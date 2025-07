"Maníaco", "analfabeto" por su dislexia, religioso radical y en conflicto con sus hijos: la tormentosa vida de Tom Cruise

Lleva más de 40 años siendo una de las estrellas mejor pagadas del cine en Estados Unidos. Sin embargo, muchos aspectos de su personalidad siguen siendo un misterio. Tom Cruise, que este jueves, 3 de julio, cumple 63 años, sigue estando en lo más alto de su carrera, aunque para ello ha tenido que sortear todo tipo de obstáculos. Desde tres matrimonios fallidos a una dificultad para leer que arrastró hasta la edad adulta.

Y es que tras su exitosa carrera hay también un largo camino de sacrificios personales, de renuncias, de manías absurdas para la mayoría y de meticulosas rutinas que lo han llevado a ser el artista que es.

Se dice de él que duerme solo tres horas al día. Que se niega a usar teléfono móvil. Que jamás se comunica a través de correo electrónico. Que no lleva dinero en efectivo. Toda esta lista de rarezas han ayudado a crear un mito sobre su verdadera personalidad. ¿Qué parte es cierta y cuál es solo leyenda urbana?

Tom Cruise, en la première de 'Misión imposible, sentencia final', el pasado mes de mayo. GTRES

Sobre su tendencia a las obsesiones hay mucho de verdad. Cruise es metódico y disciplinado. Tanto, que nunca deja que ningún doble de cine grabe sus escenas de acción. Como todo el mundo sabe, todas las acrobacias que realiza en la gran pantalla son producto de sus duros entrenamientos físicos.

Amante del deporte, y de manera especial de la escalada, el buceo y el running, el estadounidense no tiene reparo en aceptar el reto físico que se le ponga por delante en la gran pantalla. Así, se le ha visto caminar sobre el ala de un biplano en pleno vuelo o protagonizando una escena submarina que lo expuso al riesgo de hipoxia en la última entrega de Misión Imposible: Sentencia final.

"Trabajo duro y entrenamiento"

Quienes han trabajado con él lo definen como una persona muy exigente consigo misma, capaz de hacer realidad aquello que se proponga gracias a su fuerza de voluntad y su espíritu de sacrificio.

"Actúa como si tuviera 20 años. Y no es cosa de magia, es solo trabajo duro, disciplina con las comidas, nutrición y entrenamiento", ha destacado el jefe de especialistas y director de segunda unidad Wade Eastwood (54).

Tom Cruise, en una foto de mayo de 2025. GTRES

"Tom no muestra sus miedos: muestra su competencia", ha asegurado el experto. Y, al parecer, disfruta cuando las cosas salen según lo previsto: "Se lo pasa bien en todas sus escenas de riesgo, aunque sean agotadoras. Siempre está positivo, siempre sonriente y pasándoselo bien".

Hay dos aspectos clave para entender su profundo sentido de la profesionalidad y por qué es tan estricto en su día a día: su dislexia y su fe.

"Ansiedad, frustración y aburrimiento"

Desde muy pequeño empezó a tener problemas de aprendizaje. Le costaba leer y concentrarse en los estudios. No entendía lo que había en los libros.

“A los siete años me diagnosticaron dislexia y aquello lo viví como una afrenta a mi dignidad. Me pregunté si era normal o era un idiota. Intentaba concentrarme pero sufría ansiedad, frustración y aburrimiento", ha confesado el actor.

"Un analfabeto funcional"

Durante años sufrió severas incapacidades para realizar tareas que no costaban esfuerzo alguno a sus compañeros. No entendía bien qué le pasaba ni cómo podía atajarlo. "Cuando acabé el instituto en 1980 seguía siendo un analfabeto funcional. Nadie me dio nunca una solución al problema y quería saber por qué el sistema educativo había fallado", ha revelado.

El actor, con Brad Pitt, en la presentación de la película 'F1', el pasado 23 de junio en Londres. GTRES

Su proceso fue complejo, pero le permitió adquirir grandes dosis de autoconocimiento. Fue capaz de ver en sí mismo aquello que 'fallaba' para poder trabajar en ello.

No fue hasta la edad adulta cuando pudo dar con una solución a su dislexia. "Ya siendo adulto aprendí a leer perfectamente gracias al método de L. Ron Hubbard”. Esta técnica, creada por el fundador de la Cienciología, se centra en identificar y superar las barreras que impiden asimilar efectivamente el material de estudio. Según Cruise, le dio herramientas para aprender.

Gracias a esto dio con el 'santo grial' que le ha permitido aprenderse de memoria los papeles de las más de 50 películas en las que ha trabajado.

