Virginia Giuffre tenía una orden de alejamiento de sus tres hijos: su aciago divorcio y quién recibirá su millonaria herencia

Continúan conociéndose detalles de cómo era la vida de Virginia Giuffre, tras su suicidio, el pasado viernes, 25 de abril. La mujer que puso en jaque a la Corona británica tras acusar al príncipe Andrés (64 años) y a Jeffrey Epstein de abuso sexual, se quitó la vida a los 41 años en su granja del oeste de Australia.

Un suceso que ha dejado destrozados a sus hijos, Christian, Noah y Emily, y a toda la familia. "Al final, el peso del abuso fue insoportable", manifestó la familia en un comunicado. La calificaron de "heroína", y de ser "una guerrera en la lucha contra el abuso y la explotación sexual (...) Será extrañada de manera inconmensurable".

Se ha conocido que Virginia estaba separada de su marido, Robert, desde hacía cerca de un año. La relación entre ellos, a la luz de las informaciones que aporta The Mirror, no era precisamente buena. La vida de Virginia "implosionó" en sus últimos meses de vida. ¿El motivo? El tumultuoso divorcio y, sobre todo, el distanciamiento de sus tres hijos adolescentes.

"La vida de Virginia implosionó en los últimos meses. Su matrimonio se rompió y ella sufría un dolor físico y mental severo", contó una fuente a Daily Mail. El hecho de no poder ver a sus hijos sólo fue un dolor que la superó. Se ha informado que a principios de año su exmarido, Robert, presentó una orden de alejamiento para que Virginia no viera a los menores.

"Le preocupaba todo lo que decían de ella. Pero su principal preocupación era no poder ver a sus hijos. Eso fue lo que la destrozó. En las últimas semanas, parecía estar luchando por sobrellevar la ausencia de sus hijos", sostiene The Mirror.

Virginia Giuffre, en una imagen de su Instagram.

En una publicación del 22 de marzo, escribió: "Mis hermosos bebés no tienen ni idea de cuánto los amo y están siendo envenenados con mentiras. Los extraño muchísimo". "He pasado por un infierno y he regresado a mis 41 años, pero esto me duele muchísimo más que cualquier otra cosa", añadió.

También posteó: "Lastímenme, maltrátenme, pero no se lleven a mis bebés. Mi corazón está destrozado y cada día que pasa mi tristeza se profundiza". El citado medio también informa que en estos días posteriores a la muerte se ha desatado en la familia Giuffre a causa de la millonaria herencia que ha dejado.

Hay que recordar que, según lo publicado, Virginia se embolsó 12 millones de libras -15,2 millones de dólares- por parte de la realeza en aras de resolver el explosivo caso de los abusos sexuales que padeció, a la vez que obtuvo una indemnización adicional a través del programa de compensación para víctimas de Epstein.

También se cree que recibió una cuantiosa cantidad de dinero por difamación de parte de Ghislaine Maxwell -expareja y socia de Epstein-, después de que la británica la calificara de "mentirosa". Ahora, tras su muerte en su granja en Australia , fuentes han informado que se avecina una feroz batalla entre su exmarido y su familia de ella.

Ese medio asegura que "se desconoce" si Virginia modificó su testamento en los días previos a su deceso. A pesar de separarse de Robert Giuffre el año pasado, seguía legalmente casada al momento de su muerte, lo que colocaba a su cónyuge en la primera línea de sucesión según la ley australiana.

Andrés de York y Virginia Giuffre junto a Ghislaine Maxwell.

Robert, a quien ella atribuyó haberla rescatado del control de Epstein, ha estado cuidando de sus tres hijos, dos de ellos menores de edad, desde su amarga separación. Sea como fuere, la familia de Virginia está destrozada tras su suicidio. En un comunicado, el entorno de Giuffre informó que ésta era "víctima de abuso y explotación sexual".

"Virginia fue una guerrera en la lucha contra el abuso y la explotación sexual (...) Será extrañada de manera inconmensurable". La familia de Giuffre destacó que sus tres hijos, Christian, Noah y Emily, "eran la luz de su vida" y que el nacimiento de su hija le impulsó a "luchar contra aquellos que abusaron de ella".

"Era una heroína", rezó el texto. "Al final, el peso del abuso fue tan grande que se hizo insoportable para Virginia. Sabemos que está con los ángeles".