Eric Dane, de 'Anatomía de Grey' y 'Euphoria', tras anunciar que padece ELA: "No creo que este sea el final de mi historia"

El actor Eric Dane (52 años), célebre por su trabajo en series Anatomía de Grey o Euphoria, anunció el pasado abril que padece ELA, esclerosis lateral amiotrófica.

"Me diagnosticaron ELA... Estoy agradecido de tener a mi querida familia a mi lado mientras navegamos por este nuevo capítulo", manifestó Dane en People.

En el escrito oficial que trasladó Eric a la mencionada publicación pedía privacidad para él y su familia, y aseguraba que se sentía "afortunado de poder seguir trabajando". De hecho, apostilló: "Estoy deseando volver al set de Euphoria la semana que viene".

Eric Dane, durante su entrevista, que se emitirá el próximo lunes, día 16.

Y en esa línea de optimismo sigue a día de hoy. El afamado intérprete acaba de conceder su primera entrevista en televisión. Eric Dane ha charlado con la periodista Diane Sawyer en Good Morning America, una emotivísima interviú que podrá verse el próximo lunes, 16 de junio, y de la que ahora se ha conocido un breve adelanto.

El doctor Mark Sloan en Anatomía de Grey se rompe de la emoción. El testimonio de Dane impacta y promete emocionar a la audiencia. Muy afectado, comenta: "Me despierto todos los días e, inmediatamente, recuerdo que esto está pasando".

Eric Dane en una fotografía de archivo. Gtres

En un momento dado de la charla, la presentadora del programa, con suma delicadeza, desliza: "No es un sueño". Una apreciación a la que Dane responde, con tristeza aunque esperanzado: "No creo que este sea el final de mi historia. No siento que este sea mi fin".



En el avance, además, se puede ver cómo Sawyer le interpela al actor: "¿A quién llamaste primero?". Al célebre intérprete de Anatomía de Grey se le ve sobrepasado por la emoción, incapaz de responder, y, afligido, agacha la cabeza.

En el plano familiar y sentimental, Eric es un hombre con suerte. Está casado desde hace más de dos décadas con la también actriz estadounidense Rebecca Gayheart (53). Juntos tienen dos hijas, Billie Beatrice (15) y Georgia Geraldine (13).

En los últimos años, el matrimonio ha sorteado varias dificultades como pareja. Anunciaron su separación en 2018. Incluso, la intérprete solicitó el divorcio. Sin embargo, el pasado marzo, Rebecca Gayheart pidió desestimar el divorcio en unos documentos firmados por ambos.

Eric Dane, interpretando un papel. Gtres

Así, han decidido continuar con su relación. En lo tocante a la interpretación, en la ficción Euphoria Eric interpreta a Cal Jacobs, el padre de los personajes principales, Nate (Jacob Elordi) y Aaron Jacobs (Zak Steiner), en la serie de HBO que comenzó su producción el pasado 14 de abril.

En Anatomía de Grey dio vida al cirujano plástico Mark Sloan. Fue entonces cuando alcanzó la fama. Antes de Anatomía de Grey, no obstante, ya había interpretado varios papeles. El actor, nacido en San Francisco, debutó en televisión en el programa Aquellos maravillosos años.

Por otro lado, tuvo papeles secundarios en Matrimonio con hijos o Roseanne. En Gideon's Crossing también ejerció de médico, interpretando al Dr. Cooper. Embrujadas, cabe recordar, es otro de los proyectos que forman parte del currículum del actor. En la gran pantalla, el intérprete estadounidense ha estado en películas como Marley y yo, Valentine's Day o Burlesque.