La Cienciología

Pero sus firmes creencias en la religión también lo han ayudado, y mucho, en su profesión. “Es algo que me ha ayudado a centrarme en la vida", explicó en una entrevista concedida al canal británico ITV en octubre de 2016.

"He sido parte de la Cienciología desde los últimos 30 años y tengo que decir que no habría llegado tan lejos a nivel profesional si no se hubiera cruzado en mi camino. Me siento muy orgulloso de contar con ella”, destacó entonces.

Tom Cruise se ha casado en tres ocasiones: con Mimi Rogers, con Nicole Kidman y con Katie Holmes. GTRES

Cruise ha hablado en muy contadas ocasiones de la iglesia a la que pertenece. Y con la que entró en contacto tras su matrimonio con la actriz Mimi Rogers (69), su primera esposa, a finales de los ochenta. Cuando dio el 'sí, quiero' a su primera esposa, seis años mayor, ella ya formaba parte de esta comunidad.

Desde entonces ha sido una de las figuras más influyentes a nivel internacional de este movimiento, del que es un verdadero abanderado.

"Caminar a la felicidad"

En una ocasión, sus palabras sobre la Cienciología levantaron susceptibilidades. En un vídeo emitido por la Iglesia para una convención de la Asociación Internacional de Cienciólogos, lanzó un mensaje que no sentó bien en su país de origen.

Nicole Kidman y Ton Cruise, en una imagen de 1999. GTRES

"Es un privilegio llamarse cienciólogo y es algo de lo que tienes que aprender. Somos autoridades en sacar a la gente de la droga. Somos autoridades en la mente. Somos autoridades en mejorar situaciones. Podemos rehabilitar delincuentes. Caminar a la felicidad. Podemos traer la paz y unir culturas. Si eres cienciólogo, cuando pasas junto a un accidente no eres como cualquier otro humano. Cuando pasas sabes que tienes que hacer algo porque sabes que eres el único que puede ayudar”, decía.

Años después, en una entrevista con Playboy, dejó claro que es consciente de que diga lo que diga sobre la Cienciología no cae bien en la industria de Hollywood. "Si no hablo de mi religión, dicen que la estoy evitando. Si lo hago, dicen ‘Oh, está haciendo proselitismo’”, lamentó en 2012.

Sus hijos, distanciados de Nicole Kidman

Por muy orgulloso que se sienta de sus convicciones religiosas, estas le han costado elevados peajes en su faceta personal. En su caso, la Cienciología ha dividido en pedazos su faceta familiar.

Tras separarse de Nicole Kidman (58), con la que estuvo casado entre 1990 y 2001, peleó por la custodia de los dos hijos que tenían en común: Isabella y Connor Cruise. Ambos profesan la fe de su padre y llevan años distanciados de su madre.

Bella Cruise, con su marido, Max Parker, en Londres en 2019. GTRES

Los hermanos se quedaron a vivir con Cruise en la mansión del actor en Los Ángeles tras el divorcio del matrimonio. Este vino marcado precisamente por sus diferencias respecto a sus creencias. Al principio, la australiana se reunía con sus hijos periódicamente, pero a medida que pasaba el tiempo el distanciamiento se iba haciendo mayor. Y sus hijos, que actualmente residen en Londres, terminaron alejándose por completo de Kidman.

Ninguno de ellos tiene contacto en la actualidad con la artista, quien tiene otros dos hijos, fruto de su matrimonio con Keith Urban (57): Sunday Rose, nacida en 2008, y Faith Margaret, nacida en 2010.

Kidman ha sido cauta al hablar de la nula relación con sus dos hijos mayores, pero ha dejado caer que la Cienciología tiene mucho que ver: "Ellos han elegido libremente ser cienciólogos y como madre mi única obligación es quererles".

A la protagonista de filmes como Moulin Rouge o Las horas, el movimiento llegó a pincharle su línea de teléfono. La consideraban de ser "una persona peligrosa para Tom Cruise".

Tom Cruise, con Katie Holmes y su hija Suri, en Nueva York, en 2011. GTRES

Un caso bien distinto es el de Suri Cruise (19), la hija que tuvo de su tercer matrimonio, con Katie Holmes (46). La pareja se dio el 'sí, quiero' el 18 de noviembre de 2006, siete meses después del nacimiento de la pequeña.

La historia de amor entre ellos parecía, desde el principio, sacada de un largometraje. Cruise hizo cosas por Holmes que nunca antes había hecho. Como el día que declaró su amor por Holmes en un programa de televisión de máxima audiencia: el de Oprah Winfrey (71).

Era un 23 de mayo de 2005 cuando le dio por saltar en el sofá de The Oprah Winfrey Show, cual adolescente, para decirle al mundo entero que estaba loco de amor.

