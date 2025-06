Johnny Depp recuerda su guerra contra Amber Heard y cómo fue traicionado: "Fui ingenuo, un muñeco de pruebas del MeToo"

Han pasado ya tres años desde que Johnny Depp (62) y Amber Heard (39) se enfrentaran en los tribunales. El juicio, que comenzó en abril de 2022, terminó desatando auténticas bombas entre ellos: se acusaron el uno al otro de abuso físico, emocional y mental. Todo un culebrón que llegó a ser retransmitido en directo por medios y cadenas de televisión de todo el mundo.

En una sincera entrevista con The Sunday Times, el artista recuerda cómo las relaciones que ha tenido en el pasado han moldeado su "visión del amor". Y cómo sus experiencias afectaron a su relación con la que fue su segunda esposa. "¿Que cómo fue mi primer contacto con lo que llamamos 'amor'? Mmm... claramente obtuso", ha explicado.

"Eso significa que si eres tan ingenuo como yo, a veces miras a una persona a los ojos y ves tristeza, algo de soledad, y sientes que puedes ayudarla", sentencia. Con sus palabras deja claro que cometió un error al confiar en la actriz.

Johnny Depp y Amber Heard contrajeron matrimonio en 2015, y se separaron 15 meses después. GTRES

"Pero ninguna buena acción queda impune porque hay quienes, cuando intentas amarlos y ayudarlos, empiezan a comprender qué era ese malestar, esa perturbación en sus ojos. Se manifiesta de otras maneras", añade en su entrevista.

Sus palabras hacen clara alusión a la que fue su segunda esposa: "Y lo interesante es que es solo una pequeña parte de mi vida que he decidido explorar".

Un juicio televisado

El origen de la guerra fue el artículo que escribió la actriz para el Washington Post en 2018. En él habló de la discriminación que, según ella, sufrió tras sus acusaciones de violencia doméstica contra Depp para "garantizar que las mujeres que denuncian la violencia reciban más apoyo". Esto provocó que él la denunciara por difamación.

El veredicto del jurado declaró a Heard responsable de los tres cargos de difamación relacionados con su artículo. Se le ordenó pagar 10,35 millones de dólares en daños y perjuicios, y Depp dos millones, ya que Heard ganó una de las tres demandas en su contrademanda.

Johnny Depp, en su visita por sorpresa al hospital Niño Jesús de Madrid vestido de Jack Sparrow. Gtres

Los dos presentaron respectivas apelaciones, pero finalmente llegaron a un acuerdo en diciembre de ese año: Heard tendría que pagar a Depp un millón de dólares. Una cantidad que él donaría a varias organizaciones diferentes benéficas.

Johnny Depp y Amber Heard se conocieron en 2011 y se casaron en 2015. Tan solo 15 meses después de su boda se separaron. Firmaron un acuerdo de divorcio de 7 millones de dólares en agosto de 2016.

Pero en marzo de 2019, Depp demandó a su desposa por difamación por lo que contó sobre él en citado diario estadounidense. Lo que vino después fue una auténtica pesadilla para ellos. En los años posteriores se enfrentaron dentro y fuera de los tribunales.

La trifulca le pasó una costosa factura al protagonista de Piratas del Caribe, quien, por cierto, estuvo hace unos días en la capital e hizo una visita sorpresa a niños enfermos y sus familias en el hospital Niño Jesús de Madrid.

"Había llegado demasiado lejos"

Ganó el juicio de Estados Unidos. Pero en el Reino Unido no le fue tan bien. Perdió su demanda por difamación contra The Sun, en noviembre de 2020, por llamarlo"agresor de esposas".

Sus batallas legales provocaron una oleada de juicios paralelos ante la opinión pública. Un asunto que le ha preocupado mucho todo este tiempo. Al fin y al cabo es una estrella de fama internacional. Lo que se diga o se piense sobre él, sobre todo en medios y redes sociales, afecta a su reputación y a su carrera: "Mira, todo ya había llegado demasiado lejos. Sabía que tendría que destriparme a mí mismo. Todo el mundo decía: "¡Se acabará!". Pero no puedo confiar en eso. ¿Qué se acabará? ¿La ficción que se ha extendido por todo el mundo? No, no se acabará".

