Dakota Johnson fumando en el baño o Rihanna cantando subida a una mesa: las mejores anécdotas de la gala MET

Apodada la 'Emperatriz de la Séptima Avenida', la publicista Eleanor Lambert se convirtió por mérito propio en la mujer más importante de la moda estadounidense. A ella le debemos que creara en 1948 la Fiesta del Año, que Diana Vreeland, la ex todopoderosa editora del Vogue americano y nueva Consultora Especial del Museo de Arte Metropolitano de Nueva York rebautizó la Gala Met en 1971. Además, trasladó el acontecimiento al primer lunes de mayo.

Este lunes, 5 de mayo, decenas de celebridades del cine, la música, la moda, la televisión, el deporte o socialités se darán cita en este gran evento de cobertura mundial que dirige con mano férrea Anne Wintour (75 años). La ejecutiva ejerce desde 1995 como copresidente de la MET Gala. En la edición de esta noche el tema está dedicado a Superfine: Tailoring Black Style, un homenaje a la sastrería masculina y al dandismo negro, tiene como anfitriones a Lewis Hamilton (40), Pharrell Williams (52), Colman Domingo (55) y A$AP Rocky (36).

Pero hagamos un pequeño flashback antes de explicar las mejores anécdotas de este fiestón. Como Eleanor Lambert era una enamorada del arte en el más amplio sentido de la palabra fue la primera directora de prensa del Museo Whitney -en honor a uno de los millonarios apellidos de la Edad Dorada-, colaboró en la fundación del MoMA y creó la Asociación de Comerciantes de Arte de Estados Unidos. Debido a su impecable trabajo tuvo como clientes a Dalí o Pollock.

Rihanna y A$ap Rocky en la gala MET de 2021. Gtres

Hasta el estallido de la II Guerra Mundial, el epicentro de la moda había sido París. Debido a las restricciones y requisitos de producción del gobierno de Vichy y la ocupación de los nazis, la magia de los diseños franceses se fue evaporando. Lambert se benefició de este hecho histórico para potenciar la moda americana. En 1940 fundó la Lista Internacional de las Mejor Vestidas, en 1943 creó la Semana de la Moda de Nueva York y tras la fusión del Museo de Arte del Traje con el Museo Metropolitano de Arte dio lugar al Instituto del Traje.

Es este último organismo el que se beneficia de la cena benéfica celebrada en el Museo Metropolitano de Nueva York que cuya escalinata de la Quinta Avenida la alfombra roja brillará más que en la gala de los Oscar.

Gracias a su ojo avizor, Lambert ayudó desde sus inicios a Óscar de la Renta, Bill Blass o Halston, que saltó a la fama tras diseñar el pillbox que Jackie Kennedy lució en la ceremonia de investidura de su esposo John F. Kennedy en 1961 que se convertiría en el 35º Presidente de los Estados Unidos. Asimismo, la célebre publicista fue quien orientó a la Primera Dama para que dejara de comprar tanto diseño francés y se decantara por el americano, por lo que le presentó a Igor Cassini, que también fue el diseñador por excelencia de Grace Kelly.

Tras la muerte de Eleanor Lambert en 2003 a los 100 años, la Gala Met ha seguido por el buen camino de la mano de Anne Wintour, que controla de principio a fin todo lo que ocurre en el MET.

Jennifer López en la Met Gala.

En cuestión de caprichos casi nadie gana a Kim Kardashian (46), que en los últimos días está de actualidad por el juicio que se celebra en París por el robo de sus joyas. La socialité acudió a la gala junto a su novio Pete Davidson (31) enfundada en el cónico vestido que Marilyn Monroe lució cuando le cantó a J. F. Kennedy su célebre Happy Birthday en el Madison Square Garden. A pesar de haber perdido 7 kilos, Kardashian causó daños al diseño comprado en subasta unos años antes por 4,8 millones de dólares. Su dueño, Scott Fortner, confesó que le faltaban cristales y algunos de ellos pendían de un hilo.

A Timothée Chalamet (29) el concepto de estrella no va con él. Prefiere ser terrenal. El nominado al Oscar por Call me by Your Name (2017) y novio de Kylie Jenner (27) decidió llegar al evento a pie. Mientras atravesaba las vallas que separaban a los invitados de los curiosos, el actor caminaba al tiempo que sus seguidores le gritaban y vitoreaban su nombre. Ocurrió en 2021, la única vez en la que la gala se celebró en septiembre debido a la pandemia de la Covid.

Las Kardashian-Jenner siempre dan la nota. Y saben cómo hacerlo. En 2017 se saltaron a la torera la norma de Anne Wintour de no hacerse selfies y enseguida convocaron a sus amigos para hacerse una foto junto a sus amigos en uno de los baños. Una imagen tan icónica como el selfie realizado por Ellen DeGeneres (67) en los Oscar.