Pedida de mano

Tan enamorado estaba que le propuso matrimonio a Holmes el 17 de julio de 2005. También eligió un escenario absolutamente cinematográfico para pedirle que se convirtiera en su esposa. Le pidió la mano en la cima de la Torre Eiffel en París.

El enlace, que tuvo en el castillo Odescalchi, en las afueras de Roma, bajo los ritos de la Cienciología, no estuvo exento de excentricidades.

Tom Cruise, con su hija Katie Holmes, en 2012. GTRES

Se dijo en su momento que Cruise contrató a 300 guardias de seguridad e incluso a dos francotiradores para proteger la privacidad de festejo, al que acudieron rostros tan conocidos como Will Smith (56) y Jada Pinkett (53), o el matrimonio Beckham.

Seis años después, en 2012, Katie solicitó el divorcio. Al igual que le había sucedido con Nicole Kidman, le resultaba complicado lidiar con los preceptos de la Cienciología y decidió tomar un nuevo rumbo, sin el respaldo del intérprete.

No se habla con su hija Suri

Sin embargo, tras tomar caminos separados, la de Ohio consiguió la custodia de su pequeña. Curiosamente, quien la asesoró en su proceso de separación y proceso judicial fue Nicole Kidman. Dos ex unidas siempre crean fuerzas extrañamente poderosas.

Katie Holmes se mudó a Nueva York con su pequeña y retomó la fe en la que fue criada: el catolicismo. Así, decidió matricular a su hija en un centro que sigue los preceptos de su fe. Se trata del Colegio Católico del Sagrado Corazón de Jesús, donde estudiaron celebrities como Lady Gaga (39) y Paris Hilton (44).

Con el tiempo, la distancia entre Cruise y su hija se fue haciendo cada vez mayor. A día de hoy no tienen relación alguna.

Tom Cruise y Penélope Cruz, en 2003. GTRES

En la vida de Cruise ha habido otras mujeres, como Penélope Cruz (51), con la que tuvo una relación hace más de 20 años, antes de empezar su romance con Katie Holmes. Se conocieron en el rodaje de Vanilla Sky, en 2020. Y estuvieron juntos de 2001 a 2004.

Durante aquella etapa, la española le presentó a sus amigos españoles. Uno de ellos, Pedro Almodóvar (75), no ocultó que Cruise no le había hecho demasiada gracia. "Es un tipo raro", dijo.

"Tom Cruise es un maníaco"

La legendaria actriz Lauren Bacall tampoco hizo buenos comentarios sobre él. Lo tachó de "maníaco" cuando le preguntaron por él en la revista ELLE, en 2008. En dicha publicación, la diva dama del cine estadounidense, que entonces era una octogenaria, hizo referencia a Nicole Kidman, con la que trabajó en el filme Dogville (2003), de Lars von Trier (69).

Aseguró que su compañera estaba "triste" durante el rodaje tras su ruptura con Cruise. "Tom la había dejado por Penélope Cruz o alguna estupidez así, una de sus decisiones más ridículas", espetó. "No puedo entender la forma en la que se comporta en su vida".

También la actriz cubana Ana de Armas (36) ha formado parte de su lista de supuestas parejas. Se les ha visto en varias ocasiones juntos en Londres, lo que ha hecho despertar los rumores sobre un posible affaire. Lo cierto es que el vínculo entre ellos es profesional y ambos estarían preparando un proyecto juntos.

El actor estadounidense, en una imagen de archivo. GTRES

Lo cierto es que todo en torno a Tom Cruise resulta misterioso. Él mismo se ha forjado una imagen de excéntrico y de rara avis. No por ello su carrera ha estado exenta de éxitos.

Sus películas han recaudado en total más de 4.000 millones de dólares solo en Estados Unidos. En el mercado mundial, la recaudación asciende a más de 11.500 millones de dólares. Tales cifras lo convierten en uno de los actores más taquilleros de la industria del cine de todos los tiempos.

Perfeccionista hasta el extremo

En 2020, la revista Forbes estimó su patrimonio neto en unos 570 millones de dólares, y fue calificado como el segundo actor más rico del mundo. Dos años después se calculó que sus ingresos anuales ascienden a 100 millones de dólares gracias al éxito comercial de Top Gun: Maverick, la saga Misión Imposible, entre otros títulos.

Le sobran los millones, no cabe duda. Pero, según quienes lo conocen de cerca, le falta conexión con el mundo real. Su perfeccionismo sin límites y su apego a la Cienciología le han hecho volcarse de lleno en el cine, pero lo han alejado de los demás. Y lo han hecho ser algo egocéntrico. Quizás por ello sigue soltero y solo ha vuelto a encontrar el amor en el medio donde mejor se mueve: en la gran pantalla.