Patricia, exmujer de Mario Vargas Llosa, fotografiada en su primer verano sin el escritor: el gran apoyo de su hijo Álvaro

El pasado 13 de abril, el mundo decía adiós al último gran genio de la literatura latinoamericana. Aquel día, Mario Vargas Llosa perdía la vida a los 89 años en su Perú natal. Una trágica noticia que era confirmada por Álvaro (59 años), Gonzalo (58) y Morgana (51), los tres vástagos del flamante escritor con Patricia Llosa Urquidi (80).

A pesar de que Mario y Patricia emprendieron caminos por separado algo más de una década atrás, ambos retomaron el contacto meses después de que el Nobel de Literatura pusiera fin a su relación con Isabel Preysler (74). Así, la peruana se convirtió en una figura incondicional en los últimos años de vida de su exmarido.

Patricia Llosa, así como sus tres vástagos, han encarado su primer verano sin el escritor de La casa verde. Una época estival marcada por la discreción y el mutuo apoyo familiar.

Patricia Llosa y Álvaro Vargas Llosa, en una fotografía realizada en Marbella el pasado 17 de agosto. Gtres

Más de cuatro meses después del trágico deceso de Mario Vargas Llosa, su exmujer, Patricia, estaba en España este pasado 17 de agosto. De acuerdo a la información que maneja El Debate, la boliviana regresaba unos días atrás a Marbella para acudir a la clínica Buchinger. Un emplazamiento que ofrece un programa de ayuno terapéutico y medicina integrativa para mejorar la salud física, psíquica y espiritual del paciente.

No estaba sola Patricia. En la localidad malagueña, se encontraba también su hijo Álvaro, quien se convirtió en el portavoz de su padre durante sus últimos años de vida a través de su perfil de X -anteriormente Twitter-.

Ataviada con una camiseta azul, unos pantalones negros y un sombrero, la exmujer de Mario Vargas Llosa era captada en las inmediaciones de la clínica. Las fotografías, publicadas por la agencia Gtres, mostraban a un Álvaro Vargas Llosa de lo más atento con su madre. Él, por su parte, optaba por un look deportivo con una camiseta blanca y pantalones azul marino.

Una de las últimas ocasiones en las que se pudo ver a Patricia Llosa en público fue el 22 de abril. Apenas unos días después de la muerte de Vargas Llosa, su exmujer fue inmortalizada junto a sus tres hijos a bordo del buque escuela Juan Sebastián de Elcano. Allí, los cuatro posaron junto a la princesa Leonor (19), quien les pudo dar el pésame en persona.

También se convirtió en protagonista Patricia hace un tiempo después de que su primogénito publicara una instantánea de ella en su perfil de X. Álvaro Vargas Llosa rescató una fotografía del baúl de los recuerdos en la que se mostraba junto a sus dos padres. Una tierna imagen en la que la boliviana copó el foco de los usuarios online.

"Qué suerte tenía aquella mujer tan guapa"; "tu padre siempre enamorado de la única mujer a la que siempre amó"; "qué guapa tu madre" y "qué guapa tu mami", fueron algunos de los comentarios que se leían junto a la imagen.

Patricia Llosa es la sobrina de la primera esposa del escritor, Julia Urquidi Illanes. Previo a su divorcio, Patricia había permanecido al lado de Mario Vargas Llosa en algunos de los momentos más inolvidables de su vida. Con el tiempo, se convirtió en una suerte de secretaria personal que atendía las peticiones del autor.