien ha revelado la noticia a la revista People. "Mi cliente no ha aceptado declarar, pero si se ve obligada a hacerlo, tendrá que hacerlo a partir de la semana del 20 de octubre", ha relatado el abogado de la americana.

El motivo de esta prórroga de tiempo encuentra su fundamento en la intensa agenda prefesional de Taylor Swift. La intérprete de Shake it Off, cabe recordar, está actualmente inmersa en los preparativos de su próximo disco, The Life of a Showgirl.

Taylor Swift. Europa Press

El equipo de Baldoni, en esta línea, ha aceptado que se mueva hasta finales de octubre, únicamente con “el fin de dar cabida a la testigo tercera Taylor Swift".

Las declaraciones sucederán mucho antes que el propio juicio -fijado en marzo de 2026-. Es más, se espera que se produzcan durante estas próximas semanas. Lively, por ejemplo ya ha declarado como testigo a petición de los letrados de Baldoni.

La implicación de Swift en el mediático caso judicial entre Blake Lively y Justin Baldoni ha sorprendido a buena parte del planeta. De acuerdo a la información que maneja Variety, se espera que Taylor sea interrogada sobre sus conversaciones con Lively acerca del rodaje de Romper el Círculo.

Blake Lively demandó en diciembre de 2024 a Baldoni por acoso sexual en el rodaje de la citada película. También así por una campaña de desprestigio cuando hizo públicas sus acusaciones. Él, por su parte, contrademandó a la actriz por "difamación". Así, la Justicia decidió fijar como fecha para el juicio el 9 de marzo de 2026.

A lo largo de esta batalla judicial -a la par que mediática-, numerosas han sido las mutuas acusaciones entre Lively y Baldoni. En medio de toda esta situación, el actor pidió el pasado mes de mayo Swift declarara como testigo en el caso. Sin embargo, un par de semanas después retiró la citación.

Montaje sobre el caso de Blake Lively y Justin Baldoni. Gtres

Ahora, el equipo legal de Justin Baldoni ha ido un paso más y ha conseguido hacerse con los mensajes que intercambiaron tiempo atrás Blake Lively y Taylor Swift acerca de la situación que vivía la primera en el rodaje de Romper el Círculo. Ambas, cabe mencionar, han sido íntimas amigas varios años. Tanto que Swift es la madrina de las tres hijas mayores de Blake.

El equipo legal de Taylor Swift ha negado cualquier tipo de vínculo con el rodaje de Romper el Círculo, y por ende con el caso entre Blake Lively y Justin Baldoni. Sin embargo, cierto es que la artista aportó una canción a la banda sonora. Además, numerosos medios internacionales han aseverado que ha participado en decisiones creativas junto a la actriz de Gossip Girl.

Pese a esta delicada situación, Swift atraviesa un momento personal dulcísimo. La reconocida cantante ha anunciado recientemente su compromiso con el deportista Travis Kelce (35). Aunque no han revelado más detalles al respecto, se espera que sellen su amor el próximo año.