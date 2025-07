Descubrimos el hotel en el que se hospeda Jennifer Lopez en Madrid: lujo y bienestar por casi 3.000 euros la noche

El reloj marcaba las 21:22 de este domingo, 13 de julio, cuando Jennifer Lopez (55 años) se subía al escenario del Movistar Arena de Madrid como parte de su gira Up All Night: Live in 2025. Horas antes, la cantante de El Bronx ya saludaba a los madrileños a través de sus redes sociales.

"Madrid. ¡Nos vemos pronto!", escribía JLo en perfecto español, pese a que después, en el concierto, apenas habló en castellano. Su mensaje estaba acompañado de un vídeo con vistas al Paseo de la Castellana y la Plaza de Colón.

Tal y como ha descubierto EL ESPAÑOL, la artista grababa el clip desde el Hotel Fénix Gran Meliá, un alojamiento de cinco estrellas situado en el barrio de Salamanca y rodeado de muchos de los lugares más míticos de la capital. Un enclave a poco más de 10 kilómetros de distancia del Movistar Arena en el que, además, ya se han hospedado otras estrellas internacionales de la música, como Chayanne (57).

Jennifer Lopez en su concierto en Madrid. Gtres

"Este hotel bebe de la cultura y el arte español, gracias a su situación próxima a El Prado, al Museo Arqueológico Nacional (MAN), al Reina Sofía, o al Thyssen Bornemisza", se puede leer al entrar en su página web. Y añaden: "El lujo y el carácter español imprimen su esencia en un emplazamiento único, rodeado de comercios y negocios, junto al Paseo de la Castellana o calle Serrano".

Aunque Jennifer Lopez no revelaba mayores detalles -y hasta el término de este artículo no ha vuelto a hacer publicaciones desde el hotel-, a juzgar por el vídeo que posteaba en sus stories horas antes del show, ha elegido la habitación más exclusiva del citado alojamiento. Se trata de la suite presidencial, de 200 metros cuadrados, con dos terrazas privadas. Una de ellas, precisamente, con vistas a la Plaza de Colón y al Paseo de la Castellana.

El vídeo compartido por Jennifer López en sus 'stories' de Instagram.

La habitación, además, cuenta con dormitorio con cama king-size, baño con ducha y bañera de hidromasaje y una sala de reuniones con capacidad para seis personas a la que se accede desde el recibidor. Por otro lado, un amplio vestidor y piscina privada, tal y como indican desde la web del hotel.

Dormir una noche en una habitación como esta, según ha podido comprobar este periódico, tiene un precio que ronda los 2.930 euros (con desayuno incluido). La cifra exacta puede variar dependiendo de la fecha que se elija.

Respecto a sus servicios, destacar que el hotel en el que se ha quedado JLo durante su estancia en Madrid tiene todo tipo de comodidades y lujo. Ofrece a sus huéspedes experiencias en el spa y centro de bienestar. Asimismo, gimnasio y alta cocina.

Desde este alojamiento se puede acceder al restaurante Zuma, de gastronomía japonesa y liderado por el chef Rainer Becker. También se encuentra Balmoral, que fusiona lujo, tradición y modernidad. Por otro lado, Aduana, situado en la séptima planta del hotel y con impresionantes vistas a Madrid, ciudad en la que Jennifer Lopez ha hecho sold out.

Imágenes del hotel en el que se aloja Jennifer Lopez. Hotel Fénix Gran Meliá

El de la capital ha sido su cuarto show en España. JLo se subió al escenario del Movistar Arena al ritmo de On The Floor y continuó con sus más grandes éxitos: Ain't Your Mama, Let's Get Loud, Waiting for Tonight, Qué hiciste o Save me Tonight. La diva de El Bronx terminó con El Anillo, enfundada con el look más urbano del espectáculo. En el concierto, la intérprete llevó hasta siete estilismos.

De su estancia en Madrid, la estrella de la música no ha desvelado mayores datos. El resto de sus publicaciones en Instagram tienen que ver con el concierto.

Siguiendo la agenda prevista, Jennifer Lopez continuará con su gira en Barcelona y Bilbao los próximos 15 y 16 de julio, respectivamente.