La modelo y empresaria no ha sido la única en romper la normativa. En 2015, Lenny Kravitz (60), su entonces esposa Lisa Bonet (57) y su hija Zoë (36) no dudaron en hacerse un selfie; en 2017, Dakota Johnson (35), Rami Malek (43), Courtney Love (60), Marc Jacobs (62) y Rita Ora (32) publicaron fotos fumando en los baños; el actor Ezra Miller (32) apareció en 2019 con un maquillaje hipnótico de cinco ojos que impedía prácticamente mirarle a la cara; el cantante Troye Sivan (29) apareció en 2021 en una foto de espaldas, vestido de mujer, con tacones y frente a un urinario; a Doja Cat (29) la pillaron rapeando en 2023 y Chris Hemsworth se tomó innumerables delfines mientras estuvo cenando y lo mismo hicieron en otro escenario.

Dakota Johnson fumando en los baños de la gala MET. Instagram

Se podría decir que la cita del 2018 se convirtió en el mejor decorado para que Cupido hiciera de las suyas. En las inmaculadas escaleras del museo y ante la presencia de decenas de flashes, el rapero y compositor 2 Chainz (47) se arrodilló para pedir matrimonio a Kesha Ward (46). Se casaron en agosto de ese mismo año tras tener tres hijos, Heaven, Harmony y Epps. En la Met Gala de 2016 con el tema Manus x Machina: Moda en una Era de Tecnología, el interior del museo vivió un entrañable momento cuando Lady Gaga felicitó a su íntima amiga Donatella Versace con un pastel de tres pisos de tono dorado y con el logotipo de la casa de modas.

El primer toque real que ha tenido el evento ocurrió en 1996 cuando Lady Di, recién divorciada del príncipe Carlos, acudió al homenaje que se tributaba a Christian Dior. Para la ocasión lució un vestido lencero azul diseñado por John Galliano, que acababa de ponerse al frente de la Maison francesa. La pieza causó un gran escándalo entre la encorsetada alta sociedad británica porque no respetaba los cánones necesarios. La exprincesa de Gales realzó su belleza con el célebre collar de perlas y zafiro que le regaló la reina madre. Los asistentes se llevaron un gran disgusto cuando la royal decidió irse antes del baile.

En 1979 se produjo un hecho histórico. Jackie Kennedy solo tuvo que cruzar la acera ya que su penthouse estaba en el 1040 de la Quinta Avenida, frente a la entrada principal del museo, para acudir a la gala cuya temática fue El estilo imperial: La moda de los Habsburgo. Desde el asesinato de Kennedy, la ex Primera Dama había decidido no acudir a saraos multitudinarios. Apareció radiante con un impresionante vestido de tirantes de Valentino (92) con falda escalonada y acompañado de un chal a juego. La sombra de Jackie es tan alargada que en la edición de 2001, Valentino recreó el diseño que la inquilina de la Casa Blanca exhibió en su visita a Camboya en la figura de Marie-Chantal Miller (56).

Tras el brilli brilli no todo es lujo, alegría y glamour. A lo largo de la historia de la MET Gala ha habido celebrities que han criticado duramente el evento tras habérselo pasado mal. Tras la aparición de Gwyneth Paltrow (52) en 2013, la actriz confesó que "nunca volveré a ir. No fue nada divertido. Fue un suplicio. No lo disfruté nada". Pero se comió sus propias palabras ya que volvió a aparecer en las galas de 2017 y 2019. Selena Gómez (32) acudió en 2019 y dos años después confesó a Vogue que para lucir mejor se puso una loción bronceadora que al principio se veía bastante uniforme, pero a medida que pasaba la noche se fue oscureciendo hasta convertirse en naranja. En 2006, John Lydon (69) -conocido como Johnny Rotten de los Sex Pistols- se enfadó porque su asiento estaba al final de una mesa muy larga y terminó insultando al personal del Met.

El romántico beso de Elsa Pataky y Chris Hemsworth. Getty Images

Entre los momentos más locos destacan el de Rihanna (37) interpretando su tema Bitch Better Have My Money en 2015 sobre una de las mesas donde se sirvió la cena; en 2018 Katy Perry (40) sorprendió al lucir un diseño de Versace de ángel con sus respectivas alas desplegadas para el que necesitó de un coche para poder trasladarse hasta la entrada del museo; Jaret Leto (53) en 2019 con una réplica de su cabeza y larga melena en la mano y en 2023 enfundado en un disfraz de gato que emulaba a Choupette, la gata de Karl Lagerfeld, a quien estuvo dedicado el evento de ese año.

Como no podía ser de otra manera, al gran evento neoyorquino no podían faltar algunos de los rostros españoles más reconocibles a nivel internacional. Entre las féminas destacan Eugenia Silva (49) y Penélope Cruz (51) que han acudido en cuatro glamorosas ocasiones seguidas por Rosalía con otras tres, Elsa Pataky (48) con una, cuando su esposo Chris Hemsworth (41) fue uno de los coanfitriones y las gemelas Victoria (24) y Cristina Iglesias (24). Entre los hombres destacan Manu Ríos (26) con dos ocasiones y José Mari Manzanares (43) con una.