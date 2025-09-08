Kristin Cabot, la mujer de la 'Kiss Cam' de Coldplay, pide el divorcio a su marido tras serle infiel con el ex CEO Andy Byron

Kristin Cabot y la imagen del vídeo viral en un montaje de JALEOS. Montaje de EL ESPAÑOL.

A mediados del pasado julio, corrió como la pólvora un comprometedor vídeo del concierto de Coldplay en Boston. Los protagonistas eran Andy Byron, el ex CEO de Astronomer, y la que fuera su directora de Recursos Humanos, Kristin Cabot, quienes protagonizaron un cómplice momento en la Kiss Cam. Ahora, un mes y medio después, ella vuelve a copar el foco mediático.

Según ha trascendido en las últimas horas, Kristin Cabot presentó una demanda de divorcio contra su marido, Andrew Cabot, en un tribunal de Portsmouth, New Hampshire, el pasado 13 de agosto. Solo 38 días después del concierto de Coldplay en el Gillette Stadium de Boston.

Así, aquel momento cariñoso, no solo le costó su puesto de trabajo. También ha propiciado su quiebre sentimental.

Coldplay puts CEO of Astronomer and Head of HR on jumbotron looking cozy during their concert. pic.twitter.com/yuy2R5FAEc — Buzzing Pop (@BuzzingPop) July 17, 2025

Kristin Cabot le fue infiel a su marido, otra figura relevante dentro del mundo empresarial en Estados Unidos. Se trata de Andrew Cabot, director ejecutivo y de operaciones de la destilería Privateer Rum, una marca de ron con gran prestigio en el país norteamericano y con una historia que se remonta a seis generaciones.

Andrew es descendiente de una familia ligada desde hace décadas al comercio y destilado de ron. Su negocio, concretamente, se dedica a la producción de rones de alta gama mediante métodos tradicionales y sostenibles. También comercializan una ginebra gourmet.

Kristin y Andrew parecían tener un matrimonio consolidado -según evidenciaban algunas fotografías publicadas en Facebook-, hasta que se supo de la infidelidad de ella con el que fuera su jefe en el concierto de Coldplay.

No tienen hijos en común, pero Andrew sí es padre, fruto de su matrimonio anterior con una mujer llamada Maud Cabot. Kristin, por su parte, también estuvo casada con anterioridad. Así, su separación del empresario del ron se trata de su segundo divorcio.

Andrew Cabot es el marido de Kristin Cabot, la directora de Recursos Humanos de Astronomer. Privateer Rum.

El polémico vídeo que protagonizó con Andy Byron en el concierto de Coldplay también habría terminado con el matrimonio del que fuera CEO de Astronomer. Tras el revuelo provocado por el clip, su mujer, Megan Byron, abandonó el domicilio conyugal.

El vídeo de la infidelidad

Los hechos se remontan al pasado 16 de julio, en el concierto de Coldplay celebrado en el Gillette Stadium de Boston, con capacidad para albergar en su interior a 65.000 personas.

Andy Byron y Kristin Cabot fueron captados por la Kiss Cam, protagonizando un momento cómplice que corrió como la pólvora en las redes sociales. En el vídeo se veía cómo él abrazaba como un auténtico enamorado a la que fuera su directora de Recursos Humanos.

Cuando la cámara en cuestión enfocó a Andy Byron y Kristin Cabot -fueron la segunda o tercera pareja del concierto en ser captados por la Kiss Cam, tal y como reveló un testigo a EL ESPAÑOL-, Chris Martin (48 años), cantante y líder de la banda, expresó: "Ay, qué pareja tan bonita".

Andy Byron fichó en su empresa a Kristin Cabot en 2024. LinkedIN

En ese instante, Andy Byron y Kristin Cabot intentaron esconderse. Pero fue inevitable. La infidelidad había sido captada por las cámaras y poco después el vídeo comenzó a viralizarse.

Chris Martin hasta llegó a bromear con la 'pillada', tal y como se escuchaba en el clip. "O tienen una aventura o simplemente son muy tímidos", expresó el artista.

Hasta ese momento, la identidad de Andy Byron no trascendía lo empresarial. Ni él ni Kristin Cabot eran conocidos mediáticamente. Al ejecutivo solo se le conocía por ser el CEO de Astronomer, una startup que factura alrededor de 70 millones de dólares.

Desde el concierto de Coldplay, ambos comenzaron a estar en boca de todos. La infidelidad les costó sus puestos de trabajo -primero dimitió Andy Byron, poco después también lo hizo Kristin Cabot-. Además, ha acabado con sus matrimonios, presuntamente sólidos hasta que vio la luz el polémico vídeo.