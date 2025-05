Airyn, hija de Robert De Niro, se declara transgénero: "Mi padre insistió mucho en que encontrara mi propio camino"

Airyn De Niro (29 años) es una de las hijas que tuvo Robert De Niro (81) con Toukie Smith (72). El actor y la actriz y modelo estadounidense estuvieron juntos entre 1988 y 1996 y fruto de su idilio tuvieron mellizos, concebidos mediante fertilización in vitro y gestados a través de gestación subrogada.

Julian y Ayrin nacieron en 1995 y, a pesar de la fama internacional de su padre, se criaron al margen de los flashes de Hollywood. "Obviamente, ningún padre es perfecto, pero agradezco que mis padres hayan aceptado mantenerme alejada de los focos. Querían que fuera algo muy privado. "Me han dicho que querían que tuviera una infancia lo más normal posible", ha explicado a Them, en la que habla por primera vez de su transición.

La hija del protagonista de cintas como Taxi Driver, Heat o El irlandés se ha declarado transgénero en su primera entrevista después de comenzar la terapia de reemplazo hormonal (TRH), en noviembre de 2024. La joven, una completa desconocida hasta ahora, ha decidido relatar el proceso que vive. “Hay una diferencia entre ser visible y ser visto”, ha asegurado. “He sido visible. Creo que aún no me han visto”.

Ayrin, hija de Robert de Niro, comenzó la terapia de reemplazo hormonal (TRH) en noviembre de 2024.. Montaje de EL ESPAÑOL.

La terapia de reemplazo hormonal es una parte importante del proceso de transición para muchas personas trans e implica la administración de hormonas para alinear las características físicas de una persona con su identidad de género. Una fase que ella comenzó hace apenas cinco meses.

Airyn fue criada en Nueva York y desde la adolescencia se identificó como homosexual. Se declaró gay mientras estaba en la escuela secundaria. Lo cierto es que nunca terminó de encajar. Según ella misma ha detallado, tenía "un cuerpo corpulento" y era afeminada, por lo que algunos compañeros se burlaban de ella.

"Nunca tuve novio"

Esto, sumado a su condición interracial, no le hicieron demasiado fácil el camino. “De pequeña, siempre me decían que era demasiado o demasiado débil: demasiado gorda, no lo suficientemente delgada”, ha dicho. “No lo suficientemente negra, no lo suficientemente blanca. Demasiado femenina, no lo suficientemente masculina. Nunca fue simplemente: 'Eres perfecta, tal como eres'”.

El relato de la hija de Robert de Niro al hablar de su aspecto físico resulta brutalmente honesto: "Cuando la gente empezaba a llegar a la pubertad y empezaba a gustarse… yo nunca tuve eso. Nunca tuve novio de joven, aunque, mirando atrás, ¿de verdad necesitamos salir en la secundaria? Pensaba: 'Vaya, estas cosas significan que no soy deseada. No soy deseable. No soy atractiva como los demás, las otras chicas, los otros chicos'”.

Ayrin De Niro, hija de Robert De Niro, ha hablado públicamente de su identidad. Instagram

Al hablar de la relación con su padre, Ayrin De Niro asegura que este siempre la mantuvo a ella y a su hermano al margen de la popularidad y los medios de comunicación: "No crecí teniendo un papel secundario en una de las películas de papá, ni yendo a reuniones de negocios, ni asistiendo a estrenos".

El actor siempre inculcó a sus hijos que fueran capaces de labrar su propio futuro: "Mi padre insistía mucho en que encontráramos nuestro propio camino. Quería que el éxito se lograra por mis propios méritos".

El ejemplo de sus padres

Y si su padre ha sido un ejemplo para ella, también lo ha sido su madre, quien llegó a ser modelo de Yves St. Laurent. La considera un modelo a seguir: "Siempre que estoy en una reunión familiar por parte de mi padre, la gente siempre comenta cuánto quieren a mi madre, lo memorable que era y lo feliz que era mi padre cuando estaba con ella. Quiero ser así… Quiero que me recuerden como la recuerdan a ella”.

“La forma en que (mi madre) se comportaba, la forma en que la vi interactuar con los demás en público cuando era más joven. Me veo emulándola de alguna manera”, ha reconocido. “Ya sea simplemente mostrando mi encanto o sin ocultarlo, pero queriendo ser femenina de una manera atractiva, cálida y acogedora”.

Ayrin De Niro, en una foto de sus redes sociales. Instagram

En la actualidad, Ayrin quiere ser motivo de orgullo para otras mujeres, para personas de raza negra y también para su familia: "Creo que adoptar esta nueva identidad, además de sentirme más orgullosa de mi negritud, me hace sentir más cercana a ellas de alguna manera. Creo que una parte de mí está preocupada de que (mi familia) tal vez todavía me considere la persona que era antes de la transición".

Sobre su proceso interno, asegura que ver a mujeres trans "honestas y abiertas, especialmente en espacios públicos como las redes sociales" la ha ayudado a darse cuenta de que no era "demasiado tarde" para ella. “Quizás pueda empezar”.

Quiere ser modelo

En el futuro le gustaría ser actriz de doblaje y modelo. "Una parte de mí siempre ha querido ser modelo y, en cierto modo, seguir los pasos de mi madre. Sinceramente, si pudiera aparecer en la portada de Vogue con ella o recrear una de sus fotos, sería un sueño hecho realidad”, ha destacado.

Desea hacer realidad su sueño de manera independiente. Sin la ayuda de nadie. Y sin tener que ajustarse a los cánones de belleza estandarizados: "Quisiera ver más mujeres trans, más mujeres negras que quizás tengan un cuerpo más grande o que no encajen en el molde de las súper delgadas o las heroínas chic”.