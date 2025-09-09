El sobrio y solemne último adiós a Giorgio Armani: solo 62 asistentes y su féretro custodiado por siete escoltas

El mundo de la moda se ha vestido de luto para despedir a Giorgio Armani, fallecido el pasado jueves, 4 de septiembre, a los 91 años. Este lunes, 8 de septiembre, el icónico diseñador ha recibido su último adiós en un funeral privado celebrado en Rivalta, un pequeño pueblo del norte de Italia, muy próximo a su ciudad natal de Piacenza. Una ceremonia marcada por la discreción, tal y como él quería.

El féretro llegó lentamente al lugar a bordo de un coche, escoltado por siete personas de seguridad vestidas con traje oscuro y guantes blancos. Mientras tanto, las campanas de la localidad sonaban en su honor, generando un ambiente solemne en el que los vecinos pudieron presenciar la entrada del cortejo fúnebre. La imagen fue recogida por medios locales que destacaron la sobriedad del momento.

La misa funeral se ha celebrado en la iglesia de Rivalta, oficiada por el párroco Giuseppe Busani, amigo personal del diseñador. Tan solo 62 personas pudieron asistir a la ceremonia, entre familiares cercanos y allegados. La voluntad del modisto siempre fue despedirse en un entorno íntimo y lejos de los grandes focos mediáticos.

El coche fúnebre de Giorgio Armani en el funeral privado de Rivalta. Gtres

A las puertas del templo, una corona de flores blancas presidía en homenaje al creador. En la banda podía leerse la dedicatoria: "Con mucho afecto, sus empleados". Un gesto que reflejó el vínculo que Armani tenía con su equipo, al que siempre consideró parte de su familia. Al mismo tiempo, las tiendas de sus marcas en Milán permanecieron cerradas como señal de respeto y luto por la pérdida del diseñador.

Tras la ceremonia religiosa, el féretro fue trasladado a una funeraria local para proceder a la cremación, según confirmaron fuentes próximas a la familia. Posteriormente, la urna con sus cenizas será depositada en el panteón familiar de Rivalta, donde ya reposan sus padres, Maria y Ugo, y su hermano Sergio, personas que fueron de gran importancia en la vida del modisto.

El panteón familiar había sido restaurado hacía unos años por el propio Armani, quien siempre quiso preservar el lugar de descanso de los suyos. El diseñador nació en Piacenza y pasó gran parte de su infancia en la zona, y es por ello que ha elegido este rincón del norte de Italia para descansar de manera definitiva. Esta decisión ha sido de carácter reservado.

El funeral privado se ha producido después de dos días de capilla ardiente en Milán, la ciudad desde donde Armani levantó un imperio de moda reconocido en todo el mundo. Más de 16.000 personas se acercaron a darle el último adiós en la capital de la moda, donde desfilaron el público anónimo, personalidades de la moda y representantes de la vida cultural italiana.

Familiares y amigos de Giorgio Armani en el funeral privado de Rivalta. Gtres

Con este último adiós, Giorgio Armani deja atrás un legado inmenso que trasciende la moda. Su visión y su elegancia han marcado una época y han transformado para siempre la manera de vestir. En Rivalta, su pueblo de la infancia, reposará ahora quien fuera uno de los grandes maestros de la moda mundial, fiel hasta el final a la discreción que lo definió.

La despedida en Milán

La capilla ardiente del diseñador ha estado instalada este fin de semana en el Teatro Armani de Milán, un espacio que abrió sus puertas desde las 9:00 de la mañana hasta las 18:00 de la tarde para que todas las personas que lo desearan pudieran darle el último adiós a uno de los grandes reyes de la moda. Un homenaje donde el silencio fue el gran protagonista.

Hasta el recinto se trasladaron personalidades de la talla de Donatella Versace (70), la exmodelo Valeria Mazza (53) o, de forma inesperada, una representación española con Miguel Ángel Silvestre (43), quien mantenía una buena relación con el diseñador.

Asimismo, también se dieron cita John Elkann (49), presidente de Stellantis y Ferrari, y su esposa, Lavinia Borromeo (48). El empresario, que además es CEO de Exor -el holding de la familia Agnelli-, acudió acompañado de ella.

Sin duda, fue una gran despedida para uno de los genios de la moda, que deja este mundo con un legado que permanecerá grabado para siempre en la memoria de los apasionados de las pasarelas y del lujo. Así será recordado Armani: para siempre.