"Si no intento representar la verdad, será como si realmente hubiera cometido los actos de los que se me acusa. Y mis hijos tendrán que vivir con ello. Sus hijos. Niños que he conocido en hospitales", reconoce.

Johnny Depp, en Londres, en el estreno de la película 'Jeanne du Barry' en Londres, en 2024. GTRES

"Así que la noche antes del juicio en Virginia, no me sentí nervioso. Si no tienes que memorizar diálogos, si simplemente dices la verdad, ¿apuesta?", admite. Desde que decidió demandar a su exmujer sabía que "nada de esto iba a ser fácil, pero no me importaba. Pensé: 'Lucharé hasta el final'. ¿Y si termino echando gasolina? No pasa nada. Ya lo he hecho antes".

En su charla reflexiona también sobre las consecuencias del juicio, especialmente entre las personas de su círculo íntimo, ha expresado: "Por muy raro que sea, en ciertas cosas se puede confiar. Y mi lealtad es lo último que nadie podría cuestionar".

"Estuve con una agente durante 30 años, pero ella (Amber Heard) habló en el tribunal sobre lo difícil que era. Eso es morir por confeti, esos falsos hijos de puta que te mienten, te celebran, dicen todo tipo de horrores a tus espaldas, pero siguen con el dinero -esa máquina de confeti- porque ¿qué quieren? Dinero", desliza.

"Fui un muñeco de pruebas para #MeToo"

Al hablar de quienes lo han traicionado y que "me hicieron daño", apunta que se trata de "tres personas", cuya identidad no ha revelado.

"Esas personas estaban en las fiestas de mis hijos. Los lanzaban por los aires. Y, mira, entiendo a la gente que no pudo defenderme, porque lo más aterrador para ellos era tomar la decisión correcta", subraya. "Yo era pre-MeToo . Era como un muñeco de pruebas para #MeToo. Fue antes de Harvey Weinstein".

Vanessa Paradis, expareja de Johnny Depp, con su hija Lily Rose, en 2019. GTRES

En su entrevista con The Sunday Times también habla de sus hijos y de su faceta como padre. El actor tiene dos hijos, Lily-Rose Depp (26), nacida el 27 de mayo de 1999; y John "Jack" Christopher Depp III (23), nacido el 9 de abril de 2002. Los dos son frutos de su relación con la cantante francesa Vanessa Paradis (52), con la que nunca llegó a casarse. Empezaron su romance en 1998, después de que él rompiera con la modelo Kate Moss (51).

Depp y Paradis se separaron en 2012 después de 14 años juntos. Durante el tiempo que estuvieron juntos decidieron criar a sus hijos fuera del foco mediático en una finca cerca de St. Tropez, en Francia, que el intérprete compró en 2001. La familia se mudó posteriormente a Los Ángeles.

"Me encantaba ser papá"

"Yo era papá. No puedo expresar cuánto me encantaba ser papá", recuerda sobre aquella época. Guarda un bonito recuerdo de los años que vivió en Francia. Pero aquella dulce etapa ha quedado atrás: "Entonces, de repente, papá desapareció. Yo era papá”.

“Pero papá era genial, y ya estoy creciendo lo suficiente como para que papá posiblemente regrese. ¡Algún cabrón tendrá que llamarme papá!”, destaca.

Cuando se le pregunta dónde está su residencia actual, Depp reconoce que ya no pasa mucho tiempo en Estados Unidos y que vive a caballo entre el Reino Unido y las Bahamas. La primera vez que sintió "que tenía un hogar" fue "en el sur de Francia, donde Vanessa y yo criamos a los niños. Ese es el único lugar donde me sentí como en casa".